Taylor Swift y Travis Kelce, la historia de amor que comenzó con una pulsera de la amistad y que ahora recorre Europa

Taylor Swift (34 años) es la artista del momento. A la cantante, con más de 18 años de carrera musical, ya no le queda prácticamente ningún récord por batir. La de Pensilvania ha conseguido hacer de su música un diario personal con el que todos sus seguidores se pueden sentir representados o entender por lo que ella ha pasado.

Después de dar más de 90 conciertos por todo el mundo, Taylor Swift está a punto de aterrizar en España con The Eras Tour, su gira más exitosa y con la que está llenado cada uno de sus espectáculos de más de tres horas de duración y en los que hace un recorrido por todos sus discos.

Sus padres le acompañan en cada una de estas citas, ya convertidos en sus seguidores más fieles. Pero hay una persona que en las últimas semanas no ha querido separarse de ella: su pareja, Travis Kelce (34).

[Taylor Swift dispara contra Joe Alwyn, Kim Kardashian y otros enemigos en su nuevo disco: las 13 duras indirectas]

Hay que remontarse un año para entender los comienzos de esta historia de amor que ha conquistado tanto a los seguidores de la artista como a los fans del deportista de la NFL. Travis y su hermano Jason cuentan con un pódcast, New Heights, en el que hablan de cualquier tema, no solo de deporte. El 26 de julio de 2023 fue el día que cambiaría todo.

Después de asistir a uno de los conciertos de Taylor Swift, el deportista explicó a sus seguidores cómo lo vivió y reveló un detalle que marcaría el devenir de la historia. "Me sentí un poco herido por no poder entregarle una de las pulseras que le hice. Quería darle una con mi número. Ella no conoce a nadie o, al menos, no quería conocerme a mí. Así que me lo tomé como algo personal", defendió.

Meses después, en septiembre, medios estadounidenses empezaron a publicar noticias sobre un posible inicio de relación. Ellos no confirmaron ni desmintieron nada, pero no hizo falta. El 25 de septiembre la cantante acudiría a apoyar a Travis a uno de los partidos celebrados en Kansas City. Una semana después de este primer gesto, Taylor Swift regresaría al estadio junto a su grupo de amigas entre las que se encuentran Sophie Turner o Blake Lively.

the invisible string between taylor and travis, a thread: pic.twitter.com/GwFK3A81HP — Taylor Throwbacks (@ThrowbackTaylor) May 23, 2024

En esta cita, la cantante y la madre del deportista se dejaron ver en actitud muy cariñosa y de complicidad, confirmando así que lo suyo iba en serio. Finalmente, el 14 de octubre la pareja se dejó ver por primera vez de la mano. "Travis y Taylor están muy enamorados del uno del otro y disfrutan de su tiempo juntos, pero también están planeando el futuro", comentaba una fuente cercana a Entertainment Tonight días después de estas primeras imágenes.

El 10 de noviembre, la pareja aprovechó la visita de Taylor Swift a Argentina para disfrutar de unos días de desconexión. Precisamente, sería en este país en el que la de Pensilvania mostraría su lado más romántico. Decidió cambiar un verso de Karma y adaptarlo a su pareja: "Karma es el tipo de los Chiefs que viene directamente a casa conmigo". Instantes después, ambos se fundirían en un apasionado beso a ojos de los allí presentes.

A partir de ese momento, ambos se mostraron libres de hablar sin tapujos de su relación. Ya no se escondían, estaban felices y así lo transmitían en sus apariciones públicas. Da igual la distancia y los kilómetros que les separen, ya que han encontrado el modo de volver a reencontrarse en cualquier lugar del mundo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de curators of pop culture (@deuxmoi)

De hecho, la de Pensilvania fue muy criticada por asistir a la final de la Super Bowl y coger un vuelo desde Tokio solo por acompañar a su pareja en uno de los días más importante de su carrera deportiva. Después de hacerse con la victoria, Taylor saltó al terreno de juego y protagonizaron uno de los momentos más especiales de estos meses: se les veía felices, cómplices y sin importarle las cámaras que estaban fotografiándoles.

A partir de ese momento, Travis Kelce ha aprovechado cada hueco de su agenda para acompañarle en su gira mundial. El 19 de abril, Taylor Swift publicaba un nuevo disco The Tortured Poets Departmen, en el que ya había canciones dedicadas a él después de solo unos meses de noviazgo: The Alchemy y So High School.

No ha querido perderse los conciertos que ha dado en su recién iniciada gira europea. Han disfrutado en París, han viajado hasta Italia para pasar unas románticas vacaciones en el lago de Como y no han podido evitar ser objeto de los flashes de las cámaras.

Taylor Swift en un concierto. EUROPA PRESS

Está por ver si el deportista también le acompaña en su visita a España, donde ya está confirmada la asistencia del matrimonio de actores formado por Blake Lively y Ryan Reynolds, grandes amigos de la artista y en quien se ha llegado a inspirar para la composición de algunos de sus temas.