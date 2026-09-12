La Familia Real griega, víctima de una estafa: usan su nombre para solicitar datos bancarios y pedir dinero a los ciudadanos

Si hace unas horas, este pasado viernes, 11 de septiembre, se detectaban varios casos de suplantación de identidad en las invitaciones a los próximos Premios Princesa de Asturias, ahora la Casa Real de Grecia es noticia a causa de una estafa, que no ha dudado en denunciar.

Este sábado, día 12, la Institución griega se ha visto empujada a reaccionar, de forma contundente, a través de un comunicado, ante un problema de ciberdelincuencia que ha amenazado con perjudicar y engañar a ciudadanos desprevenidos.

Con el objetivo de frenar una oleada de engaños financieros que ya investigan las autoridades helenas, la Oficina de la Familia Real de Grecia ha hecho público un escrito de carácter extraordinario a través de su portal web oficial.

El matrimonio 'royal' griego, en una imagen de Instagram. Redes Sociales

El texto busca desmarcar de manera tajante al actual jefe de la Casa Real, Pablo de Grecia (58 años), y al resto de los miembros de la dinastía de cualquier tipo de solicitud económica o trámite bancario realizado a través del entorno digital.

"A raíz de los recientes casos de fraude, se aclara que Pablo de Grecia y los miembros de la antigua familia real griega no participan en trámites de ayuda financiera por teléfono, videollamada o internet", comienza aclarando la nota oficial.

Se abunda: "Y nunca solicitan dinero ni datos bancarios. Cualquier uso relacionado de su nombre o imagen es arbitrario y engañoso. Se ruega a los ciudadanos que ignoren este tipo de propuestas e informen inmediatamente a las autoridades competentes".

El comunicado pretende ser un dique de contención definitivo ante la proliferación de cuentas falsas, recordando a la población que los miembros de la Casa Real helena jamás realizan gestiones patrimoniales ni solicitan información sensible.

No es el primer caso

La Casa Real de Grecia ya tuvo que intervenir de urgencia en 2024 tras detectarse la creación de perfiles falsos en la red social Facebook que utilizaban la imagen de Pablo de Grecia para contactar de forma directa con usuarios particulares.

En aquel episodio, la Policía de Atenas abrió una investigación oficial tras la denuncia interpuesta por un ciudadano de 74 años.

El afectado relató cómo un estafador, haciéndose pasar por el príncipe heredero, le prometió acceso a privilegios y membresías exclusivas a cambio de transferencias económicas y datos personales.

La víctima llegó a realizar el envío de una tarjeta prepago por valor de 15 euros antes de percatarse del engaño.

Aquello obligó a la institución a emitir una nota aclaratoria recordando que ninguno de los integrantes de la Casa Real utilizaba Facebook y que solo mantenían canales verificados por su oficina de prensa.

El escenario volvió a repetirse en 2025 con Marie-Chantal Miller como protagonista. La Princesa denunció a través de sus historias de Instagram la aparición de un perfil no autorizado en idioma griego que utilizaba fotografías suyas y de su esposo.

La nuera de la reina Ana María compartió una captura de la cuenta fraudulenta acompañada del rótulo "Cuenta falsa".

El volumen de perfiles que maneja la empresaria -uno personal y otro centrado en su firma de moda infantil- favorece la aparición de cuentas falsas que intentan confundir al público.