La mansión donde Diana encaró a Camilla Parker Bowles, amante del príncipe Carlos, sale a la venta por 25 millones

Ormeley Lodge, una majestuosa propiedad situada en el suroeste de Londres, ha sido puesta a la venta por 25 millones de libras -casi 30 millones de euros- tras el fallecimiento el pasado mes de octubre de su propietaria, Lady Annabel Goldsmith, a los 91 años.

La vivienda, descrita por la agencia inmobiliaria como "una de las residencias privadas más extraordinarias" de la capital inglesa, destaca por sus cuidados jardines amurallados y su entorno de absoluta tranquilidad.

Sin embargo, más allá de su valor arquitectónico y su privilegiada ubicación, la casa guarda un capítulo clave en la historia reciente de la Familia Real británica. Fue en este enclave donde, en 1989, se produjo el único cara a cara conocido entre Diana de Gales y Camilla Parker Bowles (78), entonces amante del príncipe Carlos (77).

Ormeley Lodge sale a la venta. Geety Images

El encuentro tuvo lugar durante la fiesta del 40 cumpleaños de Annabel Elliot, hermana de la actual reina Camila, organizada por Lady Annabel. A pesar de figurar en la lista de invitados, la asistencia de Diana sorprendió a los presentes, ya que solía evitar cualquier evento en el que estuviera Camilla.

Según relató la propia anfitriona años después, la tensión se hizo evidente desde el inicio. Camilla, incluso antes de la celebración, habría mostrado su malestar por la presencia de la Princesa.

El momento más delicado llegó cuando Diana, tras notar la ausencia de su marido, bajó a buscarlo y lo encontró conversando con Camilla.

Decidida, pidió quedarse a solas con ella. Fue entonces cuando protagonizaron un intercambio que ha pasado a la historia. "Sé perfectamente lo que está pasando… no me tratéis como a una idiota", habría dicho Diana.

Camilla, por su parte, respondió: "Tienes todo lo que siempre quisiste… ¿qué más puedes desear?". La princesa zanjó la conversación con una frase que resume el drama de aquel momento: "Quiero a mi marido".

Diana de Gales con lady Annabel Goldsmith. Geety Images

La propiedad fue adquirida en los años 70 por Sir James Goldsmith, marido de Lady Annabel y uno de los grandes magnates británicos de la época. La finca, de estilo georgiano, cuenta con amplios jardines, pista de tenis y piscina, y ha sido durante décadas uno de los refugios privados de la familia.

Ben Goldsmith, uno de los hijos de Lady Annabel, ha reconocido ahora a Daily Mail el valor sentimental del inmueble: "Ormeley ha sido nuestro hogar predilecto durante toda nuestra vida. Pero ahora es el momento de cederlo a otra familia afortunada".

Con su salida al mercado, no solo se pone en venta una exclusiva residencia, sino también un escenario cargado de historia, marcado por uno de los episodios más recordados -y reveladores- de la crisis matrimonial entre Carlos III y la inolvidable Diana de Gales.