Los amargos 40 años de Rose Hanbury, la mujer que dicen sería la amante de Guillermo: ¿por qué vuelve a ser noticia?

En febrero de 2023, la prensa global se hizo eco de un nombre que ahora, en el momento más crítico de la Corona británica, vuelve a resurgir. Se trata de Rose Hanbury, la mujer a la que señalan como presunta amante del príncipe Guillermo (41 años), quien este viernes, 15 de marzo, cumple 40 años.

Una celebración amarga, pues su figura vuelve a estar manchada en plena crisis de credibilidad de los Windsor. La foto manipulada de Kate Middleton (42) ha generado una grave crisis en Buckingham y ha desatado todo tipo de teorías conspirativas que buscan dar respuesta a la extraña actitud de Palacio. En una de ellas, aparece el nombre de Rose Hanbury.

Algunos ponen sobre la mesa la idea de divorcio, pues aseguran que el príncipe Guillermo estaría teniendo una aventura extramarital. De ser cierta esta teoría, el primer nombre que se baraja es el de Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley y examiga de Kate Middleton.

[El príncipe Guillermo afronta su peor crisis de credibilidad por la baja y la foto editada de Kate: hablan los expertos]

Rose Hanbury y su marido con los príncipes de Gales en un acto en Reino Unido en 2016. Gtres

El rumor ha desatado un sinfín de mensajes e hilos en X (antiguo Twitter), que a su vez ha dado pie a que se realicen artículos de prensa que ponen el foco en el perfil de Rose. Sin hacerse eco de la información, pues no hay confirmación al respecto, algunos medios británicos se han sumado al tema. The Indipendent, por ejemplo, titula una de sus noticias como ¿Quién es la marquesa de Cholmondeley? La revista Tatler también habría publicado un tuit similar que retiró a los pocos minutos.

La primera vez que se habló de una supuesta relación entre el príncipe Guillermo y Rose Hanbury fue en abril de 2019. Entonces llegaban a las redacciones unas imágenes comprometedora del primogénito de Lady Di y la exmodelo, hasta entonces amiga de Kate Middleton.

En ellas, supuestamente, aparecían ambos disfrutando de una desenfrenada velada en un exclusivo club nocturno. Entre el humo y las luces moradas del local en el que fueron vistos se intuían besos y caricias. Las fotos revolucionaron el país y dieron la vuelta al mundo. Al futuro Rey se le calificó de "infiel".

Semanas antes, los medios británicos ya advertían sobre esta supuesta relación, al publicar que el heredero habría mantenido encuentros furtivos con su presunta amante cuando Kate Middleton estaba embarazada de su tercer hijo, Louis (5).

Rose Hanbury en Norfolk. Enero de 2020. Gtres

La información no tardó en viralizarse y puso en entredicho la imagen del futuro Rey. Debido al revuelo mediático, Guillermo se vio obligado a desmentir la noticia. Lo hizo a través de un comunicado difundido por su equipo jurídico. El 12 de abril de 2019, el gabinete legal de Londres, Harbottle y Lewis, compartió el siguiente texto: "Además de ser falso y dañino, la publicación de la falsa especulación respecto a la vida privada de nuestro cliente también constituye una violación de su privacidad, conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".

Desde entonces, Rose Hanbury se mantuvo en un segundo plano. Kate Middleton, que era su amiga, rompió relaciones con ella e hizo lo posible por apartarla de la Corona. Antes, la modelo solía acudir a actos benéficos organizados por los príncipes de Gales o a grandes cenas de galas en el palacio de Buckingham. La última vez que le vio públicamente fue en la coronación de Carlos III (75), junto a su marido, David Rocksavage (63), el séptimo marqués de Cholmondeley y secretario privado del monarca.

Rose Hanbury nunca fue una extraña en Buckingham. Más allá de su matrimonio con el séptimo marqués de Cholmondeley, la exmodelo era nieta de Lady Elizabeth Longman, compañera de juego de la reina Isabel II y dama de honor en su boda con el duque de Edimburgo.

Hasta 2023, Hanbury mantuvo un perfil mucho más discreto. Su nombre no volvió a aparecer hasta febrero del año pasado, cuando algunos medios británicos aseguraron que había tenido una cita romántica con el príncipe Guillermo el Día de San Valentín.

[Febrero, el mes 'horribilis' de Guillermo: de la cita con Rose Hanbury en San Valentín al cáncer del rey Carlos III]

Rose Hanbury y el marqués de Cholmondeley en la coronación de Carlos III. Gtres

El 18 de febrero de 2023, varios tabloides, como el Daily Mail, The Mirror o The Sun, informaron que el heredero había celebrado el Día del amor junto a su supuesta amante. Sostenían que el príncipe Guillermo y la exmodelo habían sido vistos en medio de una cena romántica.

El encuentro habría tenido lugar días después de que el Daily Mail informara que habían escuchado a Kate Middleton expresar en una floristería que no esperaba que su marido le regalase flores por San Valentín, puesto que ya no era una tradición en la pareja. Entonces no se le dio mayor importancia al comentario, pero tras el presunto encuentro entre Guillermo y Rose, las palabras de la princesa de Gales cobraron mayor fuerza.

En las jornadas sucesivas, por motivos que aún se desconocen los medios que reseñaron este presunto triángulo amoroso eliminaron taxativamente todos sus artículos y cualquier rastro de ellos.

Meses después, el 6 de mayo de 2023, Rose Hanbury reapareció en la coronación del rey Carlos III. Pero aquello no tuvo tanta connotación como el revuelo que se ha generado en los últimos días, después de que los príncipes de Gales compartieran en sus rede sociales una imagen editada de Kate Middleton y sus tres hijos para conmemorar el Día de la Madre.

Tal y como ha asegurado a EL ESPAÑOL el experto británico en Casa Real Richard Fitzwilliams, "lo que pretendía ser una fotografía familiar feliz que acallara los rumores, ya que Kate llevaba dos meses y medio sin aparecer públicamente, se convirtió en una crisis". "Un desastre", en palabras del mismo experto, que vuelve a poner en entredicho la imagen del príncipe Guillermo y que vuelve a manchar la figura de Rosa Hanbury, justo cuando celebra su 40 cumpleaños.