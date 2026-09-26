Michelle Salas, hija de Luis Miguel, ha viajado a Madrid para asistir al concierto de Shakira el pasado viernes, 25 de septiembre. Cedida.

Las dos sorpresas de Shakira en Madrid: la reaparición de Alejandro Sanz y su foto con Michelle, la hija de Luis Miguel

Shakira (49 años) continúa haciendo de su residencia en Madrid uno de los grandes acontecimientos musicales del momento. Después de inaugurar su estancia europea con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en Macondo Park, el recinto de Villaverde donde ofrecerá sus conciertos en la capital hasta mediados de octubre, la cantante colombiana ha vuelto a sorprender al público con una visita de lujo sobre el escenario.

El gran momento de la noche llegó con la aparición de Alejandro Sanz (57), que se unió a la colombiana para interpretar La Tortura. El reencuentro de ambos artistas desató la euforia entre los asistentes y recuperó la esencia de una canción que, desde su lanzamiento hace más de dos décadas, se convirtió en uno de los grandes éxitos de la música en español.

Pero Sanz no fue la única visita destacada que recibió la de Barranquilla. Entre los rostros conocidos que se dejaron ver en recinto estuvo también Michelle Salas (37), hija de Luis Miguel (56) y de la actriz y cantante Stephanie Salas (56), además de bisnieta de la legendaria Silvia Pinal.

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, ha viajado a Madrid para asistir al concierto de Shakira el pasado viernes, 25 de septiembre. Cedida.

La modelo y creadora de contenido, habitual colaboradora de firmas internacionales de lujo como Carolina Herrera, acudió al concierto para arropar a Shakira en uno de los momentos más importantes de su actual etapa profesional.

Michelle, casada con el empresario Danilo Díaz Granados, compartió tiempo con la cantante antes de que comenzara el espectáculo y posó junto a ella.

Aunque la hija de Luis Miguel no publicó imágenes del concierto en sus redes sociales, algunas de sus amigas sí compartieron vídeos de la noche madrileña. En ellos se puede ver a Michelle disfrutando del espectáculo, cantando las canciones y siguiendo un montaje que combina música, coreografías, pirotecnia y una cuidada puesta en escena.

Un concierto... y punto de encuentro

Michelle Salas no ha sido el único rostro conocido que ha acompañado a Shakira durante estos días en la capital. Paula Echevarría y su hija, Daniella Bustamante, también estuvieron junto a la cantante durante el conocido desfile con el que arranca uno de sus conciertos. La joven, además, acaba de protagonizar su primera aparición en solitario sobre una alfombra roja al acudir a la segunda edición de los Premios GEN ¡H!, celebrados en Las Ventas.

Sin embargo, el gran acontecimiento de este fin de semana fue, sin duda, el regreso de Alejandro Sanz al escenario junto a Shakira. Los dos artistas volvieron a interpretar La Tortura, más de 20 años después de que aquella colaboración se convirtiera en un fenómeno internacional.

Alejandro Sanz, a Shakira: "Te quiero, Shaki"

La complicidad entre ambos volvió a quedar patente durante la actuación. Después del concierto, Alejandro Sanz quiso dedicar unas palabras a su compañera a través de sus redes sociales: "Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte. Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki".

La respuesta de Shakira no tardó en llegar y dejó abierta la puerta a repetir el encuentro en el siguiente concierto: "Ay, esa risa que solo me sacas tú. Y tú eres el de la magia. Repetimos mañana. ¿Qué dices?".

Una invitación que llega en vísperas de una nueva actuación de la colombiana en la ciudad y que ha elevado todavía más la expectación alrededor de su residencia. Entre el público tampoco quiso faltar Stephanie Cayo, pareja de Alejandro Sanz, que siguió la actuación y compartió en sus stories de Instagram la emoción que se vivió durante una noche marcada por uno de los reencuentros musicales más esperados.