El tesoro oculto de Buckingham: los objetos olvidados que han visto la luz tras la reforma del palacio y cuentan su historia

Las obras de renovación del Palacio de Buckingham han sacado a la luz un insólito tesoro oculto bajo las tablas del suelo de la residencia real. No se trata de joyas ni de piezas pertenecientes a la Corona, sino de doce objetos cotidianos olvidados durante décadas por los empleados que trabajaron entre bastidores en uno de los edificios más emblemáticos de Reino Unido.

Entre los hallazgos hay unos boletos de apuestas de 1957, un par de botas negras desgastadas con clavos, un paquete vacío de cigarrillos Silk Cut y una botella de agua mineral Schweppes Still Malvern. También se recuperaron una antigua jarra de peltre, un fragmento de azulejos decorativos de cerámica Minton procedentes de una chimenea y varios documentos que permiten viajar por la historia del palacio durante casi 140 años.

El objeto más antiguo es un fragmento de la cartelera teatral del West End publicada por el periódico The Standard en 1889. La pieza, de casi un siglo y medio de antigüedad, convivía bajo el suelo con recuerdos mucho más recientes de la vida diaria del personal de Buckingham.

Botas desgastadas. Geety Images

Uno de los objetos más llamativos es un cronograma mecanografiado de 1977, el año del Jubileo de Plata de Isabel II. El documento detallaba la organización de la recepción anual del Cuerpo Diplomático y establecía incluso el recorrido que debía realizar la reina por los salones de Estado: la monarca debía desplazarse en el sentido de las agujas del reloj.

La hoja también indicaba a los ayudantes cómo distribuir a los 350 invitados británicos por las distintas estancias y les pedía que favorecieran la conversación con los diplomáticos. "Los invitados británicos serán distribuidos por los salones de Estado, excepto en el Salón de Música y la Galería Oeste, donde se les animará a hablar con los diplomáticos", señalaba el texto.

El documento advertía además de que estaba prohibido fumar en determinadas salas y subrayaba la necesidad de respetar un horario estricto durante la recepción. Una muestra de hasta qué punto cada detalle de los actos reales estaba cuidadosamente planificado.

Un pase para jugar a las cartas en 1949

La colección también incluye un pase para un whist drive, una partida de cartas organizada por el club social de la Casa Real. El documento, fechado el 14 de abril de 1949, estaba incrustado en un fragmento de ladrillo y llevaba impreso el nombre del Palacio de Buckingham.

En aquel momento, Isabel II aún era la princesa Isabel y llevaba menos de 18 meses casada con el príncipe Felipe. Su primer hijo, el actual rey Carlos III, tenía apenas cinco meses. El pequeño pase permite así reconstruir una escena aparentemente sencilla de la vida social del palacio en los primeros años del matrimonio de los entonces duques de Edimburgo.

Otro de los hallazgos es un artículo del Daily Express publicado en 1966 sobre la prisión de máxima seguridad en la que estaban recluidos los responsables del Gran Robo del Tren, uno de los asaltos más famosos de la historia criminal británica.

Aunque no se ha podido identificar a los propietarios de los objetos, se cree que pertenecieron a empleados que trabajaron en Buckingham Palace a lo largo de distintas décadas.

Los objetos encontrados en la reforma de Buckingham. Geety Images

750 habitaciones

La restauración del Palacio de Buckingham comenzó en 2017 y cuenta con un presupuesto de 370 millones de libras -más de 432 millones de euros-. El proyecto incluye la modernización de los sistemas de calefacción y fontanería, además de la sustitución de casi dos kilómetros de cableado para reducir el riesgo de incendios en el edificio histórico.

Una vez se terminen las obras, el palacio únicamente se utilizará para la actividad oficial de la Familia Real. Ni Carlos III ni Camilla se mudarán allí para vivir. Actualmente, los Reyes británicos viven en Clarence House, en Londres. Ambos se instalaron allí en 2003, cuando Carlos todavía era príncipe de Gales, y han continuado residiendo ahí. Buckingham será más bien su oficina y además se abrirá al público para que pueda ser visitada por los miles de turistas que cada año viajan al país.

El Palacio cuenta con 750 habitaciones y entre sus instalaciones más curiosas se encuentran una piscina, un cine, una consulta médica, un taller de joyería y una oficina de correos propia. Es decir, Buckingham Palace funciona prácticamente como una pequeña ciudad dentro de Londres.

La familia Real en el balcón del palacio. Geety Images

El balcón de Buckingham es uno de los lugares más reconocibles de la monarquía británica. Desde allí, la Familia Real saluda a los ciudadanos en acontecimientos importantes, como las celebraciones oficiales, las bodas reales o el desfile Trooping the Colour. La primera aparición real documentada en ese balcón la protagonizó la reina Victoria en 1851, durante los actos de inauguración de la Gran Exposición.