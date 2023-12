El peculiar anillo del que Daniel de Suecia no se separa y que monitoriza su salud tras su trasplante de riñón

NO ES UNA JOYA

Victoria (46 años) y Daniel de Suecia (50) están aprovechando al máximo su viaje oficial a Reino Unido. Fue el pasado miércoles, 29 de noviembre, cuando comenzó la visita de la Princesa heredera y su esposo al país, la cual se extiende hasta este mismo viernes, 1 de diciembre.

El primer día visitaron a soldados ucranianos que están siendo entrenados por oficiales y soldados de la Guardia Nacional sueca en el este de Inglaterra. Además, acudieron a un pub ubicado en Woodditton, Cambridgeshire, y más tarde, pusieron rumbo a la capital, Londres, donde organizaron una cena en el Museo Nacional de Historia a la que fueron invitados representantes de la política británica, así como empresas suecas y británicas.

El día siguiente, los Príncipes se reunieron con el hijo de Carlos III (75), Guillermo (41), y Kate Middleton (41). Los cuatro pasaron una agradable mañana en el Castillo de Windsor y por la noche se personaron en el Royal Albert Hall en una gala realizada anualmente a favor del mundo de la cultura y entretenimiento británico. Entre los artistas intérpretes se encontraban rostros conocidos como Cher (77) y Zara Larsson (25).

El príncipe Guillermo, Victoria y Daniel de Suecia. Gtres

Por la mañana, el príncipe de Gales lucía un traje azul marino, la princesa de Gales un vestido de manga larga verde pino con falda evasé y tacones a juego, mientras Daniel vestía un traje del mismo tono con chaqueta cruzada y Victoria una chaqueta roja ribeteada con pantalones de traje negros. "Es un placer dar la bienvenida a la Princesa Heredera de Suecia y al Príncipe Daniel a Windsor esta mañana", escribía el matrimonio británico en su cuenta oficial de Instagram.

Por la noche, el hermano mayor de Harry (39) llevaba una americana de terciopelo negra y Kate un vestido azul con hombreras y mangas con aberturas. Daniel se decantó por el traje azul con el cuello negro y Victoria por un vestido de peluche de palabra de honor.

Sin embargo, no fueron sus looks lo que llamó la atención. Fue el anillo que Daniel portaba en su mano derecha, concretamente en el dedo índice, y que se quitó al caer la noche. No se trata de una joya, sino que esconde un significado de lo más peculiar.

Victoria y Daniel de Suecia, en la noche de este 30 de noviembre, en una imagen en la que se aprecia que se quitó el anillo. Gtres

No es una nueva adquisición de Daniel, sino que es una pieza que le acompaña en diversos eventos y que suscita inquietud en quienes conocen la importancia de este accesorio. Se trata de un anillo tecnológico que sirve para monitorizar y alertar al usuario de sus variaciones de salud, un tema de especial relevancia para Daniel debido a su delicada operación de trasplante de riñón en 2009, antes de casarse con la Príncesa, y en la que su propio padre ejerció como donante, y dar positivo en Covid en dos ocasiones. Ello le obliga a hacerse análisis continuamente y estar pendiente de su salud, de ahí que haya escogido este anillo inteligente para controlarla.

Pertenece a la firma sueca Oura y, gracias a los microchips que se encuentran en la parte interior del anillo, recaba más de 20 datos sobre el estado de salud de quienes lo portan en su dedo, algunos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal o el oxígeno en sangre.

Está hecho de titanio, es resistente al agua, está conectado al dispositivo móvil y cuenta con una batería de siete días de duración que puede usarse sin cargarlo durante la noche durante una semana entera y también mide la calidad del sueño e incluso el estrés.

La marca presenta hasta seis modelos distintos, cada uno de distinto color: negro, gris oscuro, dos grises claros, oro rosa y oro. El que usa Daniel Westling es oscuro, por lo que podría tratarse de uno de los dos primeros. Además, el precio de esta pieza va de los 329 euros si se escoge su diseño clásico, hasta 599 euros el del diseño liso y uniforme de oro rosa. El de Daniel rondaría los 400 euros.

