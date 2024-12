Megan Fox y Machine Gun Kelly se separan un mes después de anunciar que esperan su primer hijo en común

Megan Fox (38 años) y Machine Gun Kelly (34) se separan. La actriz y el músico, que mantenían una relación desde el año 2020, han hecho pública su ruptura tan solo un mes después de anunciar la llegada de su primer hijo en común.

La noticia, que fue confirmada el pasado martes, 10 de diciembre, por el portal de noticias Page Six, señala que Fox habría decidido poner punto final a su relación con el intérprete de Bad Things después de descubrir que él hablaba con otras mujeres a sus espaldas. Aunque es cierto que son escasos los detalles respecto a la información proporcionada por el medio estadounidense hasta ahora.

Por el momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto. De hecho, Megan Fox continúa conservando en su perfil de Instagram el post en el que anunció el embarazo de su primer hijo en común junto a Machine Gun Kelly. "Nada está perdido. Bienvenido", comentaba la modelo en una imagen de sus redes el pasado 11 de noviembre.

Megan Fox y Machine Gun Kelly comenzaron su historia de amor en el año 2020. Ambos se conocieron durante el rodaje de la película Tras la pista del asesino y apenas tardaron dos años en sellar su relación. En enero de 2022 se comprometieron durante un viaje a Puerto Rico en el que el cantante le sorprendió con un anillo de esmeraldas debajo de una higuera donde pidieron diamantes. "Después de haber atravesado juntos el infierno y de habernos reído más de lo que imaginé, me pidió que me casara con él", señaló la artista en una entrevista para HELLO!

Sin embargo, la pareja también atravesó altibajos en su historia de amor durante los últimos años. El pasado mes de marzo decidieron poner en pausa su relación, tal y como la propia Megan confirmó durante su participación en el pódcast Call Her Daddy: "De esta relación he aprendido que no es para consumo público. Lo único que puedo decir es que todavía le sigo llamando mi 'alma gemela' y que siempre voy a estar atada a él". Un mes después, durante el 34 cumpleaños de Gun Kelly, ambos volvieron a compartir fotografías juntos.

Después de superar esta crisis en su relación, ambos decidieron dar un paso más y sellaron su historia con el anuncio de su primer hijo en común, que nacerá el próximo mes de marzo. Cabe recordar que ninguno de ellos experimenta la paternidad por primera vez. Megan Fox ya es madre de tres hijos; Noah (12); Bodhi (10); y Journe (8), nacidos de su matrimonio con el también actor Brian Austin Green. Por su parte, Machine tuvo a Casie (15) con Emma Cannon.

Ahora, Megan Fox y Machine Gun Kelly han decidido dar por terminada su relación. No obstante, el nacimiento de su primer hijo en común unirá por siempre a la actriz y el cantante. Un hecho marcado especialmente para la modelo, que ya experimentó un aborto hace un tiempo. "Cierro los ojos y me imagino abrazándote fuerte contra mi pecho mientras te arrancan de mis entrañas". "Pagaré cualquier precio, dime por favor, ¿cuál es el rescate por su alma?", confesó Fox en Pretty Boys Are Poisonous, una obra donde hablaba de su vida y su libertad para inspirar a otras personas.