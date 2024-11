Las dispares vidas de Federico X y Genoveva un año después de las fotografías que cambiaron la historia de Dinamarca

7 de noviembre de 2023. A media tarde se adelanta la publicación de la que, sin lugar a dudas, será una de las portadas más comentadas en las siguientes semanas y que cambiará el rumbo de sus protagonistas. En ella aparecían dos personas que, hasta ese momento, no parecían tener ningún tipo de vínculo en común: el entonces príncipe Federico de Dinamarca (56 años) y Genoveva Casanova (47).

Fue la revista Lecturas la que destapó un desconocido viaje privado que el hijo de Margarita II de Dinamarca (84) realizó a Madrid y que llegó incluso a poner en riesgo la seguridad del entonces heredero al trono. Un plan desconocido por la capital española que también hizo tambalear los cimientos de la monarquía danesa, que justo recibió la visita de los reyes españoles, Felipe VI (56) y Letizia (52).

De hecho, esta exclusiva marcó un antes y un después en el futuro de la institución. La Reina, que hasta entonces se había negado radicalmente a abdicar pese a sus críticos problemas de salud, anunció a última hora del 31 de diciembre su decisión de dar un paso atrás y ceder el trono a su primogénito.

Federico y Mary de Dinamarca el día de su proclamación como reyes. Gtres

Una noticia que sorprendió a todos y que se llegó a considerar como un movimiento para salvar la monarquía. Muchos fueron los medios que señalaron el ultimátum de Mary de Dinamarca (52) a la Reina. "O somos Reyes ahora o esto se acaba", fueron las supuestas palabras que pronunció la abogada australiana tras la publicación de las comprometidas imágenes. Y el resto es historia.

El 14 de enero, Federico de Dinamarca, nombrado como rey Federico X, fue proclamado como monarca del país. Rodeado por su madre, su mujer y sus cuatro hijos, el ya rey de Dinamarca vivió uno de los momentos más esperados de su vida y donde dejó de lado los fantasmas del pasado. O, al menos, eso se esperaba.

Los primeros meses de su reinado no han sido fáciles y han estado marcados por las críticas, las polémicas y las controvertidas decisiones que le han puesto en el foco mediático. Son muchos los que aseguran que no está preparado para el rol que se espera de él y que no es consciente de que sus actos tienen consecuencias para el resto.

Portada de la revista 'Lecturas'. LECTURAS

Sus continuas vacaciones y sus escasos compromisos públicos ya le han convertido en uno de los royals europeos con menos agenda real. Mientras él se mantiene alejado de todo y de todos, es su mujer, la reina Mary la que en muchas ocasiones ha tenido que dar la cara por la institución y demostrar su implicación total.

La última que protagonizó fue hace dos meses, cuando la reina Margarita tuvo que ser ingresada en el hospital a causa de una caída y Federico continuó con sus planes privados lejos de Copenhague y sin antes ir a visitarla al centro médico. Una situación que también se ha visto agravada por las idas y venidas de Christian de Dinamarca (19). El heredero al trono ha estado aprovechando al máximo cada instante tras cumplir la mayoría de edad y ahora ha decidido dar un cambio de rumbo por el bien de todos.

Ahora se cumple un año de la publicación de estas imágenes que dieron la vuelta al mundo y donde se les puede ver disfrutando de una velada en solitario y con flamenco como eje central. Minutos después de que se conociese la existencia de estas fotografías, Genoveva Casanova, adelantándose a posibles comentarios o especulaciones que pudieron vincularla emocionalmente con Federico, emitió un comunicado en el que negaba todo tipo de relación. Por su parte, la Casa Real danesa se vio obligado a lanzar un comunicado de urgencia donde señalaban que no iban a "comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados".

Genoveva Casanova y su hija, Amina, en una imagen del mes de mayo. Gtres

La más afectada por toda esta polémica fue Genoveva Casanova, quien decidió desaparecer y alejarse del foco mientras duró el boom de la portada. Pese a que ya han pasado 12 meses, la mexicana continúa manteniendo un perfil bajo y apenas se ha dejado ver públicamente. Sus hijos, los mellizos Luis y Amina (23), fruto de su matrimonio con Cayetano Martínez de Irujo (61), han sido su soporte en los meses más complicados de su vida.

En este tiempo, aunque apenas se ha dejado ver, ha continuado con sus compromisos laborales que ya tenía firmados antes de que estallase todo. Será en los próximos meses cuando se emitirá la nueva edición de El Desafío donde es una de las concursantes.

De hecho, la decisión de alejarse de todo también ha afectado a sus redes sociales. "Los que han entendido mi ausencia y mi silencio, y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y de apoyo. No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí... ¡Mil gracias de corazón!", afirmó en una publicación de su perfil de Instagram.

La empresaria mexicana lleva un año en busca de recuperar la tan ansiada tranquilidad que siempre ha tenido en su vida. Por el momento, está a la espera de que se conozcan más detalles de la demanda de más de 400 páginas que interpuso contra la revista que publicó sus fotografías con Federico X. Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL hace unos meses, está fue admitida a trámite y sus abogados están "muy convencidos" de que se hará justicia.