De padres separados y enamorada: así es Bige Önal, la villana de 'Love is in the air'

La ficción turca Love is in the air, que se emite en Telecinco, continúa triunfando con grandes datos de audiencia, y el interés por la vida real y privada de sus personajes ha incrementado en los últimos meses. Del mismo modo que ocurre en la serie Mujer, existe un triángulo amoroso en la relación sentimental que libran los protagonistas de la ficción, interpretados por Hande Herçel y Kerem Bürsin, y, por ende, el perfil de la villana está muy presente. En esta ocasión, encarnado en Selin, el personaje que interpreta la actriz Bige Önal (31 años). La mejor amiga de la infancia de Serkan también se encargará de desestabilizar a la pareja.

Ahora bien, ¿quién es realmente Bige? De origen turco, nació el 1 de febrero de 1990 en Estambul. Su infancia estuvo marcada por el divorcio de sus padres cuando ella tan solo sumaba nueve años. Tras terminar la enseñanza obligatoria, estudió en la universidad privada Istanbul Bilgi University, donde se graduó en Cine y Televisión. Fue en 2010 cuando se dio cuenta cabal de que su pasión realmente era el cine y la interpretación. Debutó como actriz y, aunque su primer papel era corto, tuvo una gran difusión; prueba de ello es que desde entonces Önal no ha dejado de trabajar y de empalmar proyectos. Pronto sus trabajos adquirieron mayor envergadura, como en Hakan, el protector o Nos conocimos en Estambul.

Desde bien pequeña se crio en una familia nada convencional. Es hija de Erhan Önal, jugador de fútbol profesional que militó en las filas del Galatasaray. Su madre, Mine Baysan, desarrolló su carrera como modelo. El padre de Bige tuvo un hijo antes de casarse y de formar una familia con su madre. La actriz reconoció que no tiene relación con su hermano porque fue criado en Alemania y lo conoció cuando tenía 21 años. Önal aseguró que en ese momento había pasado demasiado tiempo como para intentar crear un vínculo con él pero admitió que en la actualidad tienen una relación cordial.

"No tenemos una relación cercana con Patrick porque le conocí cuando tenía 21 años. Desafortunadamente, después de esa edad no eres como un hermano o hermana. No crecimos juntos, vive en Alemania y por eso no podíamos ser como hermanos", señaló la actriz, quien aseguró entonces que, pese a todo, la relación con su hermano mayor, Patrick, es cordial: "No hay hostilidad entre nosotros". Por su parte, la revista Snob habló con Patrick Mölzl, que aseguró que le fue imposible acudir al funeral de su padre por la pandemia. "Lamento mucho la pérdida de mi padre. Después de recibir la noticia de su muerte, quería ir a Turquía, pero el resultado de la prueba Covid tardó 24 horas. Esto significó que me perdí el funeral", aseguró.

Uno de los rasgos más destacados del físico de Bige son sus ojos. Pese a que su color natural es el azul, la actriz se ha visto obligada, por exigencias del guion, a usar lentillas en algunos de sus trabajos, creando así la confusión entre sus seguidores. Bige es una mujer profundamente discreta con su vida privada. Aun así, han trascendido algunos datos. En la actualidad, mantiene una sólida relación con el también actor Aras Bulut İynemli (30).

Desde 2015 están juntos y todo indica que lo suyo fue un flechazo a primera vista. İynemli también es conocido en España gracias a su participación en Içerde, nada es lo que parece. Lo cierto es que el frenético trabajo de ambos impide que se vean con la frecuencia que les gustaría, como han reconocido en alguna ocasión. Ella misma aseguró hace unas semanas que, pese a este escollo, su relación estaba bien. De hecho, prueba de ello, es que el pasado verano dieron el importante paso de postear la primera imagen juntos en las redes sociales. Según los medios turcos, ambos siguen siendo humildes a pesar del gran éxito que cosechan en sus respectivas carreras. La joven actriz tiene más de un millón de seguidores en Instagram, plataforma que utiliza para compartir sus viajes, sus momentos con su mascota y sus dotes como modelo.

