Loles León, en 'MasterChef Abuelos': "He ayudado a los concursantes a espaldas de los otros jurados"

Loles León (70 años) es una de esas personas que no deja indiferente a nadie. Una mujer que irradia energía y optimismo y que cierra 2020 siendo uno de sus mejores años en lo profesional. Sigue con éxito La que se avecina y reventó las taquillas de los cines con la comedia de Santiago Segura (55) Padre no hay más que uno 2.

La actriz catalana ha atendido a JALEOS para hablar de su debut como jurado en MasterChef Abuelos, que se estrenará el 25 de diciembre, el día de Navidad, donde ha sustituido a Samantha Vallejo-Nájera (51) formando trío con Jordi Cruz (42) y Pepe Rodríguez (52).

¿Cómo ha llegado este proyecto de MasterChef Abuelos?

Ha sido muy bonito y emocionante. No estoy como jurado del todo. Yo probaba platos, ayudaba... siempre a espaldas de los otros, claro. Yo he hecho un poco de defensora. Les recordaba todo el tiempo: "Yo soy abuela y estoy aquí para defenderos". Los concursantes encantados.

¿Cómo se han tomado Jordi Cruz y Pepe Rodríguez que esté en el lugar de Samantha?

Yo me meto siempre en el bolsillo a todo el mundo. Me pasó cuando fui concursante que me quisieron desde la primera receta y eso que no les gustó nada. Como yo les di la razón y acepté los errores, a partir de ahí, como en Casablanca, en el inicio de una gran amistad. De hecho, he ido a muchos programas a animar al concursante de turno. La relación con el programa es ya larga en el tiempo.

¿Supongo que el papel de jurado es distinto cuando se ha sido antes concursante?

Yo lo veo de otra forma, claro. Le quito hierro al asunto. En mi MasterChef me agobié mucho, pero nunca me enfrenté a los jurados. Pedía ayuda. Yo siempre digo que soy una cocinera pero en plan ama de casa, no una experta. Por lo tanto, sé lo que es estar acorralada por una receta.

Loles León con sus compañeros de jurado Jordi Cruz y Pepe Rodríguez. Gtres

Los concursantes apostarán más por comida tradicional, ¿o es un tópico?

No. No es un tópico para nada. Hay mucha gente que ha estado cocinando toda la vida. También es cierto que hay mucha variedad de estilos y de edades. Muchos tipos de abuelos y, por lo tanto, su forma de cocinar. También ha habido conflictos porque no es gente dócil. También han sufrido porque algunas cosas no salían como querían. Eso sí, todos los abuelos lo que tienen es paciencia, buen humor y amor para dar, que es a lo que están acostumbrados.

Siempre se ha definido como una abuela atípica.

Soy atípica porque con mi nieto me pongo a jugar al Fifa y la relación que tenemos es muy curiosa porque yo voy mucho a su terreno y él al mío. Le encanta todo lo mío. Me dice siempre: "¡Ay, Loles Léon. Qué guapa!". En el programa hay también abuelas muy atípicas. Hay una, 'la abuela dragón', que es una estrella de Instagram.

¿Qué invitados habrá en el programa?

No puedo decir mucho. Se ha publicado que va a estar Bibiana Fernández. Así que sólo digo que van a estar Bibiana y compañía.

Algunos concursantes de MasterChef Celebrity dicen que no volverían ni locos y otros que encantado. ¿En qué grupo se encuentra?

Yo volvería de cabeza. MasterChef me encanta. No es un talent normal y corriente. Te da experiencia vital y espiritual. Conoces a la gente de verdad, porque se destapa mucho. Además, ha mucha gente que estaba un poco retirada les vuelve a poner en circulación, como ha pasado con Raquel Meroño.

Con Santiago Segura y las niñas de 'Padre no hay más que uno 2'. Gtres

Este 2020 ha cumplido 70 años ¿Cómo lo hace para que no se note?

Estoy mejor que nunca. Hay mucha genética, eh. En mi casa todos parecen más jóvenes. Somos muy vigorosos y muy fuertes. Yo me siento mejor que hace treinta años. Estaba preocupada por luchar y ahora lo hago todo de forma más sosegada. La edad te da libertad y te abre fronteras.

En una semana acabará la temporada número 12 de La que se avecina. ¿Qué balance hace?

Alberto Caballero ya ha adelantado un poquito cómo acaba. Tardaremos un poquito en volver a grabar porque estamos buscando platós y decorados nuevos. En enero se estrenará en Amazon lo último que hemos grabado. En Telecinco no sé cuándo la pondrán. Lo cierto es que mi personaje en esta temporada lo he disfrutado mucho haciendo de 'traficante'. Me gustan los personajes complicados y difíciles de llevar para adelante.

Con el personaje de Yoli (Miren Ibarguren) hay mucha química.

Me recuerda mucho a mí cundo tenía su edad. Ella me llama mamá. Discutimos como madre e hija en la vida real. Es una relación muy real. Además, cuando se nos junto Petra Martínez, somos demasiado. Hay personajes que no pueden faltar nunca en la serie. Como 'el rancio'. Yo adoro a Jordi Sánchez. Ya le he dicho a Alberto Caballero que me ponga algo con su personaje, después de haber roto con Fermín.

Loles León en 'MasterChef Celebrity' en 2015. TVE

Este año también ha reventado las taquillas de cines con Padre no hay más que uno 2. ¿Cómo se vive un éxito así en plena pandemia?

No quería estrenar nadie y Santiago Segura se animó. Tuvo que luchar mucho con Sony y hemos dado un ejemplo a todas las industrias de cine. Le han mandado muchas cartas desde pueblos dándole las gracias porque después del confinamiento la gente tenía a dónde ir y con qué disfrutar. El cine y el teatro son lugares seguros. Fueron los primeros en adaptarse a las medidas de seguridad. Sin embargo, han puesto trabas. Luego en el metro o en los aviones parece que no pasa nada. La cultura ha demostrado en la pandemia que es necesaria. Ha hecho el confinamiento más llevadero. Teatro gratis por internet, música, conciertos en las azoteas... Esta pandemia ha traído muertos y cosas terribles, pero también creo que nos ha hecho más solidarios.

¿Qué proyectos tiene para el próximo año?

Juan Luis Iborra me está preparando un espectáculo precioso con dos bailarines y dos músicos. Se va a basar en mi vida. En la real y en la de mentiras. Haré gira por España y en Madrid llegaré en 2022. Tengo también cosas de cine y de televisión, también, aunque no digo nada por si se gafa.

