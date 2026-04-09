El municipio español donde desconecta el rey Juan Carlos: con playa y a 73km de un lugar Patrimonio de la Humanidad

El municipio gallego de Sanxenxo se ha consolidado en los últimos años como uno de los destinos favoritos del turismo nacional e internacional, pero también como un enclave habitual de desconexión para el rey emérito Juan Carlos (88 años).

Está situado en pleno corazón de las Rías Baixas, un rincón de la provincia de Pontevedra conocido popularmente como la "capital del turismo gallego", una denominación que refleja su capacidad para combinar mar, ocio y gastronomía todo en un mismo escenario.

Cada vez que el rey Juan Carlos visita España, Sanxenxo se convierte en uno de sus lugares de referencia para descansar y pasar desapercibido y no, no es casualidad. El municipio ofrece un equilibrio entre la tranquilidad de sus playas y la actividad constante de la vida social y turística, especialmente en verano.

Sanxenxo destaca por su amplia oferta de playas galardonadas, de aguas tranquilas y arena fina, que cada año atraen a miles de visitantes y turistas a la ciudad. A ello se le suma que cuenta con una animada vida nocturna y una gastronomía centrada en el producto local gallego: el marisco.

El rey Juan Carlos I en Sanxenxo. Gtres

Esta combinación ha convertido al municipio en un destino especialmente atractivo tanto para las familias como para los turistas que buscan un destino de ocio y buen ambiente.

Uno de los puntos de mayor interés de la localidad es el conocido Puerto Deportivo del rey Juan Carlos, un espacio que ha adquirido gran relevancia social en los últimos años. Este enclave funciona como centro de actividad constante, con tiendas, restaurantes y locales de ocio nocturno que permanecen abiertos durante la temporada alta, haciendo de la ciudad un lugar vibrante y dinámico.

En cuanto a su población, Sanxenxo cuenta con alrededor de 18.000 habitantes censados. Sin embargo, esta cifra se dispara durante el verano, cuando el municipio puede llegar a albergar hasta 100.000 personas gracias a su amplia capacidad hotelera y a la fuerte demanda turística.

Este crecimiento estacional lo convierte en uno de los destinos más concurridos de Galicia durante la temporada estival y desde que Juan Carlos pasa sus visitas a España allí, mucho más.

Otro de los grandes atractivos de la región es que se encuentra a tan solo 73 kilómetros del casco histórico de Santiago de Compostela, uno de los enclaves más importantes de España desde el punto de vista cultural y religioso.

El municipio de Sanxenxo. Pexels

El trayecto entre ambos puntos se realiza en aproximadamente 50 minutos en coche, lo que permite a los visitantes combinar fácilmente el turismo de playa con una escapada cultural.

No hay que olvidar que el casco histórico de Santiago de Compostela fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1985, un reconocimiento que lo sitúa entre los destinos más relevantes de Europa.

Sanxenxo se reafirma no solo como un destino turístico de referencia, sino también como el refugio elegido por figuras como el rey Juan Carlos para desconectar, disfrutar del mar y alejarse del foco mediático.