Rosario Bermudo llega a un acuerdo con casi todos sus hermanos y recibe gran parte de su millonaria herencia

Noticia inesperada la que se ha conocido este lunes, 7 de octubre de 2024: Rosario Bermudo (72 años), la hija reconocida de Leoncio González de Gregorio y Martí, ha llegado a un acuerdo con casi todos sus hermanos -a falta de uno- y ya ha recibido gran parte de su millonaria herencia.

Esta feliz noticia, confirmada por EL ESPAÑOL a través del abogado Fernando Osuna, acontece tras años de batalla de Bermudo contra sus hermanos, Leoncio, Pilar, Gabriel y Javier, por conseguir su parte de la herencia que dejó su progenitor.

Rosario, conocida en su Sevilla natal como la 'condesilla', deseaba irse de este mundo habiéndose hecho justicia. Durante el tiempo que ha estado batallando por la herencia, la hija del marido de la 'duquesa Roja' siempre ha dejado claro que su interés nunca ha sido interés económico, sino que la ley le entregue lo que es suyo.

Fue hace unos meses cuando las partes se vieron las caras en Soria y la jueza les instó a llegar a un entente. Sin embargo, y pese a que parecían estar llegando a un acuerdo, las negociaciones terminaron por romperse en verano. Ahora, cuando apenas quedan dos días de celebrarse el juicio que tendrá lugar el próximo 9 de octubre, EL ESPAÑOL puede confirmar novedades en relación con uno de los casos más polémicos de herencias españolas.

Tras dialogar con Fernando Osuna, este periódico se ve en la disposición de afirmar que la hija de Leoncio González y su abogado han llegado a un acuerdo con la mayoría de los hermanos para recibir su parte de la herencia. "Una horquilla grande, no una miseria", apunta Osuna a este periódico.

Sin embargo, lejos de haber dado por finalizada la guerra judicial que ha enfrentado a Rosario con sus hermanos, la inconformidad de una de éstas ha llevado a la familia a seguir al frente del juicio que tendrá lugar este próximo 9 de octubre. A través de una conversación telefónica con Osuna, EL ESPAÑOL puede confirmar que es Pilar, una de las hermanas, quien parece no estar conforme con el acuerdo de sus hermanos y la responsable de la celebración del procedimiento judicial.

Una noticia que no ha agradado a Rosario Bermudo y su abogado, pues a este periódico señalan no rendirse y continuar con la batalla legal. "No vamos a claudicar, seguiremos", confiesa Osuna. Será el juicio final, el definitivo, el que esclarezca una resolución.

Rosario Bermudo junto a su hermano, Gabriel, el pasado 27 de mayo, en Soria. Europa Press

Hace unos días, Fernando Osuna se atrevía a dar un paso al frente y confesar "tener muchas posibilidades de ganar". Aunque, desafortunadamente, no habían llegado aún a acuerdo alguno. Al mismo tiempo, añadía Fernando, vía telefónica: "Todo está muy complicado, puede ocurrir de todo". El escenario está más convulso que nunca y se detalla que no existe ningún tipo de comunicación entre los hermanos, tan sólo sus letrados son los que están en comunicación.

Rosario conservaba grandes esperanzas, sobre todo desde que en aquella cita en Soria se fundió en un abrazo con uno de sus hermanos, Gabriel González de Gregorio y Álvarez de Toledo. Entendió que sería aquel un puente determinante. Y, ahora, aunque con su hermana Pilar en desacuerdo, el final de esta guerra judicial parece estar cada vez más cerca.