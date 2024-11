Rauw Alejandro, más allá de la música: de sus inicios como futbolista y el divorcio de sus padres a la ruptura con Rosalía

La terrible situación que está viviendo España en estos últimos días a causa de la DANA ha llevado a cambiar por completo la parrilla de las principales cadenas de televisión. Y es que las consecuencias que ha dejado esta catástrofe han hecho que los medios de comunicación, además de los famosos más reconocidos, se vuelquen por completo con los afectados y sus familias.

El pasado miércoles, 30 de octubre, Antena 3 y RTVE anunciaban la cancelación de sus principales apuestas, El Hormiguero y La Revuelta, para dar paso a las coberturas especiales del fenómeno meteorológico y dar toda la información correspondiente a la grave DANA que ha afectado en el país.

Sin embargo, conscientes de la importancia que tiene la desconexión y el entretenimiento, los formatos conducidos por Pablo Motos (59 años) y David Broncano (39) volvían a aparecer en la pequeña pantalla para seguir atrayendo invitados de categoría como el que acudirá este miércoles, 6 de noviembre, a dialogar junto a Motos y las hormigas más famosas de la televisión. Se trata de Rauw Alejandro (31), el cantante que ha conseguido romper cifras y cuya historia personal conmueve a todo aquel que la conoce.

A pesar de que el paso de los años y su constante trabajo lo ha hecho posicionarse como uno de los cantantes de éxito en el panorama internacional, la infancia de Rauw Alejandro no fue -ni mucho menos- un camino de rosas.

Raúl Alejandro Ocasio Ruiz nació en el año 1993 en un pequeño barrio de Canóvanas, situado al norte de Puerto Rico. Desde pequeño, el ahora exitoso cantante vivió una niñez marcada por la humildad y los pocos recursos con los que contaba su familia. Sin embargo, el amor por la música fue algo con lo que pudo crecer desde pequeño.

De hecho, su padre, Raúl Ocasio, era guitarrista y su madre, María Ruiz, era corista y desde la más temprana juventud inculcó a Rauw el arte de la música, reproduciendo canciones de artistas de la talla de Elvis Presley o Michael Jackson.

Además de en la música, Rauw Alejandro encontró en el deporte otra razón para seguir hacia delante. Es más, comenzó a practicar futbol a los seis años y, en alguna que otra ocasión, ha afirmado que esto era su mayor sueño de pequeño. "Yo estuve en el fútbol desde los siete años, pero no nací en España, Argentina o Brasil. Jugué para la selección y tuve mi beca deportiva, pero no otras herramientas para evolucionar. Ahora sigo jugando siempre que tengo tiempo y tengo una gran relación con algunos jugadores. No llegué a ser jugador profesional, pero sé que ponen mi música antes de los partidos y para mí eso es un logro", contó en una entrevista para Vogue.

Sin embargo, además de su pasión por el futbol, también supondría un antes y un después en la infancia de Rauw la separación de sus padres cuando éste tenía tan solo 10 años. Una situación que llevó a su padre a trasladarse a vivir a Miami, donde el cantante probó suerte en la liga de futbol, sin conseguir buenos resultados.

A pesar de desplazarse a la ciudad de Florida frecuentemente, su residencia fija se encontraba en su Puerto Rico natal, donde vivía con su madre, su hermana y su abuela. "Mi madre tenía tres trabajos para mantenernos", sentenció en el citado medio.

Rauw Alejandro, en la alfombra roja de los Grammy Latinos en 2023. Gtres

Con respecto a su faceta académica, Rauw se graduó en la escuela secundaria y, más tarde, cursó estudios en la Universidad de Puerto Rico. Ya cumplidos los dieciocho años se trasladó de forma fija con su padre a los Estados Unidos, donde empezó a explorar el mundo de la música y conoció géneros como el R&B y el dancehall. Allí, se formó como músico en las calles de Carolina y comenzó a publicar canciones en sus redes.

Y es que, aunque el éxito fue algo progresivo, ya en su primer disco, Afrodisíaco, contó con la ayuda de artistas de la talla de J Balvin, y ahora, con su tercer disco, Saturno, ha llevado su música a girar por todo el mundo.

Pese a que su impacto en la industria musical es innegable, lo cierto es que son muchos los que -al menos en España- escucharon por primera vez el nombre de Rauw Alejandro tras hacerse pública su mediática relación con Rosalía (32).

Una relación entre cantantes de la que todo un planeta fue testigo directo, pues ambos hicieron de sus redes sociales un diario personal en el que mostraban lo enamorados que se sentían. De hecho, llegaron a sellar su amor con la publicación conjunta de un EP, RR, en el año 2023.

Además, en ese mismo año, y aprovechando el lanzamiento de sus canciones a dueto, Rosalía se daba cita en el mismo programa al que acude ahora Rauw Alejandro, El Hormiguero. Allí, ante la atenta mirada de los millones de espectadores, la catalana aprovechaba para desvelar cómo fue la pedida de mano, que tuvo lugar en Puerto Rico, y dar detalles de la boda, dando a entender que todo marchaba a la perfección.

Sin embargo, nada queda ya de todo aquello, pues apenas un mes más tarde, en julio de 2023, la revista People anunciaba la ruptura entre ambos, confirmándose ésta por el propio Rauw con un escrito en sus redes sociales: "Hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso", posteaba.

Rauw Alejandro junto a Yasmin Barbieri, el pasado mes de septiembre en Ibiza. Gtres

Los restantes meses de 2023 y este presente 2024 la vida sentimental de Rauw Alejandro ha estado en el foco de todos, pues muchos eran los fanáticos que no daban crédito a su ruptura con la cantante. Sin embargo, parece que el autor de Saturno ha vuelto a encontrar a día de hoy una nueva razón para sonreír al lado de Yasmin Barbieri, una influencer de 19 años de ascendencia italomarroquí con la que se ha dejado ver este pasado verano de lo más cómplice en las playas de Ibiza.