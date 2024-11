Horas decisivas para resolverse la sentencia millonaria de Rosario Bermudo: la maniobra final de sus cuatro hermanos

El pasado 21 de octubre la titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Soria condenó a Leoncio, Gabriel, Pilar y Javier, los hermanos de Rosario Bermudo (73 años), a pagar a ésta 1,2 millones de euros, en concepto del montante que le corresponde como parte de la herencia de su padre, Leoncio González de Gregorio y Martí.

Claro está, aquello significó toda una victoria para la hijastra de la 'duquesa roja', Rosario. El letrado que la defiende, Fernando Osuna, utilizó unas palabras que bien definían su estado: "Está loca de contenta". Ya no por afán revanchista o por obtener un rédito económico; su felicidad tenía que ver con ponerle fin a una fatigosa lucha.

Han sido 11 larguísimos años de litigios. Aún queda camino por delante para Bermudo: no todo está conseguido. Cierto es que la hijastra de la 'duquesa roja' ya ha percibido cerca de 300.000 euros, procedentes de dos de sus hermanos, Gabriel y Javier. Pero todavía queda pendiente por abonarle cerca de 900.000 euros.

Rosario Bermudo, posando, sonriente, ante el objetivo de la cámara.

Hay dos hermanos, Pilar y Leoncio, que aún no han dado un paso al frente. En medio de este momento, EL ESPAÑOL ha podido conocer que las próximas horas son decisivas. La jueza resolverá en breve. Además, este diario está en disposición de afirmar que los hermanos de Rosario han llevado a cabo una maniobra final, una suerte de movimiento legal.

En concreto, los González de Gregorio han solicitado una "aclaración de sentencia", tal y como sostiene en conversación telefónica con este medio el letrado Fernando Osuna. Se trata de un concepto que sólo se permite para subsanar defectos de la sentencia, de naturaleza puramente formal o aritméticos.

Tal y como informa la página especializada Legal Pigeon, la aclaración de sentencia tiene como finalidad "aclarar algún concepto obscuro o de suplir cualquier omisión que la sentencia contenga, lo que ha sido precisado por la Jurisprudencia en el sentido de que no constituye un verdadero recurso, aunque en la práctica se le dé ese nombre".

En este punto, conviene aclarar que la sentencia que dictó la jueza no era firme. Cabía, pues, recurso. Osuna, en su charla con EL ESPAÑOL, sostiene que este movimiento legal -la aclaración de sentencia-, en efecto, no es un recurso como tal.

Pilar González de Gregorio en un acto público en Madrid, en junio de 2023. Gtres

Lo define Fernando como una "chorrada, para perder tiempo" que, en su opinión, no perjudicará a su representada. Según el abogado sevillano, los hermanos de Bermudo no van a recurrir la sentencia. Reflexiona al cabo: "Si lo hacen, no nos preocupa. Si lo hacen como si no, vamos a pedir la ejecución provisional de la sentencia".

Remacha Osuna: "Cuando hay dinero y patrimonio, fácilmente convertible en dinero, si recurren lo tienen peor ellos. El recurso tiene sus costas y vamos a cobrar las costas". Aquí conviene destacar la figura de Pilar González de Gregorio, la heredera universal de su padre, Leoncio.

Ésta tendrá que pagar 800.000 euros a Rosario Bermudo al haber recibido una "herencia mejorada", según el letrado Osuna. Este abogado indicó, semanas atrás, que el dinero deberá ser ingresado "en metálico": no se podrá pagar una parte o el total de la herencia con posesiones materiales distintas del dinero.

Con su millonaria herencia, Bermudo pretende ayudar a sus tres hijos con las "hipotecas". Informa Osuna que Rosario, además, "se va a cambiar de casa", pues en la que vive en la actualidad "es muy pequeña". Rosario reside en Torrejón de Ardoz, en Madrid. Conviene puntualizar que el marido de Rosario está enfermo.

En esa línea, la estrechez de la vivienda familiar no ayuda, precisamente, en el día a día de su esposo, con movilidad reducida. Rosario Bermudo está tranquila y confía en el buen hacer de su letrado. Por su parte, su hermana Pilar insiste y trata de sostener ante la justicia que ella tan sólo puede ofrecerle propiedades a Bermudo.

"Yo le puedo pagar en tierras, pero ella no lo acepta", aseguró en el espacio TardeAR, donde intervino. Y añadió: "Estoy muy dolida porque ha dicho -Rosario- que es mentira que yo me ofreciera a realizar las pruebas de ADN, cuando la realidad es que estaba dispuesta a hacérmelas. Incluso le mandé un escrito en el que me ofrecía a someterme a ellas. También lo hizo mi hermano Javier, los dos con la intención de que no se exhumara a nuestro padre".