Nuevo conflicto entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera por su hijo: todos los detalles

Todo parecía estar en calma entre Paulina Rubio (50 años) y Nicolás Vallejo-Nágera (49). Sin embargo, la guerra ha vuelto a estallar después de que el empresario se negara a entregar a la cantante el pasaporte estadounidense de Andreas Nicolás (11), el hijo que el exmatrimonio tiene en común. Ante esta situación, la mexicana interpuso un proceso legal.

Durante este litigio tanto Paulina como Nicolás y el menor se encontraban en España. La cantante, por un lado, estaba junto a su hijo mayor, y Colate y el hijo de ambos estaban disfrutando de sus vacaciones familiares. Entonces, la mexicana pidió al padre de su hijo que le entregara el pasaporte americano de Andreas para poder viajar a Miami y comezar el curso escolar, pero este no se lo entregó.

Paulina Rubio, con su hijo Andreas Nicolás, en 2017. Gtres

Ante la negativa del empresario, la mexicana solicitó desde España una audiencia de emergencia a la Corte de Miami para exigir que su exmarido le entregue el documento de Andreas Nicolás. Durante la audiencia, que se ha celebrado por videollamada, Colate se ha representado a sí mismo, mientras que Paulina dejó sus intervenciones en manos de su abogado.



"Como les he dicho, estoy en el campo. Estamos en España y ahora mismo son las nueve de la noche, no tengo idea dónde buscar el pasaporte", argumentó el empresario español ante la jueza Verónica Díaz para mantener su postura. Sin embargo, esta se ha mostrado implacable con él y le exigió la entrega del documento del menor: "La única orden en ese aspecto específicamente es que entregue el pasaporte hoy", sentenció. Y ha subrayado su afirmación de esta manera: "Le estoy diciendo que usted tiene que hacer cualquier cosa y lo que sea que usted pueda para entregar ese pasaporte y punto".

Además de este fallo, a favor de la cantante, la magistrada ordenó a Colate realizar un curso de paternidad de seis meses de duración por su actitud poco colaborativa.

El exmatrimonio y su hijo, Andreas Nicolás, en una imagen de archivo.

No es la primera vez que el exmatrimonio se enfrenta en los tribunales por este motivo. En 2020 tuvo lugar una audiencia entre la expareja ante el juez familiar Spencer Multack. En esta comparecencia, el español relató que durante la Navidad de 2019, cuando le solicitó el pasaporte del menor a su exmujer esta reaccionó de manera agresiva. "Me hizo esperar como una hora y después llegó con una actitud violenta gritándome. Cuando vio que alguien más estaba en el auto, se dio la vuelta y se fue corriendo. Regresó con mala actitud y finalmente le dio el pasaporte a la otra persona con la que iba, no a mí", explicó.

Tras concluir su matrimonio en 2014, la relación de Paulina Rubio y Colate siempre ha sido tensa. La expareja se ha enfrentado en infinidad de conflictos que los han llevado a los tribunales.

