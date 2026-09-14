Un exguardaespaldas real dice al FBI que el expríncipe Andrés "violó la seguridad del Palacio para meter a mujeres jóvenes"

Un nuevo testimonio podría complicar las cosas al expríncipe Andrés (66 años). Paul Page, que trabajó seis años como guardaespaldas en el Palacio de Buckingham, ha revelado que el hijo de la reina Isabel II infringió las normas de seguridad para introducir "en secreto" a mujeres jóvenes en la residencia oficial.

El extrabajador entregó un dossier escrito a la embajada de Estados Unidos en Londres el pasado 5 de septiembre, ofreciéndose como "posible testigo y fuente de información" en las pesquisas estadounidenses sobre los vínculos entre Andrés y el pedófilo Jeffrey Epstein.

Paul Page asegura que, entre 1997 y 2004, los procedimientos habituales de control de visitantes no se aplicaron "de la misma manera" a ciertas personas relacionadas con el entonces príncipe Andrés, permitiendo que algunas mujeres accedieran al Palacio sin que la policía registrara sus nombres en los libros de entrada.

El hijo de la reina Isabel II, cada vez más acorralado. Geety Images

Según su testimonio, entre los visitantes no registrados figura Ghislaine Maxwell, pareja y conseguidora de Epstein que cumple una condena de 20 años en Estados Unidos por conseguir víctimas para el magnate entre 1994 y 2004.

"Según recuerdo, su presencia y el acceso que tuvo a ella fueron lo suficientemente inusuales como para despertar el interés del personal de seguridad", ha asegurado Page. "Me preocupa, basándome en mi experiencia de aquel momento, si el trato a ciertos visitantes y la información relativa al príncipe Andrés fueron sometidos a un nivel de escrutinio adecuado", añadió el exguardaespaldas.

Este testimonio llega semanas después de que el congresista republicano Thomas Massie (54) pidiera en la Cámara de Representantes de Washington que la justicia investigue y procese a los asociados del fallecido Jeffrey Epstein.

"El príncipe Andrés cometió delitos sexuales en Estados Unidos", dijo. "Quizás escuchar estos nombres avergüence al Departamento de Justicia y lo obligue a impartir justicia".

En octubre del pasado año el expríncipe Andrés fue despojado de todos sus títulos reales y meses más tarde se vio obligado a abandonar la residencia oficial en la que vivía hasta ahora.

El ex duque tras ser puesto en libertad. Geety Images

En junio, el día de su cumpleaños, la policía británica le detuvo en su casa de Sandringham como parte de la investigación del caso Epstein. Su cautiverio solo duró 11 horas.

Desde su puesta en libertad, el exduque vive en Marsh Farm, una propiedad dentro de la finca real de Sandringham, en Norfolk (Reino Unido). Se trata de una casa de cinco dormitorios, mucho más modesta que la mansión de 30 habitaciones que ocupaba en Windsor y que tuvo que desalojar tras estallar todo el escándalo.

Se mantiene alejado totalmente de la vida pública, encerrado la mayor parte del tiempo en su residencia. Con los únicos que mantiene contacto son con la princesa Ana y el príncipe Eduardo (62), mientras que con el rey Carlos III (77) su relación es prácticamente nula.