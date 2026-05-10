Conmoción en Brasil: asesinan a una influencer de 26 años delante de sus cuatro hijos; uno de ellos, un bebé de ocho meses

La comunidad de creadores de contenido en Brasil atraviesa uno de sus momentos más dolorosos tras confirmarse la muerte de Pamela Guimarães, una joven influencer de sólo 26 años que ha perdido la vida en circunstancias estremecedoras.

El suceso, ocurrido el pasado 1 de mayo en su vivienda de Sertanópolis, ha dejado al país en estado de shock y ha encendido todas las alarmas sobre la violencia que afecta a miles de mujeres en la región.

Pamela, conocida por su actividad en redes sociales y por compartir su día a día como madre, vivía en la casa donde se produjo el ataque junto a sus cuatro hijos, incluido un bebé de apenas ocho meses.

La tragedia se desarrolló mientras los menores se encontraban dentro de la vivienda, y lo presenciaron todo, un detalle que ha añadido un nivel de horror difícil de asimilar incluso para los investigadores más experimentados.

La influencer junto a sus hijos.

"El crimen ocurrió delante de los cuatro hijos de la víctima. El caso está siendo investigado", han confirmado fuentes oficiales a medios locales como Massa.

La escena descrita en los primeros informes policiales es devastadora: un vehículo desconocido se detuvo frente a la casa, un individuo llamó a la puerta y, al percatarse del peligro, Pamela intentó correr hacia el interior para protegerse y proteger a sus hijos.

No lo logró. El agresor llegó antes y abrió fuego. Tras recibir varios disparos, la joven fue trasladada de urgencia al hospital municipal de Sertanópolis. Los sanitarios hicieron todo lo posible por mantenerla con vida, pero las heridas eran demasiado graves.

Horas después, se confirmó su fallecimiento. La noticia se ha propagado rápidamente por redes sociales, donde Pamela acumulaba miles de seguidores.

Su muerte no sólo ha generado indignación, sino también una profunda tristeza entre quienes seguían su contenido, centrado en la maternidad, la vida cotidiana y mensajes de superación personal.

Cuatro niños bajo protección

La influencer.

La prioridad inmediata de las autoridades ha sido garantizar el bienestar de los cuatro menores, convertidos en víctimas colaterales de un crimen que presenciaron sin comprender su magnitud.

La red de asistencia social del municipio ha asumido su cuidado y ha confirmado que los niños reciben apoyo psicológico especializado para afrontar el trauma.

Por el momento, se desconoce si Pamela convivía con el padre de los menores o si existía algún conflicto previo que pudiera estar relacionado con el ataque.

La Policía trabaja contrarreloj para identificar al responsable. El agresor huyó en el mismo vehículo en el que llegó, y los agentes revisan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir su ruta y obtener pistas sobre su identidad.

Además, los investigadores no descartan que el crimen esté vinculado a un caso anterior.

Según fuentes cercanas, se analiza si existe relación con una doble ejecución ocurrida en agosto de 2022, en la que dos mujeres fueron asesinadas a tiros dentro de una vivienda.

Informes preliminares sugieren que Pamela podría haber tenido desacuerdos con las víctimas de aquel incidente y mencionan posibles vínculos con personas relacionadas con el narcotráfico.

Una línea que la policía científica intenta confirmar mediante el análisis de pruebas recogidas en la escena.

Por ahora, ninguna hipótesis está descartada.