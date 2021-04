Ílayda Çevik, la villana de 'Love is in the air' que triunfa en las redes sociales

Se llama Ílayda Çevik (26 años), aunque los seguidores de Love is in the air la conocen como Balca Koçak, el personaje al que da vida y que se ha incorporado a la trama recientemente para hacerle la vida imposible a Eda, detrás de quien está una de las actrices turcas más populares del momento, Hande Erçel (27). Lo cierto es que, aunque para el público español Ílayda sea una desconocida, no lo es en Turquía, ya que protagonizó otra telenovela exitosa: Karagül -emitida en su país entre 2013 y 2016-.

Su historia con el mundo de la interpretación fue un flechazo desde mucho antes de que se trasladase desde su Balikesir natal, una ciudad costera del Egeo, hasta Estambul para estudiar teatro. Una disciplina con la que coqueteó en su infancia, en las representaciones del colegio. Pero lo cierto es que no tardó en caer en las redes de la seducción de las cámaras. Pronto se dio cuenta de que el cine y la televisión le llamaban mucho más para emprender su carrera. Y, en 2015, le llegó ese momento del debut en la gran pantalla, en la película Para mi hija.

Pero, más allá de su vida laboral, ¿quién es Çevik y cuáles son sus otras pasiones en la vida? Es una enamorada de la moda, algo que demuestra en sus publicaciones en las redes sociales, donde trata de cultivar su lado influencer. Un campo del que, por cierto, ha hablado en más de una ocasión para ofrecer sus claves de estilo: en su armario abundan los pantalones vaqueros y los vestidos cruzados en todos los colores imaginables.

La actriz en una de esas instantáneas en las que posa como 'influencer'. Instagram.

En una charla con la publicación turca Gardirop reveló quién es el espejo en el que se mira, Kate Moss (47). "No hay nadie a quien inspire en términos de estilo. Todo lo que me haga sentir cómoda y bien puede formar parte de mi estilo. Sin embargo, hay mujeres cuyo estilo y aura admiro, por supuesto. Kate Moss encabeza esta lista". Si hay una actriz a la que quiera parecerse -aunque siempre imprimiéndole su sello personal- esa es Juliette Binoche (57). Además, dejaba claro que, a pesar de que su peso en las redes sociales ha crecido, no tiene a nadie que le aconseje los looks que exhibe en las mismas. Se guía por su percepción personal de las tendencias y lo que le hace sentir cómoda en cada momento.

La intérprete no ha tenido reparos en explicar cuáles son sus cuidados y rutinas beauty: un buen lápiz labial y tonos melocotón para dar algo de color al rostro, es lo único que utiliza en su día a día. Ílayda sí se centra en la limpieza de la piel y en la aplicación de mascarillas, sobre todo de efecto frío, recién sacadas de la nevera cuando se levanta.

Equilibrio vital

Se apoya en Albert Einstein como gurú para guiar su día a día: "Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó". Una sentencia muy profunda desde la que intenta cimentar un día a día del que comparte muchos detalles en su cuenta de Instagram.

Çevik durante una sesión de maquillaje previa a un 'shooting'. Instagram.

Porque más allá de lo que enseñe en las redes sociales y que pueda parecer estar revestido por superficialidad, para ella viajar, leer, escuchar a los demás y observar lo que tiene alrededor es esencial para desarrollarse en terreno personal, alejada de esos personajes que le han permitido contactar con el gran público. El mismo al que le aconseja que corra riesgos, porque es la única manera de lograr grandes metas.

Sus más de medio millón de followers son testigos del amor hacia sus mascotas y hacia Göksenin Ekiyorum, su compañero de profesión y de vida. A él le ha dedicado palabras de amor público, como la frase al lado de la última imagen en la que aparecen los dos juntos en el tablón de esa red social de ella: "Siempre estaré esperándote en este rincón". Una foto en blanco y negro que puede verse bajo estas líneas.

İlayda Çevik junto a su pareja en una imagen de su cuenta de Instagram. Instagram.

Junto a él trata de ser, como ha explicado en más de una comparecencia pública, una persona honesta y más sensible. A su lado, además, pasó esa cuarentena que le ayudó a dejar a un lado la ansiedad creada por una profesión que, en con mucha frecuencia, le hacía pensar que llegaba tarde siempre o había dejado algún detalle de su trabajo sin pulir de todo.

