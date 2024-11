La verdadera historia de Marius Borg, el hijo de Mette-Marit: de vivir entre algodones a ser el primer 'royal' que pisa la cárcel

El 13 de enero de 1997 llegó al mundo Marius Borg Høiby (27 años). Un bebé que nació como un plebeyo y que tardó sólo dos años en cambiar de estatus y ser uno más de la Familia Real noruega. El joven, que en estos últimos tres meses se ha convertido en el protagonista indiscutible de la prensa mundial, es fruto de una relación de adolescencia de la actual princesa de Noruega, Mette-Marit (51).

La que está llamada a ser la Reina del país nórdico tuvo a su primogénito con 24 años. Lo hizo junto a Morten Borg, su pareja de entonces y con el que vivió una larga y tormentosa historia de amor. La ruptura definitiva entre ellos llegaría en 1997, sólo unos meses después de convertirse en padres.

Desde entonces, el analista económico ha dado un paso atrás en lo que respecta a la fama y ha preferido mantenerse alejado de los focos y las cámaras. Son muy pocos los detalles que se saben de su vida actual, pero se conoce que continúa manteniendo una buena y estrecha relación con Marius Borg. Pese a la polémica que ha estallado tras sus reiteradas detenciones, todavía no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, no ha podido evitar que su nombre vuelve a ocupar los titulares por un episodio de su vida y que guarda una gran relación con la situación actual.

Marius Borg junto a Mette-Marit y Haakon de Noruega en una imagen de archivo. Gtres

En 1991, Morten Borg fue detenido por posesión de droga. En concreto, cocaína. Un pasado marcado por las sustancias ilegales y que ahora vuelve a salpicar de lleno a la familia. De hecho, cuando Haakon de Noruega (51) presentó a Mette-Marit como su pareja, el pueblo no la recibió con los brazos abiertos. Criticaban su pasado salvaje marcado por las fiestas y sus experiencias con las "drogas recreativas". Finalmente, y tras pedir perdón, se ganó el cariño de los noruegos que vieron cómo el heredero al trono podía llegar a renunciar a su derecho dinástico.

Una vez que Haakon y Mette-Marit se dieron el 'sí, quiero', Marius Borg pasó a ser uno más de la familia y se crio como un royal más pese a no tener sangre real. Recibió la misma educación que sus dos hermanos, Ingrid (20) y Sverre Magnus (18). Sin derecho a formar parte de la línea de sucesión, por motivos obvios, ha vivido toda su vida en palacio. No tardó en ser denominado como la oveja negra de la familia por todos los escándalos, menores y de mayor importancia, en los que ha estado implicado.

En 2014 protagonizó su primera polémica al poner en peligro a todos los miembros de su familia. Como cualquier adolescente, Marius compartió en sus redes sociales, ahora privadas, información sobre sus vacaciones y la ubicación exacta en la que se encontraba. En otra ocasión, decidió vender a través de una aplicación de segunda mano una Harley Davidson. Aquí indicó su número de teléfono y puso la dirección de palacio.

A sus 27 años, Marius lo ha intentado todo en el mundo laboral: sin éxito. Ha recibido la mejor de las educaciones, al igual que sus hermanos pequeños: estudió finanzas en California, diseño en Milan, y se tomó un año sabático con todos los gastos pagados. En 2023, fue una de las grandes ausencias en la fiesta que los príncipes Haakon y Mette-Marit organizaron con motivo de su 50 cumpleaños. Aunque alegó que no se encontraba bien, esa misma noche se dejó ver en una fiesta. Sus salidas nocturnas a lo largo de estos años han sido un habitual y el origen de todos los problemas que le han llevado hasta aquí.

Sería a principios del mes de agosto cuando empezaría un continuo goteo de informaciones que le implican y que, además, están poniendo en serios aprietos a la Corona, que ha preferido mantenerse al margen. El joven se vio involucrado en una violenta pelea que culminó con el primogénito de la princesa detenido. Aquí fue acusado de agredir verbal y físicamente a su novia.

Días después de hacerse públicas todas estas informaciones, el propio Marius reconoció los hechos: "Cometí lesiones corporales y destruí objetos en un apartamento en estado de ebriedad con alcohol y cocaína después de una discusión. Tengo varios trastornos mentales, lo que significa que a lo largo de mi crianza y mi vida adulta he tenido y sigo teniendo desafíos. He luchado contra el abuso de sustancias durante mucho tiempo, algo por lo que he estado en tratamiento en el pasado".

La familia real noruega en una imagen de archivo. Gtres

Pero este suceso no quedaría en una única agresión. Semanas después se fueron conociendo más testimonios de víctimas que le acusaban de violencia física y psicológica durante su relación con él. Un tema grave y serio que el propio Marius se ha tomado a broma, compartiendo en sus redes sociales polémicas imágenes en las que se le ve riéndose de las portadas que protagoniza en los medios locales.

Sería el 14 de septiembre cuando se produciría la segunda detención. ¿El motivo? Saltarse la orden de alejamiento contra una de sus exparejas. Según informaron medios locales, el hijo de la princesa intentó comunicarse con una de las víctimas. Quedó en libertad a las horas de su arresto, pero su vivienda fue registrada en busca de pruebas. Aquí encontraron drogas y armas.

Días después se fueron revelando nuevos episodios que implican directamente a la Corona. Marius Borg habría sustraído las tarjetas de crédito emitidas a nombre de la institución para su propio ocio y disfrute. También ha organizado, a espaldas de su familia, fiestas en el palacio de Skaugum que incluían el alcohol y drogas. En estas se sustrajeron objetos valiosos que después fueron puestos a la venta en el mercado negro.

Marius Borg en una fotografía tomada en junio de 2022, en Oslo. Gtres

El mes de noviembre quedará para siempre en el recuerdo de la familia. La segunda semana del mes, Marius Borg y Haakon se dejaron ver en un avión destino Londres. El heredero al trono acompañaba a su hijastro a un centro de rehabilitación de sus adicciones y trastornos mentales. Pero parece que nada sirve para encarrilar su vida.

Este lunes, 18 de noviembre, Marius Borg fue detenido de nuevo en Oslo. Ahora los cargos son otros, más graves y que demuestran la libertad con la que ha estado viviendo en este último año. El díscolo y conflictivo hijo de Mette-Marit está acusado de presunta violación y fue detenido cuando iba en coche con su exnovia, protagonista del incidente que derivó en el primer arresto y sobre la que tiene una orden de alojamiento.

Durante la investigación, requisaron su teléfono móvil donde encontraron nuevas pruebas que le ponen contra las cuerdas y confirman la veracidad de las denuncias. "Hemos descubierto una segunda violación", aseguró el portavoz de la policía. En este dispositivo hallaron vídeos que acreditan el suceso. Finalmente, la juez decidió enviarle a prisión preventiva y sin visitas durante una semana.

Foto del hijo de la Princesa Heredera de Noruega, Marius Borg Høiby, posando con una pistola, champán Dom Pérignon y un reloj Daytona Rolex (48.000 euros). A principios de agosto, Marius atacó a su novia en su apartamento en Oslo mientras estaba bajo los efectos de la cocaína. pic.twitter.com/qt01Yc3eix — Imanol (@Imanoltxu2010) August 26, 2024

La última de las informaciones que se ha conocido, como recoge Se Og Hor, es que las autoridades están investigando ya una tercera violación. Será el próximo miércoles cuando quede en libertad a la espera de una decisión definitiva por parte de la justicia. Muchos han definido este caso como el movimiento Me too de Noruega. Por el momento, él se ha declarado culpable de violencia con la primera víctima y también de amenazas a un hombre, pero no reconoce el resto de cargos: ni los malos tratos a sus dos exnovias, ni tampoco las violaciones.

La Casa Real se ha mantenido al margen, pese a estar implicados de manera indirecta. Cabe recordar que es el primer miembro de una Familia Real que entra en prisión, aunque sea de manera temporal. El futuro de Marius no parece muy esperanzador. Cada día son nuevas y peores las informaciones que se publican de un personaje que ha conseguido ocupar titulares en medio mundo por los capítulos más negros de su vida y que él se ha tomado a risa.