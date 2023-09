Nuria Roca arrasa con este elegante dos piezas de Karl Lagerfeld que te enamorará

Nuria Roca (51 años) es de esas personas que siempre enamora y sorprende con su estilo. La presentadora y colaboradora de El Hormiguero no para de conquistar con todos sus looks, y esta vez no va a ser menos.

La presentadora acudía este pasado 24 de septiembre a su programa La Roca de La Sexta con uno de los outfits más icónicos de la temporada. La mujer de Juan del Val (52) escogió un traje dos piezas monograma de la firma alemana Karl Lagerfeld.

Era a través de su cuenta en las redes sociales donde compartió con todos sus seguidores las marcas a las que pertenecían sus prendas. Ella apostó por un estilo de lo más original y colorido en tono coral que supo lucir a la perfección con un top de tirantes negro con mucho brillo.

[Jaydy Michel demuestra que tiene los 'stilettos' más cómodos y elegantes]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nuria Roca Granell (@lostaconesdeolivia)

Consistía de una blazer cruzada con el diseño del logotipo de Karl y pantalones anchos a juego para lucir un look sofisticado, ideal para cualquier ocasión. Este moderno diseño está confeccionado en un tejido jacquard efecto crepé satinado.

La chaqueta se completa con botones de corozo italianos y pertenece a la colección Esencialmente Karl, que conmemora la exposición del Costume Institute 2023 del Museo de Arte Metropolitano, "Karl Lagerfeld: Una línea de belleza". La hay en dos tonos, rojo y blanco, y cuesta 429 euros.

Por otro lado, estos pantalones anchos, tanto si los combinas con otras prendas como si los llevas con la blazer cruzada a juego, sin duda atraerán todas las miradas. También cuenta dos tipos de modelos y tiene un precio de 299 euros.

El dos piezas lo combinó con unas gafas de pasta negras de MÓ, una blusa de lentejuelas de Mango y unas sandalias con tacón de la firma Mascaró.

Sobre Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, icono de la moda, era conocido en todo el mundo por su estilo aspiracional, relevante y vanguardista. Nacía en septiembre de 1933 y fallecía en febrero de 2019 en París a los 85 años víctima de un cáncer de páncreas.

Además de ser el director creativo de su marca, Lagerfeld también estuvo al mando de varias direcciones creativas de las firmas Chanel y Fendi, entre otras y, a lo largo de su trayectoria, ha vestido a celebrities y royals como Kate Moss (49), Penélope Cruz (49), Carolina de Mónaco (66), Cara Delevigne (31) o Sarah Jessica Parker (58).

"La estética característica de Karl Lagerfeld combina los clásicos parisinos con una actitud rock-chic y siluetas a medida. Su cartera de colecciones accesibles y ambiciosas incluye prêt-à-porter para mujer, hombre y niño, además de bolsos y pequeños artículos de marroquinería. Otras colecciones son relojes, gafas, calzado, perfumes, velas y bisutería", señalan desde la página web.

Sigue los temas que te interesan