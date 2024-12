Taylor Swift cumple 35 años: el fenómeno de masas que suma millones, bate récords y triunfa en el amor junto a Travis Kelce

"La artista más escuchada del mundo", "La gira más lucrativa de la historia", "La mujer con más nominaciones a Álbum del Año de los Grammy"... Todos estos reconocimientos pertenecen a Taylor Swift, un fenómeno que mueve a niños. Así, con las distinciones más altas que cualquier estrella desearía alcanzar, la cantante de Pensilvania llega a sus 35 años.

Este viernes, 13 de diciembre, Taylor Swift sopla una vela más en la tarta. Una fecha señalada en su calendario, no solo por estar en la mitad de la década de los 30. También porque acaba de terminar su histórica gira, The Eras Tour.

El último show tuvo lugar el pasado domingo, 8 de diciembre, en Vancouver (Canadá), y puso fin a una lista de 149 conciertos repartidos en dos años y que la llevó por todo el mundo. Comenzó en Arizona (Estados Unidos) el 17 de marzo de 2023 y siguió por 50 países, como México, Brasil, Francia, España, Japón o Singapur.

Taylor Swift en un concierto en Tampa. Gtres

Según la prensa estadounidense, vendió alrededor de 10 millones de entradas, generando ingresos que rondan los 2.000 millones de dólares (1.900 millones de euros). Es la gira más lucrativa de la historia y ha superado a Farewell Yellow Brick Road tour de Elton John (77), que en cinco años había sido la primera en recaudar más de 800 millones. También a Coldplay, cuyos ingresos sobrepasaron los 1.000 millones de dólares.

La mayor asistencia en una sola noche se produjo el pasado 16 de febrero en Melbourne (Australia), con poco más de 96.000 espectadores. Además, en los ocho conciertos en el estadio Wembley de Londres, donde actuó más que en cualquier otro lugar, cantando para un total de 753.112 personas. Entre ellos, el príncipe Guillermo de Inglaterra (42) y sus dos hijos, George (11) y Charlotte (9).

Thank you @taylorswift13 for a great evening! #LondonTSTheErastour pic.twitter.com/NFSi8hAl1o — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 22, 2024

Y es que, una de las grandes cosas que consiguió la cantante de Shake It Off en estos dos años, fue convertir sus conciertos en el place to be de las celebrities. Sus shows, de más de tres horas de duración, fueron el punto de encuentro de las estrellas del momento. Además del futuro Rey de los británicos, a sus espectáculos acudieron figuras como la princesa Amalia de Holanda (21), Paul McCartney (82), Bon Jovi (62) o sus amigos Blake Lively (37) y Ryan Reynolds (48). En España estuvieron presentes Eugenia Martínez de Irujo (56), Marta Ortega (40), Nieves Álvarez (50) o Yolanda Díaz (53).

Los conciertos de Taylor Swift se convirtieron en el punto de encuentro de personajes de todas las esferas públicas, pero también en una suerte de hermandad. Otro récord, no oficial, que bien se le podría entregar a la de Pensilvania. En cada uno de sus shows, sus fans, conocidos como swifties, se intercambiaron coloridas pulseras de amistad que hacían a alusión a la artista o alguna de sus canciones.

Para la intérprete, The Eras Tour ha sido "la experiencia más emocionante, poderosa y desafiante" de su carrera. Así lo expresó el pasado domingo, 8 de diciembre, en el escenario de Vancouver.

Han sido dos años en los que ha estado acompañada de un selecto séquito de profesionales que han hecho posible cada show. Con ellos, Taylor Swift solo ha tenido gestos de agradecimiento. Ellos también son parte de su triunfo y ha decidido compensarles con 197 millones de dólares, repartidos en bonificaciones para todo el equipo: conductores de camiones, encargados de catering, técnicos de instrumentos, merchandising, personal de iluminación, sonido, producción, asistentes, carpinteros, bailarines, banda, seguridad, coreógrafos, expertos en pirotecnia, montajistas, estilistas, terapeutas físicos y video.

the invisible string between taylor and travis, a thread: pic.twitter.com/GwFK3A81HP — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) May 23, 2024

Relación amorosa

Taylor Swift no solo llega a los 35 años en una gran era profesional. También vive un glorioso momento personal. Tiene una relación con el jugador de fútbol americano Travis Kelce (35), quien la ha acompañado en muchos de sus conciertos de The Eras Tour.

El 14 de octubre de 2023, la pareja se dejó ver por primera vez de la mano. Pero hay que remontarse al 26 de julio de aquel año para conocer los comienzos de su relación. Después de asistir a uno de los conciertos de Taylor Swift, el deportista explicó a sus seguidores: "Me sentí un poco herido por no poder entregarle una de las pulseras que le hice. Quería darle una con mi número. Ella no conoce a nadie o, al menos, no quería conocerme a mí. Así que me lo tomé como algo personal", defendió. A partir de entonces, sin imaginarlo, comenzó su historia de amor.