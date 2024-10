Así es Joaquim Valente, novio de Gisele Bündchen y padre de su tercer hijo: entrenador de jiu-jitsu y criminólogo

Gisele Bündchen volverá a ser madre. A sus 44 años, la supermodelo brasileña está embarazada de su tercer hijo. Tendría entre cinco y seis meses de gestación y apenas se conocen detalles. La información trascendió en la noche de este pasado lunes, 28 de octubre, y la top model no se ha pronunciado al respecto. El padre del bebé es Joaquim Valente (35), con quien mantiene una relación de más de un año.

La modelo ha vuelto a encontrar el amor en un deportista. Se trata de la única pareja que se le ha conocido desde que puso fin a su matrimonio con el jugador de fútbol americano Tom Brady (47). El nuevo novio de Gisele Bündchen es entrenador de jiu-jitsu profesional. El arte marcial le viene por herencia, pues su familia también lo practica.

Joaquim, incluso, lidera una academia de jiu-jitsu junto a sus hermanos, Pedro y Gui. Se trata de Valente Brothers, ubicada en Miami y comprometida "con la preservación de las raíces técnicas y filosóficas" de la mencionada práctica.

La propia Gisele Bündchen ha sido estudiante de la academia, tal y como partió en sus redes en febrero de 2022, ocho meses antes de que confirmara su ruptura con Tom Brady. "Me siento más fuerte, más segura y empoderada desde que comencé a practicar defensa personal. Siento que es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras las mujeres. Gracias, Valente Brothers, por ser unos profesores fantásticos y por hacer los entrenamientos tan divertidos. Tengo muchas ganas de seguir mejorando", expresaba la supermodelo junto a vídeo en el que se le veía en plena clase de jiu-jitsu.

"Cuanto más herramientas tengo, más preparada me siento para afrontar situaciones adversas. Es una habilidad importante para todos, pero especialmente para nosotras las mujeres. Gracias, Valente Brothers, por ser unos profesores increíbles y por hacer que la formación fuera tan divertida. Estoy emocionada de seguir mejorando. ¡Vamos!", continuaba Gisele en un post que dos años y medio después, con la inesperada noticia de su embarazo, vuelve a la actualidad.

Además de practicar jiu-jitsu de forma profesional, Joaquim Valente es criminólogo. Tal y como reseña la página web de su escuela, se mudó a Miami en 2007 para estudiar la carrera en Barry University. Una experiencia similar a la que vivió Gisele Bündchen hace muchos años atrás. Cuando era una adolescente, la modelo dejó su país, Brasil, y se trasladó a La Gran Manzana, debutando en la New York Fashion Week.

La pareja, que se lleva nueve años de diferencia -siendo Gisele la mayor-, no solo tienen en común el país de origen y su temprana mudanza a Estados Unidos. Ambos también comparten interés por la vida saludable y el bienestar.

En los próximos meses, además, vivirán juntos la experiencia de la paternidad. "Gisele y Joaquim están felices con este nuevo capítulo de su vida y tienen ganas de crear un entorno pacífico y amoroso para toda su familia", ha confirmado a People una fuente cercana a la modelo.

Por otro lado, TMZ ha añadido que Bündchen está embarazada de cinco o seis meses y que tanto ella como Joaquim han decidido esperar al nacimiento para saber el sexo del bebé. Así también lo hizo la modelo con sus dos hijos mayores, Benjamin (14) y Vivian (11), fruto de su matrimonio con Tom Brady. Cabe recordar que la brasileña y el jugador de fútbol americano estuvieron casados durante 13 años. Se divorciaron en octubre de 2022 tras atravesar una grave crisis. Fue después de la ruptura cuando surgieron rumores que apuntaban a una relación entre la supermodelo y el criminólogo.

Las especulaciones llegaron después de que hicieran diferentes viajes juntos a Costa Rica. Sin embargo, en aquel momento la modelo sostenía que solo eran amigos. No fue hasta en marzo de este 2024, cuando la top lo confirmó. Lo hizo tras sentirse obligada a desmentir ciertas informaciones que apuntaban a que su romance había comenzado antes de su separación de Tom Brady. "Es muy diferente, honesto y transparente", señaló Gisele Bündchen a The New York Times. Hoy la supermodelo y Joaquim Valente dan un paso más en su historia de amor.