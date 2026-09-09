Felipe VI rinde un último homenaje a Harald V: luce en Oslo el uniforme de gala con la máxima distinción noruega

Los reyes de España, Felipe VI (58 años) y Letizia (53), acompañados por la reina Sofía (87), han formado parte este miércoles 9 de septiembre del cortejo fúnebre que ha recorrido a pie el centro de Oslo para despedir al rey Harald V de Noruega, fallecido el pasado 28 de agosto a los 89 años.

Quien finalmente no ha asistido ha sido el emérito Juan Carlos I (88), a pesar de la estrecha relación que le unía al difunto.

Felipe VI, vestido con el uniforme de gala de la Armada ha querido rendir un último y sentido homenaje al difunto monarca. El Rey ha lucido la banda y la placa del Collar de la Orden de San Olaf, la máxima distinción noruega. Esta condecoración le fue otorgada por el propio Harald V.

Felipe y Letizia han hecho a pie el recorrido desde el palacio hasta la catedral de Oslo. EFE

Los Reyes españoles se han integrado en una comitiva encabezada por la Policía montada, las bandas de la Guardia Real y de las Fuerzas Armadas, y el estandarte de la Guardia con crespón de luto.

Inmediatamente detrás del estandarte ha avanzado el féretro sobre un armón de artillería, flanqueado por los portadores y ayudantes de campo del monarca, seguido por el nuevo rey Haakon VIII (53), la princesa heredera Ingrid Alexandra (22), su hermano, el príncipe Sverre Magnus (20), y la princesa Marta Luisa (54), hermana mayor del soberano.

La reina Mette-Marit (53), quien en junio fue sometida a un trasplante de pulmón, y la viuda, la reina Sonia (89), han cubierto el trayecto en coche por razones de salud.

El monarca español es uno de los seis padrinos de la princesa heredera Ingrid Alexandra, junto al fallecido Harald V; su tía, la princesa Marta Luisa; el rey Federico X de Dinamarca, la princesa heredera Victoria de Suecia y su abuela materna, Marit Tjessem.

Felipe VI ya había asistido en 2019 a la confirmación de Ingrid Alexandra en Oslo, al igual que tres años después acudió a la cena oficial por su cumpleaños número dieciocho.

Los reyes de España, acompañados por la reina Sofía, figuran en una amplia lista de invitados de la realeza al funeral, que incluye entre otros a los reyes Carlos XVI Gustavo y Silvia de Suecia, los reyes Federico X y Mary de Dinamarca, los reyes Felipe y Matilde de Bélgica y el príncipe Guillermo y la princesa Ana de Inglaterra.

Los príncipes herederos Akishino y Kiko de Japón, el rey Abdalá II de Jordania, los príncipes Luis y Sofía de Liechtenstein y el príncipe Alberto de Mónaco también aparecen en una lista que completan los presidentes de países como Alemania, Finlandia, Islandia, Polonia, Hungría, Eslovenia, Lituania, Letonia y Estonia.

A la muerte de Harald V, los reyes de España destacaron en un mensaje en la red social X que había sido un ejemplo de "responsabilidad, dignidad, sencillez y dedicación incansable" al servicio de su país y de su pueblo.

Los reyes manifiestaron una "profunda tristeza" e incidieron en su labor al servicio de Noruega "antes y durante sus 35 años de reinado".

"Nuestro pésame, con fraternal afecto, a la familia real noruega", concluyó el comunicado de la casa real española.