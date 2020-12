Hablamos con Caner Cindoruk, el galán de 'Mujer': "Quiero ir a España cuando todo se calme"

Cada lunes y martes, millones de españoles se reúnen alrededor de su televisor a las 22:45 horas para seguir descubriendo los nuevos capítulos que narran la dramática vida de una madre turca llamada Bahar. Se trata de la serie Mujer, una producción que llega desde Estambul y ha arrasado en audiencia este otoño en España, como ya lo ha hecho en decenas de países de todo el mundo. Esta pasada semana se producía uno de los momentos más esperados por los espectadores, y es que la protagonista conocía que su marido, Sarp, no estaba muerto, tal y como ella creía. Los actores que interpretan al matrimonio se han convertido en dos ídolos de masas que han visto cómo sus perfiles en redes sociales han aumentado de manera exponencial desde que la serie turca se emite en nuestro país.

Al atractivo Sarp le da vida Caner Cindoruk (40 años), un actor que ha sido comparado con el mismísimo George Clooney (59), algo que halaga gratamente al turco. Así se lo ha hecho saber a JALEOS. Este medio ha podido conversar con el galán más buscado de Turquía, quien ha desvelado las ganas que tiene de visitar Barcelona, se ha sincerado sobre su éxito y ha contado qué hecho fundamental fue el 'culpable' de que se decidiera por ser actor.

Caner interpreta a Sarp, el marido presuntamente fallecido de la protagonista, en 'Mujer'. Ahmetkoraltürk (Cedida)

La serie Mujer ha triunfado en todo el mundo, ¿cómo se siente cuando ve que su trabajo es tan recompensado?

"El escritor quiere que le lean y el músico quiere descansar". Como actor, lo que más me hace feliz es ser observado y convencer al público del personaje que interpreto. Creo que esta es la base de la motivación del actor. Sí, nuestra serie Mujer ha sido un gran éxito en el mundo, pero es un éxito colectivo. Hay un gran esfuerzo de cientos de personas detrás de este trabajo. Como equipo, continuamos disfrutando de la felicidad que nos ha dado este éxito.

¿Qué pensó cuando recibió por primera vez el guion de Mujer?

En la historia que leí, vi a una mujer muy fuerte. Como actor creo que es necesario mostrar la postura firme de la mujer tanto en las historias como en la vida. Me cautivó que, a pesar de todas las dificultades, la mujer protagonista intentara aferrarse a la vida con sus dos hijos y su dramática historia.

¿Le gustó la historia de su personaje?

La serie de Mujer comienza con la épica historia de amor de Bahar y Sarp. Sus vidas enteras están arruinadas por una calumnia. Sarp, quien se cree que murió como resultado de un accidente, es un personaje muy desafortunado. La transformación y el desarrollo de Sarp, que solía ser un hombre alegre, entusiasta y enérgico, me afectó mucho y lo vi como una gran oportunidad de enriquecer mi carrera en el ámbito interpretativo.

¿Ha notado un gran impacto e interés hacia usted después del éxito de Mujer?

Sí, en mi país encantó el personaje que interpreté y obtuve críticas muy positivas. Sigue emitiéndose en muchos países como España, por tanto, el interés continúa y lo percibo notablemente.

La carrera como actor que escogió no sorprendió en su familia. Su padre, su tío... son artistas. ¿Cómo recuerda su infancia?

El hecho de que mi padre sea escritor y mi tío sea actor es la razón mayoritaria por la que elegí el camino de la actuación y, de hecho, también lo hicieron mis hermanos. Tuve la oportunidad de conocer la escena teatral y degustar el sector desde que era un niño. El lado visible e invisible del escenario me impresionó mucho. Gracias a mi padre adquirí el hábito de lectura y todo ese interés jugó un papel fundamental en mi desarrollo.

El actor empezó trabajando en el teatro como ayudante y acabó triunfando sobre las tablas y la televisión. Ahmetkoraltürk (Cedida)

¿Cuándo se dio cuenta de que quería ser actor?

Hice funciones en los teatros en la escuela secundaria. Luego comenzó mi experiencia detrás del escenario, que aquí llamamos 'cocina', en el teatro de la ciudad. Durante tres años hice decoraciones, disfraces, me encargaba de las luces y de la música de las actuaciones, cargué los decorados y al cabo de un tiempo comencé a actuar en shows infantiles. Me uní al elenco a la edad de 17 años e hice mi primera obra de teatro para adultos y actué en el teatro de la ciudad como protagonista durante 10 años. Cuando tenía 20 años, decidí completamente que quería ser actor.

Usted también es escritor, ¿qué le gusta más: escribir o actuar?

Sí, me gusta escribir, pero mi trabajo es actuar. Mi pasión por mi trabajo continúa sin cesar.

¿Quién es su actor o actriz favorito? ¿Y de los actores o actrices españoles?

Meryl Streep, Robert De Niro son algunos de mis actores favoritos y, más recientemente, Joaquin Phoenix o Cillian Murphy. Entre los intérpretes españoles, me quedo con Penélope Cruz, Javier Bardem y Antonio Banderas.

En España le comparan con George Clooney, ¿qué le parece?

George Clooney es un actor muy importante en el sector y que me encanta, muchísimo. Es un honor y me produce una sensación muy agradable ser comparado con él.

¿Ha estado alguna vez en España?

Lamentablemente todavía no he visitado España. Pero es uno de los países que quiero ir a ver. Especialmente me gustaría ir a Barcelona después de que se calme esta etapa de crisis sanitaria mundial.

Cindoruk proviene de una familia de artista, por lo que el mundo de la interpretación y las Letras siempre ha formado parte de su vida. Ahmetkoraltürk (Cedida)

¿Cómo se ha vivido en Turquía la pandemia del coronavirus? ¿Y en su familia?

Desgraciadamente los efectos del virus aún continúan en nuestro país y en el mundo. Creo que seguirá así por un tiempo. Durante este período, todos estamos viviendo con una agenda social mucho más mínima. Estamos en un período en el que nos reunimos con menos personas y nuestras actividades sociales están restringidas, y todos debemos cuidarnos de protegernos individualmente y no ser complacientes en tomar nuestras precauciones. Tengo mucha suerte de que no haya habido un caso positivo en mi entorno inmediato. Por todos nosotros, espero que la pandemia termine de manera saludable lo antes posible.

¿Qué le pide al 2021?

Si me preguntas qué es lo que quiero, me gustaría pedir un mundo más habitable sin enfermedades, guerras y brechas de clases económicas.

