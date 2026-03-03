Marius Borg suma dos nuevos delitos por "violación de una orden de alejamiento" y "conducta desconsiderada"

El caso judicial de Marius Borg (29 años), hijo de la princesa Mette‑Marit (52) e hijastro del príncipe Haakon (52), ha sumado un nuevo capítulo con la ampliación de los cargos que pesan sobre él.

La Fiscalía noruega ha confirmado que incorpora dos nuevos delitos a la causa que ya se sigue en Oslo, donde el joven de 29 años está siendo juzgado por un total de 38 infracciones penales, entre ellas cuatro presuntas violaciones.

Aunque Marius no forma parte de la Casa Real ni tiene título, el proceso se considera ya uno de los mayores escándalos que ha afrontado la monarquía noruega.

Nuevo retrato de Marius Borg en una sesión del juicio. Gtres

Según explicó el fiscal Sturla Henriksbø al diario Aftenposten, la Fiscalía ha sumado ahora dos acusaciones adicionales por quebrantamiento de la prohibición de visitar a una persona (violación de orden de alejamiento) y por "comportamiento desconsiderado", una figura que en el derecho noruego engloba conductas que perturban gravemente la tranquilidad de otra persona.

Los delitos de amenazas con arma blanca y agresión por los que fue detenido el 1 de febrero no se han incluido finalmente en el escrito de acusación principal.

Høiby fue arrestado dos días antes del inicio del juicio, imputado por agresión corporal, amenazas con un cuchillo y quebrantamiento de una orden de alejamiento, y el tribunal decretó prisión preventiva de cuatro semanas, al considerar que existía riesgo de reiteración delictiva.

Ahora, esos nuevos cargos se acumulan al procedimiento principal, después de que el propio acusado aceptara que se incorporaran al caso que ya se está juzgando.

Su abogado, Petar Sekulic, ha confirmado que Marius se declara culpable de estas nuevas acusaciones, en contraste con la estrategia que mantiene respecto a los delitos más graves.

Una acusación con 38 delitos

Marius Borg.

El escrito de acusación describe un patrón de violencia física, psicológica y sexual que se habría prolongado durante años y afectado al menos a siete mujeres. En total, la Fiscalía atribuye a Høiby 38 delitos.

Entre ellos: cuatro violaciones a distintas mujeres mientras dormían o se encontraban inconscientes por el alcohol, en hechos supuestamente ocurridos en 2018, 2023 y 2024, algunos de ellos grabados en vídeo.

Además, pesan sobre él seis delitos de conducta sexual vejatoria u ofensiva; varios episodios de agresiones y amenazas contra exparejas, incluidas palizas, golpes, patadas e insultos, prolongados durante meses.

También, infracción grave de la ley de estupefacientes, por transporte y posesión de unos 3,5 kilos de marihuana, además de consumo de otras drogas.

Delitos de daños, alteración del orden público y tráfico, como destrozos en viviendas, conducción temeraria y otras infracciones. De ser declarado culpable de los cargos más graves, Marius se enfrenta a penas que podrían alcanzar hasta 16 años de prisión.

Lo que admite y lo que niega Marius

Ante el tribunal de Oslo, Marius se ha declarado no culpable de las cuatro violaciones, sosteniendo que se trató de relaciones sexuales consentidas.

También niega haber grabado sin permiso a varias mujeres durante esos encuentros y rechaza las acusaciones de maltrato continuado en algunas relaciones.

En cambio, sí ha reconocido parte de los hechos menos graves. El propio Marius ha admitido agresiones, daños y otros delitos menores, como un episodio en 2024 en el que golpeó a una pareja y destrozó su domicilio "bajo los efectos del alcohol y la cocaína".

También ha asumido cierta responsabilidad en conductas violentas y en incidentes de tráfico, y ahora se declara culpable de los nuevos cargos vinculados al incumplimiento de una orden de alejamiento y al comportamiento desconsiderado.

Marius Borg, en una fotografía de archivo. Gtres

En declaraciones anteriores, el joven ha reconocido públicamente que arrastra problemas con el alcohol y las drogas, así como trastornos psíquicos que, según su defensa, habrían influido en su conducta.

No obstante, la Fiscalía sostiene que estos factores no anulan su responsabilidad penal, aunque puedan valorarse a efectos de eventual condena.

El juicio, que se celebra en el Tribunal de Distrito de Oslo y está previsto que se prolongue hasta mediados de marzo, se desarrolla bajo estrictas medidas de protección.

El tribunal ha prohibido difundir imágenes del acusado en sala y ha limitado la reproducción de testimonios y de determinadas pruebas, con el objetivo declarado de proteger a las víctimas y garantizar el desarrollo del proceso.

Varias de las mujeres que figuran como presuntas víctimas mantienen su anonimato, aunque al menos una de ellas, la modelo e influencer Nora Haukland, ha decidido identificarse públicamente y relatar el supuesto maltrato que sufrió durante su relación con Høiby.

Los medios noruegos describen el caso como "el mayor escándalo criminal" que ha salpicado a la monarquía en sus 120 años de historia, pese a que Marius no es miembro de pleno derecho de la Casa Real.