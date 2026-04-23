El rapero D4vd habría abusado sexualmente de la joven a la que desmembró y ocultó sus restos en bolsas, según la autopsia

La muerte de Celeste Rivas, una adolescente de 14 años desaparecida desde abril de 2025, ha sacudido a Los Ángeles.

La joven fue localizada el 8 de septiembre de 2025 dentro de un vehículo incautado en un depósito de Hollywood Hills, tras un aviso por un olor anómalo que alertó a los trabajadores del lugar.

El coche pertenecía al cantante David Anthony Burke (21 años), conocido artísticamente como D4vd, quien actualmente enfrenta cargos por asesinato y otros delitos graves.

La desaparición de Celeste había movilizado durante meses a su familia, organizaciones comunitarias y a las autoridades del condado. Su rastro se perdió el 5 de abril de 2025, cuando dejó de comunicarse con su entorno.

Celeste Rivas Hernández, en una fotografía expuesta tras su deceso. Reuters

La investigación avanzó lentamente hasta que el hallazgo del vehículo permitió a los agentes reconstruir parte de los movimientos del sospechoso y establecer una línea temporal más precisa de los hechos.

Este pasado miércoles, 22 de abril, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles ha publicado el informe oficial de la autopsia, un documento cuya divulgación había sido solicitada insistentemente por la familia y por organizaciones civiles.

Aunque la causa de la muerte se determinó en diciembre de 2025, el informe no se ha hecho público hasta esta semana debido a procedimientos judiciales que retrasaron su difusión.

El cantante, que niega los cargos, presuntamente abusó sexualmente de la joven durante meses, manteniendo una relación con ella. Se le acusa de matarla porque temía que revelara su secreto y pusiera en peligro su carrera.

El informe indica que la joven fue apuñalada el 23 de abril de 2025. El asesino, presuntamente, esperó dos semanas antes de desmembrar su cuerpo y ocultar sus restos en dos bolsas de basura negras, que guardó en el maletero del Tesla durante cuatro meses.

El médico forense jefe, el Dr. Odey Ukpo, ha expresado en un comunicado que la publicación del informe es "un paso necesario para garantizar transparencia y permitir que la familia acceda a información fundamental sobre lo ocurrido".

El cantante D4vd.

Ukpo subraya que la demora ha sido "dolorosa e injusta" para los padres de la menor, quienes llevaban meses esperando respuestas.

El informe confirma que la muerte de Celeste fue un homicidio y sitúa la fecha del crimen el 23 de abril de 2025.

Aunque el documento técnico incluye detalles forenses que no han sido difundidos íntegramente por respeto a la familia, sí establece que la joven sufrió heridas graves que resultaron mortales.

También señala que su cuerpo permaneció oculto durante un largo periodo, lo que dificultó la labor de los investigadores y complicó la identificación inicial.

La autopsia incluye además un análisis toxicológico que detectó rastros de sustancias que, según los especialistas, podrían deberse a procesos posteriores a la muerte o a contaminación ambiental.

La familia de Celeste ha emitido un comunicado tras conocerse el informe, en el que expresa su "profunda consternación" ante las conclusiones del médico forense.

Los padres, Jesús y Mercedes, solicitan privacidad y comprensión en un momento que describen como "devastador".

El artista, en una fotografía de sus redes.

También informan que no asistirán a la próxima audiencia judicial del acusado, prevista para esta semana, y agradecen el apoyo recibido por parte de la comunidad y de las organizaciones que han acompañado el proceso.

David Anthony Burke, de 21 años, fue detenido en abril de 2025 y se declaró inocente el pasado 20 de abril.

La Fiscalía del Condado de Los Ángeles lo acusa de asesinato, abuso continuado de una menor y manipulación de restos humanos.

Según la acusación, Burke habría mantenido una relación con la adolescente durante varios meses, pese a conocer su edad.

La Fiscalía sostiene que el acusado actuó movido por el temor a que la joven revelara la relación, lo que podría haber afectado a su carrera musical.

El fiscal del distrito, Nathan Hochman, afirmó en un comunicado que el caso representa "una violación extrema de la confianza y un abuso de poder por parte de un adulto con influencia pública".

Hochman señala que la investigación apunta a que el acusado tomó medidas deliberadas para ocultar el crimen y evitar que las autoridades localizaran a la menor.

"La comunidad merece respuestas y justicia", se añade. Burke permanece en el Centro Penitenciario Twin Towers desde el 22 de abril y se enfrenta a una posible cadena perpetua o a la pena de muerte, dependiendo de cómo avance el proceso judicial.

Su defensa sostiene que el artista es inocente y que la Fiscalía ha construido un relato "incompleto y basado en interpretaciones erróneas".

El equipo legal ha pedido que se revisen varias pruebas y ha cuestionado la cadena de custodia de algunos elementos recogidos durante la investigación.

El caso ha generado un intenso debate público sobre la vulnerabilidad de los menores en entornos digitales, donde pueden establecer contacto con adultos sin supervisión.

Organizaciones de protección infantil han insistido en la necesidad de reforzar los mecanismos de denuncia y de mejorar la coordinación entre plataformas digitales y autoridades.

También han pedido que se revisen los protocolos de actuación en casos de desaparición de menores, especialmente cuando existen indicios de que pueden estar en contacto con adultos.