Un heredero aislado, cuatro hijos repudiados, una princesa absuelta y otra muerta: el difícil mapa familiar del rey Rama X

La salud maltrecha de Chakriwat Vivacharawongsem (43 años), uno de los hijos desterrados del rey de Tailandia, y el pasotismo de su padre ante la complicada situación del joven, ha vuelto a dejar al descubierto el complicado mapa familiar de la monarquía más opaca de Asia.

Rama X (74 años) tiene siete hijos repartidos entre tres esposas oficiales -y una larga lista de amantes-, pero solo dos de ellos mantienen hoy una relación cercana con el soberano y aparecen con regularidad en actos públicos.

Cuatro de sus hijos varones fueron repudiados y desterrados en los años 90 y viven en Estados Unidos sin poder regresar a su país. En realidad fueron cinco a los que expulsó de sus confines cuando la madre de estos, según él, le fue infiel. Pero una de ellos, la princesa Sirivannavari, fue traída de vuelta a Tailandia y posteriormente se le otorgó un título real.

Mientras, el único príncipe reconocido como heredero oficial, Dipangkorn, crece aislado en una villa alemana, lejos de los focos y del protocolo.

Este es el quién es quién completo de la descendencia de Rama X, con sus perfiles, sus conflictos y su papel en una sucesión que, por ahora, no tiene un nombre claro.

1. Princesa Bajrakitiyabha: la heredera que nunca reinó

La princesa Bajrakitiyabha en Bangkok en 2020. Geety Images

Bajrakitiyabha era considerada la hija favorita de Rama X y la sucesora natural al trono, algo poco habitual en una monarquía que tradicionalmente prioriza a los varones.

Su perfil serio, su trabajo institucional y su cercanía con las Fuerzas Armadas la convertían en la opción más sólida para dar continuidad a la dinastía Chakri.

En diciembre de 2022, la princesa sufrió un colapso durante un entrenamiento con sus perros y fue ingresada de urgencia en el Hospital Chulalongkorn de Bangkok.

Los médicos diagnosticaron una infección por micoplasma que afectó al corazón y le provocó una arritmia grave, dejándola en coma. Durante más de tres años permaneció hospitalizada, con complicaciones recurrentes hasta que el 11 de junio de 2026 falleció a los 47 años.

Hasta su muerte, Bajrakitiyabha era la primera en la línea sucesoria y la única hija con posibilidades reales de acceder al trono. Su fallecimiento dejó a Tailandia sin un heredero consolidado.

El día de su funeral se pudo ver a Rama X, desolado y sin poder contener las lágrimas, una imagen muy poco habitual.

2. Juthavchara: el ingeniero exiliado en EEUU

Juthavchara. LinkedIn

Juthavachara es el primogénito del segundo matrimonio del rey de Tailandia con la actriz Sujarinee Vivacharawongse (64). Apenas dos años después de que el monarca tailandés contrajera matrimonio con ella en 1994, la pareja se divorció.

La razón pública que esgrimió la Casa Real fue una presunta infidelidad por parte de ella al entonces príncipe. Según los medios, tras divorciarse en 1996, el príncipe heredero les retiró sus títulos a ella y a sus hijos, prohibiéndoles regresar a Tailandia.

En 2011, los cuatro hermanos publicaron una carta abierta explicando cómo su padre los había abandonado emocional y económicamente, y cómo habían crecido prácticamente sin contacto con él.

Juthavachara, que trabaja en el sector de la aviación, se casó con una ciudadana estadounidense, un paso que, según la ley de sucesión tailandesa, lo excluye automáticamente de la línea al trono.

3. Vacharaesorn: el hijo maldito que volvió a Tailandia

Vacharaesorn Vivacharawongse. Geety Images

Como sus hermanos, Vacharaesorn fue expulsado de Tailandia en 1996 y creció en Estados Unidos sin contacto con su padre. Sin embargo, en agosto de 2023 protagonizó un movimiento inesperado: regresó a Tailandia sin anuncio previo y fue recibido por un comité de honor en el aeropuerto, en un gesto interpretado como un primer paso hacia su rehabilitación política.

Desde entonces, ha mantenido una presencia discreta pero constante en el país. En mayo de 2025 dio un paso más y se ordenó monje budista, una tradición muy arraigada en Tailandia que, en el caso de un príncipe, suele leerse como un intento de ganar legitimidad moral y religiosa de cara a una posible sucesión.

A pesar de su regreso y de su ordenación, Vacharaesorn sigue siendo oficialmente un hijo repudiado y, por tanto, excluido de la línea sucesoria según la legislación tailandesa

4. Chakriwat: el médico que podría morir

Chakriwat Vivacharawongsem. Geety Images

Chakriwat comparte el mismo destino que sus hermanos varones: repudio en 1996, exilio en Estados Unidos y prohibición de entrar en Tailandia. Además, su situación personal es especialmente delicada: padece neurofibromatosis tipo 2, una enfermedad genética que provoca la aparición de tumores benignos en el sistema nervioso y que puede causar deformidades visibles y problemas neurológicos.

En los últimos días ha dado visibilidad a su situación con diferentes vídeos y fotografías en sus redes sociales donde ha lanzado un grito de auxilio. Si no le extirpan los dos grandes tumores que tiene en el cerebro tiene riesgo alto de morir.

Suplica poder volver a Tailandia para ser tratado en su país, pero la Casa Real, de momento no se ha manifestado.

5. Vatchrawee: el hermano financiero en la sombra

Vatchrawee Vivacharawongs, a la izquierda de la imagen. Facebook

Vatchrawee es el benjamín varón del segundo matrimonio y el menos conocido de todos. Apenas hay datos e información sobre su vida, más allá de su trabajo en finanzas.

Su perfil es el más discreto de los cuatro.

6. Princesa Sirivannavari: la hija absuelta

La princesa Sirivannavari. Geety Images

A diferencia de sus cuatro hermanos varones, la princesa Sirivannavari recibió el perdón de su padre y fue traída de vuelta a Tailandia. Mantiene una buena relación con Rama X y aparece frecuentemente en los actos oficiales representando a la Corona.

En julio de 2026, con motivo del 74 cumpleaños del rey de Tailandia, la princesa publicó un álbum familiar inédito con fotografías íntimas de su padre, un gesto poco habitual en la estricta monarquía tailandesa que reforzó su imagen de hija cercana y afectuosa.

Tras la muerte de Bajrakitiyabha, muchos medios la sitúan como la opción más idónea para asumir un papel de mayor relevancia institucional, aunque la ley de sucesión tailandesa sigue priorizando a los varones.

7. Príncipe Dipangkorn, el posible heredero que avergüenza a Rama X

La princesa Sirivannavari, el príncipe Dipangkorn, la princesa Bajrakitiyabha, el rey Rama X y la reina Suthida. Geety Images

Nacido de la tercera esposa de Rama X, Srirasmi Suwadee, de la que se divorció en 2014. Su relación con su padre es prácticamente inexistente en público: el príncipe crece alejado de los focos, sin apenas apariciones oficiales y bajo un estricto control de seguridad.

Según han revelado varios medios europeos, el rey habría decidido enviar a su hijo a Alemania debido a que padece un trastorno del espectro autista, una condición que, según fuentes palaciegas, le provocaría "vergüenza" y que explicaría su aislamiento.

El príncipe reside en una villa vigilada, con un equipo de cuidadores y terapeutas, y solo viaja a Tailandia en contadas ocasiones para asistir a ceremonias muy concretas.

Dipangkorn es, hoy por hoy, el único heredero oficial de Rama X y el presunto futuro rey de Tailandia. La ley de sucesión tailandesa establece que los varones tienen prioridad sobre las mujeres, por lo que, en teoría, debería ser el siguiente monarca.

Sin embargo, su salud, su aislamiento y su falta de preparación pública para las funciones reales generan serias dudas sobre su capacidad para asumir el trono. En caso de que no pudiera ejercer como rey, la Constitución prevé la intervención de un regente y la designación de un nuevo sucesor por parte del Consejo Privado, pero los detalles concretos están envueltos en el más absoluto secreto.