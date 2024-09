Elton John pierde la visión de un ojo tras una grave infección ocular: el comunicado del artista

Aunque retirado de las giras musicales, es uno de los artistas con mayor trayectoria musical y más reconocidos en todo el mundo. Tras un verano complicado, Elton John (77 años) ha dado un paso al frente y ha compartido una triste noticia. El cantante ha sufrido una grave infección que le ha dejado la visión limitada en un ojo. Una grave afección ocular de la que aún se encuentra recuperándose y que ha preocupado seriamente a sus más de 5 millones de seguidores en redes.

"Durante este verano he estado lidiando con una grave infección ocular que, desgraciadamente, me ha dejado bastante limitada la visión de un ojo", ha empezado a confesar el cantante en su perfil de Instagram. "Aún me estoy recuperando, pero se trata de un proceso extremadamente lento y todavía tiene que pasar algo de tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado", ha continuado en su comunicado.

Para poder evitar especulaciones, ha sido el propio Elton quien ha compartido la información antes de que cualquier tipo de filtración sobre su estado de salud saliera a la luz. Además de confesar la patología que padece y que le ha llevado a una ceguera casi total de un ojo, el intérprete de I'm still standing ha aprovechado la oportunidad para mostrar su apoyo al equipo médico que le ha ayudado.

"Estoy muy agradecido al excelente equipo de enfermeras y médicos, y a mi familia, que me han atendido durante las últimas semanas". Con estas palabras, el artista ha querido agradecer a los sanitarios que han estado a su lado en estos complicados momentos por hacer que no le faltara de nada e intentar que la afección hiciera los menos estragos posibles.

En el mismo escrito resaltaba la importancia del apoyo de su familia, así como de su marido David Furnish (61) y sus hijos Zachary (13) y Elijah (11) por haberle "cuidado tan bien durante las últimas semanas".

Para poner punto final a su comunicado, Elton John ha revelado que ha pasado todo el verano en casa recuperándose: "He pasado un verano tranquilo recuperándome en casa y soy positivo acerca de cómo avanzo en mi recuperación hasta ahora. Con amor", ha finalizado. Un escrito que ha captado la atención de miles de usuarios de Instagram, entre ellos Donatella Versace (69), Billy Jean King (80) y Chappell Roan (26).

Este problema de salud tiene lugar apenas unos meses después de que decidiera hacer un parón musical. Fue en julio de 2023 cuando hizo su último concierto en la ciudad de Estocolmo porque quería dedicar más tiempo a su entorno más cercano.

"Quiero estar con mi familia. He estado de gira desde que tenía 17 años en la parte trasera de una furgoneta. He tenido una vida increíble. He tenido mucha suerte y amo cada minuto vivido. Pero ya estoy harto de esos aplausos, y realmente quiero... Tendré 76 años cuando deje de hacer giras en 2023. Quiero hacer algo diferente con el resto de mi vida", confesó en la CBS News en 2022.

No es el primer problema de salud que sufre el americano. Y es que en el final de esta gira, prevista para 2021, una caída llevó a Elton a tener que posponerla hasta 2023. En agosto de ese mismo año volvió a sufrir una caída en su casa de Francia por la que tuvo también que estar ingresado de manera preventiva.