Gisele Bündchen y Tom Brady se divorcian tras 13 años de relación y dos hijos en común

Gisele Bündchen (42 años) y el deportista Tom Brady (45) han anunciado su divorcio. Lo han hecho cuando todo está solucionado y firmado, dando por zanjados los rumores sobre ellos que ya llevaban tiempo circulando en los medios. La que era una de las parejas más poderosas y ricas del mundo de Estados Unidos pone fin de este modo a un largo matrimonio del que han nacido dos hijos.

"Recientemente, mi esposa y yo hemos finalizado nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio", ha explicado Brady en un comunicado publicado en su perfil de Instagram, aunque no en el muro como sería de esperar, sino en uno de sus stories.

"Llegamos a esta decisión de forma amigable y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos. Fuimos bendecidos con hijos hermosos y maravillosos (Benjamin y Vivian) que continuarán siendo el centro de nuestro mundo en todos los sentidos. Continuaremos trabajando juntos como padres para asegurarnos siempre de que reciben el amor y la atención que merecen", añadió el quarterback de los Tampa Bay Buccaneers.

[Gisele Bündchen y Tom Brady atraviesan una grave crisis y ya viven separados]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gisele Bündchen (@gisele)

También Gisele Bündchen se han pronunciado al respecto por el mismo medio que su ya exmarido. Como él, confiesa que ahora y siempre sus dos hijos seguirán siendo su "prioridad". No ha dado detalles sobre los motivos de la ruptura, pero sí deja claro lo mucho que el deportista ha aportado a su vida. "La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil, pero nos hemos ido separando y aunque, por supuesto, es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que tuvimos juntos y solo le deseo lo mejor siempre para Tom", confiesa la supermodelo. Así, la pareja comienza una nueva vida por separado. Benjamin (12) y Vivian (9) seguirán disfrutando de sus padres, aunque no se han dado datos sobre los términos de la custodia. Mantendrán un contacto constante con su otro hermano, fruto de una relación anterior de Tom Brady, que ya es un adolescente de 15 años.

Considerado como el mejor pasador de la historia de la NFL y como una de las grandes leyendas del deporte estadounidense, Brady, ganador de siete Super Bowl, anunció el pasado febrero que se iba a retirar, pero semanas después dio marcha atrás de forma sorprendente y esta temporada sigue compitiendo con los Buccaneers. Esta retirada en falso de Brady ha sido citada en numerosas ocasiones como una de las causas de su crisis con Bündchen.

Sigue los temas que te interesan