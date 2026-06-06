Productos asturianos, monedas, mapas y un libro de Isabel la Católica: los regalos 'marca España' de los Reyes a León XIV

Los reyes Felipe VI y Letizia, en su encuentro con el Papa León XIV en Madrid. GTRES

La histórica visita del papa León XIV (70 años) al Palacio Real de Madrid no solo ha dejado imágenes para el recuerdo y discursos de alta carga institucional. También un fascinante y simbólico intercambio de obsequios entre el Pontífice y los Reyes.

Este sábado, 6 de junio, Felipe VI (58) y la reina Letizia (53) han sorprendido al Santo Padre con una cuidada selección de presentes íntimamente ligados a la historia, la cultura, el patrimonio e, incluso, la gastronomía regional de España.

Por su parte, el líder de la iglesia Católica les ha correspondido a la hospitalidad de sus anfitriones con dos valiosas piezas de enorme peso artístico y conmemorativo.

León XIV con Felipe VI y la reina Letizia. J. J. Guillén EFE

Historia, cartografía y arte

Entre los obsequios más destacados de los Reyes figura una auténtica joya bibliográfica: una edición especial de la obra De mi mano. Autógrafos de Isabel la Católica.

Este volumen, editado expresamente para conmemorar el 550 aniversario de la proclamación de la soberana, reúne reproducciones facsímiles de cartas y escritos de su propio puño y letra que hoy se custodian en diversos archivos, bibliotecas e instituciones nacionales.

Siguiendo el hilo de la historia y la estrecha vinculación de España con el Nuevo Mundo, los monarcas también han regalado al Papa un estudio histórico y cartográfico centrado en los mapas de América que aparecieron en los libros españoles entre los siglos XVI y XVIII.

La obra toma como base el minucioso trabajo bibliográfico de Francisco Vindel para analizar cómo se fue dibujando y representando el continente americano en las publicaciones de la época.

La Familia Real, con el Papa León XIV, en el Palacio Real de Madrid. GTRES

El arte también ha tenido su espacio gracias a la figura de Antoni Gaudí. Los Reyes han entregado al Pontífice una exclusiva colección de monedas conmemorativas que han sido acuñadas con motivo del centenario del fallecimiento del célebre arquitecto catalán.

La serie consta de tres piezas únicas que rinden homenaje a sus proyectos más universales: la Sagrada Familia, el Park Güell y la Casa Milà.

Ahora bien, si ha habido un regalo 'delicioso' -nunca mejor dicho- y con un toque menos institucional, ese ha sido una selección de alimentos típicos de Asturias.

Haciendo un guiño a una de las regiones más queridas del matrimonio, ambos han entregado al Papa una selección de productos asturianos que reflejan la riquísima despensa agroalimentaria del Principado.

El rey Felipe y el papa León XIV, en el Palacio Real de Madrid, este sábado, 6 de junio. GTRES

Mosaicos milenarios y medallas con sello vaticano

Como muestra de agradecimiento, el papa León XIV ha desplegado el arte y el simbolismo de la Santa Sede en sus obsequios.

El primero de ellos ha sido un espectacular mosaico del Cristo Sol, una obra maestra elaborada a mano por los artesanos del Estudio del Mosaico Vaticano mediante la antiquísima técnica del mosaico cortado.

Esta pieza es una fiel reproducción de una de las imágenes más singulares de la Necrópolis Vaticana -situada bajo la mismísima Basílica de San Pedro- y que está fechada a finales del siglo III.

En ella se observa a un joven coronado por rayos de luz guiando un carro solar, una iconografía inspirada en el dios clásico Helios que el cristianismo primitivo reinterpretó para plasmar a Cristo como la "luz del mundo", siendo considerada por los expertos una de las muestras más antiguas de la ascensión de Cristo en el arte occidental.

El segundo y último regalo del Pontífice ha consistido en la medalla oficial conmemorativa de este viaje apostólico a suelo español.

En su anverso, la pieza luce el escudo de León XIV, su lema papal y la inscripción Leo XIV Pontifex Maximus.

La sorpresa aguarda en el reverso, diseñado como un delicado homenaje a las diferentes etapas de su ruta por el país: muestra la imagen de la Virgen de la Almudena junto al Niño Jesús en honor a la patrona de Madrid y a la devoción mariana nacional; se acompaña de una representación de la Sagrada Familia.

Y, finalmente, un elegante motivo ondulado que evoca el mar, haciendo una clara referencia a la parada insular de la visita papal a las Islas Canarias.