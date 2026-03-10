Zendaya, una novia en París: la actriz reaparece en el desfile de Louis Vuitton con un look blanco y su anillo de boda

Zendaya (29 años) ha acaparado todas las miradas este martes, 10 de marzo, en París. La estrella del cine ha sido una de las invitadas al desfile de Louis Vuitton, celebrado en el patio del Palacio del Louvre.

Antes de entrar al desfile organizado por Nicolas Ghesquière, director artístico de la colección femenina, ha posado tranquila y muy sonriente ante los medios de comunicación.

Era la primera vez que la actriz se dejaba ver en público tras su boda secreta con el también actor Tom Holland (29) y la expectación ha sido máxima.

Ha llegado junto a su estilista, Law Roach, encargado del maravilloso estilismo que ha lucido para la ocasión. Zendaya ha llevado un conjunto en blanco impoluto formado por una parte superior a modo de camisa y una falda fluida con bajo asimétrico, que se movía con efecto capa al caminar. Muchos han leído este diseño como un guiño bridal.

La silueta estaba marcada a la cintura con un cinturón negro ancho, creando un contraste que rompía el total look blanco y aportaba un punto de sofisticación.

Zendaya ha lucido el anillo en el dedo anular de su mano izquierda. GTRES

Ha completado el estilismo con zapatos de tacón negros y joyas de diamantes y platino muy discretas. Es precisamente entre estas joyas, donde se escondía el gran protagonista de su look: su anillo de boda.

Se trata de una alianza en oro, que la protagonista de Euphoria ha lucido en el dedo anular de su mano izquierda. La imagen ha sido interpretada como la confirmación visual definitiva de su nueva etapa como mujer casada.

La pareja, muy celosa de su vida privada, no ha hecho públicas imágenes de la ceremonia ni ha ofrecido declaraciones directas sobre el enlace hasta el momento.

La boda de Zendaya y Tom Holland fue una ceremonia secreta e íntima, que reunió únicamente a sus familiares y amigos más cercanos. De no ser por el estilista de la actriz que soltó la bomba en un photocall nadie se hubiera enterado del enlace.

En una entrevista en directo para Access Hollywood, aseguró que la boda ya se había celebrado. Desde entonces, periodistas de todo el mundo han estado intentando confirmar la noticia.

Zendaya con un look blanco impoluto. GTRES

La historia de amor de Zendaya y Tom Holland es la de dos amigos que, tras años de química en pantalla, acabaron convirtiéndose en una de las parejas más seguidas de Hollywood.

Se conocieron en 2016, cuando ambos fueron seleccionados para protagonizar Spider-Man: Homecoming, él como Peter Parker y ella como MJ.

En julio de 2021 se publicaron las primeras fotos de la pareja besándose en un coche en Los Ángeles, pero incluso entonces optaron por mantener un perfil bajo y seguir viviendo su romance lejos del foco.

La reaparición de Zendaya en París, con una imagen impecable y una actitud discreta, refuerza la línea de máxima reserva que tanto ella como Holland han mantenido desde el inicio de su relación.