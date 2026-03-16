Los Oscar del amor: del debut de la novia de Leonardo DiCaprio a la gran complicidad de Emma Stone y su marido, Dave McCary

Leonardo DiCaprio junto a su pareja, Vittoria, en un fotomontaje con Emma Stone y Dave McCary.

Los Oscar 2026, celebrados este pasado domingo, 15 de marzo, en el ya emblemático Teatro Dolby de Hollywood, han estado marcados, con permiso del séptimo arte, por el amor. La alfombra roja de los premios ha vuelto a acaparar todos los flashes.

En esta edición de los Oscar 2026, las parejas de Hollywood, lejos de esconderse, se han dejado inmortalizar, dejando más que patente que en la gran noche del cine también cabe el amor y la complicidad.

Aunque Timothée Chalamet (30 años) y Kylie Jenner (28) han optado por mantener su relación lejos de los focos, llegando al magno evento por separado, han sido muchas las celebridades que sí han querido compartir el momento con su pareja.

Desde matrimonios consolidados hasta romances recientes, la alfombra roja se ha llenado de gestos de cariño, miradas cómplices y una energía que ha recordado que, incluso en una industria competitiva y exigente, hay espacio para la ternura.

Leonardo y su pareja, viendo la gala de los Oscar.

La imagen más comentada de la noche ha tenido lugar antes incluso de que comenzara la gala. Leonardo DiCaprio (51), uno de los actores más reservados de Hollywood en lo que respecta a su vida privada, aparecía por primera vez acompañado de su pareja, Vittoria Ceretti.

La expectación ha sido máxima. DiCaprio, que durante décadas ha evitado posar en alfombras rojas con sus parejas, ha roto su propia tradición. El celebérrimo actor se ha inclinado por posar con naturalidad con su razón de amor, Ceretti.

Ella, elegantemente vestida, se ha convertido en una de las figuras más fotografiadas de la noche. Por otro lado, Nick Jonas (33) y Priyanka Chopra (43) han vuelto a demostrar la buena sintonía y, sobre todo, la solidez de su historia de amor.

Él, impecable con un esmoquin clásico; ella, con un vestido estructurado que ha acaparado titulares, han saludado a fans y fotógrafos a su llegada al photocall.

Chopra, que este año ha ejercido además como presentadora de uno de los premios, se ha mostrado especialmente sonriente. Otra pareja que ha brillado sin necesidad de grandes gestos ha sido la formada por Emma Stone (37) y Dave McCary (40).

Nick Jonas y Priyanka Chopra, en la alfombra roja de los Oscar. Getty Images

La actriz, nominada una vez más, ha acudido del brazo del director y guionista, con quien mantiene una relación marcada por la discreción. Ambos han evitado, eso sí, hacer declaraciones, pero su presencia ha sido suficiente para captar la atención.

Entre las parejas más jóvenes que han asistido a los premios Oscar destacan Paul Mescal (30) y Gracie Abrams. Él, uno de los actores más prometedores de su generación; ella, una de las voces emergentes de la música estadounidense.

Por otro lado, la pareja formada por Chris Evans y Alba Baptista ha vuelto a demostrar que su relación atraviesa un momento de estabilidad. Evans, siempre reservado, se ha mostrado especialmente cercano con la actriz portuguesa, con quien se casó en 2023.

Baptista, con un vestido minimalista y elegante, ha sido una de las más aplaudidas por los críticos de moda. Evans, por su parte, ha optado por un esmoquin clásico que refuerza su imagen de galán atemporal.

Otras parejas en la alfombra

Zendaya y Robert Pattinson, sobre el escenario. EFE

Además de los nombres más mediáticos, la alfombra roja ha reunido a 17 parejas que han aportado diversidad, estilo y una evidente dosis de amor a la gala.

Entre ellas, Pedro Pascal (50) y su pareja, fieles a un perfil muy discreto; Zendaya (29) y Tom Holland (29), que se han dejado fotografiar en plena gran celebración del cine; y Ryan Gosling y Eva Mendes (52), cuya aparición ha sorprendido por lo poco habitual que es verles en actos.

También han posado Jennifer Lawrence (35) y Cooke Maroney (41), relajados y cómplices; Bradley Cooper (51) y Gigi Hadid (30), cuya reciente relación sigue acaparando titulares; y Margot Robbie (35) y Tom Ackerley (35), uno de los tándems profesionales y personales más sólidos.

A ellos se han sumado Florence Pugh y Charlie Gooch, en una aparición elegante y natural que consolida su relación, y America Ferrera y Ryan Piers Williams, entre otros.