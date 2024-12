Blake Lively denuncia a Justin Baldoni por 'acoso sexual' durante el rodaje de su película: "Sentí angustia emocional"

Sale a la luz la demanda que ha interpuesto la actriz Blake Lively (37 años) contra su compañero de reparto Justin Baldoni (40) por presunto acoso sexual en el set de rodaje. Esto es un escándalo para la industria del cine y más para la de Hollywood. Durante la promoción de la película, la actitud de la actriz no gustó a los seguidores del film y sin embargo, ahora, cuadraría todo: Blake no quería compartir espacio con su compañero.

Durante el estreno de la película saltaron las alarmas y se rumoreaba que esta pareja de actores tenía problemas en el set de grabación. Y, según ha informado la revista People, que ha tenido acceso a la demanda que ha interpuesto la actriz, el supuesto comportamiento de Baldoni le causó "una angustia emocional severa".

La actriz afirma en la declaración que recoge dicha demanda que se celebró una reunión durante el rodaje de Romper el círculo para abordar las reclamaciones de Lively y sus condiciones para trabajar en la película. En esta reunión estuvo presente hasta el marido de la intérprete, Ryan Reynols (48).

Blake Lively durante el rodaje de 'Romper el círculo' Gtres

Algunas de las peticiones que se abordaron en dicha reunión y se incluyeron en sus condiciones fueron la de "no mostrar más videos o imágenes de mujeres desnudas a Blake, no mencionar más la supuesta 'adicción a la pornografía' previa de Baldoni. No discutir más sobre conquistas sexuales frente a Blake y otros, no mencionar más los genitales del elenco y el equipo. No hacer más preguntas sobre el peso de Blake y no mencionar más al padre fallecido de Blake".

Sin duda, las condiciones que puso la actriz dejan sin palabras al mundo de la interpretación, sobre todo, después del triunfo de la película y el trasfondo tan oscuro que oculta. Además, como última condición, Blake Lively quiso que no hubiese "más escenas de sexo, sexo oral o clímax ante la cámara por su parte fuera del alcance del guion que Lively aprobó al firmar el proyecto". De esta manera, dejaba claro cuales eran los límites si querían continuar trabajando con ella como protagonista.

En la demanda se declara que la distribuidora de la película, Sony Pictures, aprobó las peticiones de Lively. Sin embargo, la actriz afirma en la denuncia que Baldoni comenzó poco después una campaña de "manipulación social" para "destruir" su reputación.

Blake Lively y Justin Baldoni en una escena de la película 'Romper el círculo' Gtres

En una reciente entrevista, que la actriz daba al The New York Times, dijo: "Espero que mi acción legal ayude a revelar estas siniestras tácticas de represalia para dañar a las personas que denuncian mala conducta y ayude a proteger a otros que puedan ser atacados", dejando claro que ella denunció porque no estaba cómoda en el set de rodaje.

Hace unos días, el abogado de Baldoni acusó a Blake de hacer declaraciones "falsas, escandalosas e intencionalmente lascivas con la intención de herir públicamente", según informa People. Esto hizo que Lively no acudiese a la promoción de dicha película, ya que no se sentía identificada con el proyecto, aunque esta historia cinematográfica haya sido un éxito de taquilla.

Los protagonistas de esta historia no se han pronunciado, ni la distribuidora de la película tampoco. Eso sí, de confirmarse todos los detalles de la demanda, el actor podría verse involucrado en un problema legal referido al acoso sexual en el ámbito laboral. En España, desde hace unos años, existen coaches de intimidad y departamentos de mediación, durante los rodajes por si se presenta algún caso similar.