Neslihan Yeldan, la madre de Kerem Bürsin en 'Love is in the air' que triunfa con su marca textil

El nombre de Neslihan Yeldan (52 años) puede no sonar muy cercano, pero si se indica que, detrás de él se encuentra Aydan Bolat, el personaje al que da vida en Love is in the air, madre del protagonista Serkan Bolat -interpretado por Kerem Bürsin (33)-, el lector ya se va situando. La actriz, con más de 30 años de carrera interpretativa en su currículo, está experimentando un crecimiento de su fama gracias a la popularidad de la que gozan las series turcas fuera de las fronteras de su país.

Una muestra más que significativa son los 1,2 millones de followers que atesora en su cuenta de Instagram. Un perfil en el que lo suele compartir imágenes de sus looks y de sus salidas con amigas, pero en el que también muestra pinceladas familiares a través de las que se conoce que tiene un hijo de 14 años, fruto de su matrimonio con Leo James Felix Pollock -estuvieron casados entre 2007 y 2019- con el que es habitual que pose y lo muestre a esa comunidad virtual. Una cuenta desde la que, hace tan solo unos días, escribía un "por fin" junto a la imagen en la que Kerem confirmaba su romance con Hande Erçel (27). Un amor del que ha sido testigo de excepción.

La actriz en una imagen con su hijo en la ficción, el actor Kerem Büsin. Instagram.

Pero Neslihan tiene un segundo perfil en esta red social en la que en su cuenta personal, registra una actividad de 1365 post desde que publicara el primero, el 3 de agosto de 2011 -una imagen, en primer plano, de su hijo-. Porque más allá de su actividad delante de las cámaras, también posee una marca textil a la que da nombre: Nesyeldan. Un proyecto que vio la luz el pasado mes de noviembre y a través del que vende pañuelos, bufandas y pashminas. Una manera de comenzar en el universo de la moda ofreciendo un producto muy concreto desde el que, por qué no, en el futuro poder emprender retos mayores.

Con ella como modelo en la práctica totalidad de las imágenes, Yeldan muestra todas las maneras en las que se puede lucir una pashmina o un pañuelo: desde lazadas con las que recoger el pelo hasta llevarlas en el cuello para resguardarlo del frío, pasando por convertirlo en parte esencial de un look colocado con sofisticación sobre los hombros o anudado a la muñeca.

Varios de los productos de su marca, lucidos de diferentes maneras. Instagram.

Chales de borlas, personalizables con la inicial que el cliente elija o con diferentes estampados -donde la inspiración floral predomina en los prints- son los diseños que se encuentran en la página web en la que se indica que los gastos de envío son gratuitos. Los precios -algunos en euros, otros en dólares y un tercer grupo en liras turcas- de su catálogo oscilan desde los 15 euros de los bordados de las letras de los diseños personalizados hasta los 85 euros de algunos de estas prendas.

Estudios de teatro y autocrítica

Lo cierto es que, aunque en España hace poco que se la conoce -desde que hace un año aterrizara en la parrilla de Divinity Amar es primavera la telenovela en la que daba vida a Önem-, fue en 1987 cuando se unió a la escuela de actores Ortaoyuncular. Un año más tarde, debutaba sobre las tablas del teatro. Hace unos meses, rescataba una imagen de aquella época en la que no se veía tan atractiva como ahora.

"En la foto tengo 18 años, acababa de terminar el bachillerato y empecé a actuar en Ortaoyuncular, algo a lo que nunca más renuncié", se podía leer en el texto que, indicaba, realizaba con motivo del Día Mundial del Teatro. Y añadía un comentario sobre su aspecto físico en la instantánea: "Muero de fealdad, qué imagen tan vieja. Me creía Cahide Sonku -una famosa actriz turca-, por Dios".

La actriz en una imagen de cuando tenía 18 años compartida por ella misma. Instagram.

A pesar de que en 1993 consiguió su primer papel para televisión, en la serie Yaz Evi, dos años más tarde se graduaba en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul con un título en estudios de teatro. Su pasión. Su medio de vida. Y, ahora, la actividad que compagina con esos diseños que, tras seis meses en el mercado se han convertido en otra de sus fuentes de ingresos.

