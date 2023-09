La dura confesión de Gisele Bündchen sobre sus pensamientos suicidas: "Estaba en un túnel"

Ser un número uno en cualquier ámbito de la vida siempre conlleva un gran esfuerzo y una gran responsabilidad. Una persona que sabe muy bien lo que es vivir con esa presión es Gisele Bündchen (43 años), quien en su día se convirtió en la modelo más admirada y demandada del planeta. Ella era referencia en lo suyo. La más cotizada.

Convertirse en una estrella tiene su lado bueno: dinero, fama, actos, repercusión mundial y una legión de fans por todo el planeta. Sin embargo, eso también tiene un lado oscuro del que ahora ha querido hablar. Y no es precisamente la batalla de la lucha contra el tiempo con la que tienen que lidiar todas las modelos.

La etapa de la vida de Gisele Bündchen que más quebraderos de cabeza le ha provocado no ha sido la relacionada con el temido ocaso, si no precisamente la de su mayor esplendor. En el glamour también hay penunmbra. Tanto es así que la top model brasileña tuvo que lidiar con problemas como el estrés que le provocaron episodios realmente difíciles de explicar.

Gisele Bündchen y la otra cara de la fama: ataques de pánico y pensamientos suicidas

Gisele Bündchen es una de las mayores leyendas que ha dado la moda. Ahora, a sus 43 años, la brasileña sigue siendo una estrella que eclipsa todo aquello que se sitúa a su alrededor. Sin embargo, en paralelo a su fama, han ido creciendo otras partes de su vida de las que pocas veces había hablado con la claridad con la que lo ha hecho ahora.

La supermodelo ha concedido una entrevista a la cadena CBS donde ha hablado de los episodios de pánico y ansiedad que atravesó en su época de mayor esplendor profesional. Situaciones que incluso le llegaron a poner la idea del suicidio en su cabeza. Algo de lo que ahora habla abiertamente para concienciar al mundo sobre los peligros que hay cuando alguien se introduce en esa espiral.

[Gisele Bundchen y Jason Momoa, protagonistas de las rupturas con sello internacional en 2022]

"Sabes, estaba en un túnel. No podía respirar. Y luego comencé a estar en los estudios y me sentí como asfixiada". Gisele Bündchen se abre con el periodista Lee Cowan como nunca antes lo había hecho. "Vivía en un noveno piso y tenía que subir las escaleras porque tenía miedo de quedarme atrapada en el ascensor y estar hiperventilando".

La expareja de Tom Brady afirma que tiene sensaciones horribles grabadas a fuego en su cerebro y en su corazón como la dificultad de poder coger aire a pesar de estar en espacios abiertos. "Cuando no puedes respirar incluso cuando las ventanas están abiertas, sientes que no quiero vivir así, ¿sabes a qué me refiero?".

Gisele Bündchen, en una imagen compartida en su perfil de Instagram.

Es ahí cuando la modelo brasileña se rompe por completo y reconoce que la idea de saltar desde las alturas llegó a pasar por su cabeza: "Durante un segundo". Esa es su respuesta a la pregunta directa de Lee Cowan. No es la primera vez que la estrella habla de sus problemas de salud mental, ya que anteriormente lo hizo con motivo de la presentación de sus memorias.

En el libro Lessons: My Path to a Meaningful Life, el cual salió a la venta en el año 2018, Gisele Bündchen se abre de una manera similar a como lo ha hecho ahora, cuando ha decidido no guardarse absolutamente nada. En aquel momento ya dejó confesiones en las que hacía ver que pocas personas pueden saber realmente cómo se sienten por dentro las estrellas a las que todo el mundo cree conocer desde fuera.

[Enrique Iglesias y Giselle Bundchen: los exclusivos vecinos de Indian Creek, la ciudad más cara de EEUU]

"Las cosas pueden parecer perfectas por fuera, pero no tienes idea de lo que realmente está pasando. Sentí que tal vez era hora de compartir algunas de mis vulnerabilidades y me hizo darme cuenta de que todo lo que he vivido nunca cambiaría, porque creo que soy quien soy gracias a esas experiencias".

Sigue los temas que te interesan