Leonor, impecable en su discurso trilingüe y con un dos piezas con mensaje en los Premios Princesa de Girona

Día grande para la Familia Real española. Y más concretamente para la princesa de Asturias y de Girona, Leonor de Borbón y Ortiz (17 años). En la tarde de este miércoles, día 5 de julio, la heredera al trono de España ha entregado por primera vez en la capital gerundense los premios de la FPdGi, fundación de la que es presidenta de honor, y lo ha hecho acompañada por los Reyes, Felipe VI (55) y Letizia (50) y su hermana menor, la infanta Sofía (16).

El hotel Camiral ha sido el escenario de la gala, como en 2018, la última vez en la que los galardones se entregaron en la provincia de Girona, que en las tres ediciones siguientes se organizó en Barcelona por el veto del Ayuntamiento, gobernado por los independentistas, a ceder un recinto público por su rechazo a Felipe VI.

La princesa Leonor y la infanta Sofía de Borbón pisaron ayer, martes día 4 de julio, por primera vez la ciudad de Girona en una visita fugaz y por sorpresa a la sede de la FPdGi de la que la Casa Real informó con muy poca antelación.

La princesa de Asturias con diseño de Cherubina junto a su hermana, la infanta Sofía. Gtres

Un año más, el talento joven ha sido el protagonista de la ceremonia de entrega de Premios Princesa de Girona. En este 2023, los galardones han recaído sobre la violinista María Dueñas (20); el ingeniero y CEO fundador de Open Cosmos, Rafael Jordá; el Doctor en Biomedicina y profesor en Yale, Marc Schneeberger Pané (36); la arte terapeuta y fundadora de la Fundación Arte Paliativo, Silvia Fernández Cadevall y la CEO y cofundadora de la red de cuidado infantil Kidogo, Sabrina Habib.

Cinco jóvenes talentos que, desde diferentes ámbitos, trabajan para resolver algunos de los grandes retos actuales como el cambio climático, el bienestar emocional, la prevención de la obesidad, la necesidad de promover la música como lenguaje universal o el fomento de la igualdad de oportunidades.

Para esta ocasión, Leonor, que ha pronunciado un discurso trilingüe -catalán, español e inglés- de manera impecable ha seleccionado un diseño de dos piezas firmado por la marca sevillana Cherubina, una de las favoritas de la reina Letizia para ocasiones sumamente especiales. La princesa de Girona ha optado por el top modelo Bertha, que es una blusa de manga ablusada y escote en V, entallada con cruce delantero, y terminación en lazada en la parte delantera. Su precio original era de 140 euros, pero ahora está rebajado a 112, según consta en la página web de la casa de moda andaluza.

La Familia Real con los premiados de los Princesa de Girona. Casa de Su Majestad el Rey

La primogénita real también ha lucido la falda a juego, el modelo Carol cuyo diseño original era largo hasta el suelo, pero se la han arreglado específicamente para ella y para esta ocasión. También tiene un descuento, en este caso del 20 por ciento, y 190 euros se puede adquirir por 152. Son pocas las ocasiones en las que los miembros del núcleo duro de la Familia Real se visten de color verde. Cuentan que los monárquicos alfonsinos, en la época de la república en la que no se podía ensalzar la monarquía, ante la prohibición, acuñaron el acrónimo V.E.R.D.E: Viva El Rey De España.

La Familia Real junto a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

En protesta por la presencia de la Familia Real en territorio gerundense, partidos, sindicatos y entidades independentistas han mostrado su apoyo a la manifestación convocada por la Coordinadora Antimonárquica de las Comarcas Gerundense en Caldes de Malavella, situada a unos 35 kilómetros de la capital de la provincia. El nuevo alcalde de Girona, Lluc Salellas (Guanyem), ha respaldado la marcha a través de un tuit: "Esta es una tierra republicana que quiere lejos a los Borbones y que aspira a ser plenamente libre".

El discurso íntegro de Leonor

La princesa de Asturias y el rey Felipe VI. Gtres

Majestats, autoritats, patrons, amigues i amics. Saludo especialment als nostres premiats i els milers de joves que s'han involucrat en les activitats que la Fundació ha desenvolupat aquest any. Bona nit i benvinguts.

Estar a Girona és una alegria i converteix aquest lliurament de premis en un moment molt especial per a mi. Ahir, la meva germana Sofia i jo vam tenir la sort de conèixer el model d'innovació i creativitat de la BulliFoundation —i el seu museu—, de la mà de Ferran Adrià, a la impressionant Cala Montjoi, al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus. I també m'alegra molt haver pogut conèixer, amb la meva germana, la seu de la Fundació a la ciutat de Girona.

Nos reúne esta noche el talento de nuestros cinco premiados y su compromiso con la sociedad y con los retos a los que se enfrenta. Los cinco son referentes indiscutibles que han aprovechado las oportunidades para que su trayectoria tenga un propósito claro con impacto social. He hablado con ellos y con otros jóvenes de las preocupaciones de nuestra generación, de lo que significa formarse, de cómo encontrar y desarrollar el talento propio, de prepararse en nuevas competencias a través de modelos educativos innovadores, de la consciencia de vivir de forma equilibrada en nuestro planeta, de los proyectos vitales cuando tienes veinte o veinticinco años.

En mi caso, tengo casi dieciocho. Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa con un periodo de formación militar. Y, más allá de mi responsabilidad, estoy contenta porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas, y convencida, de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer valores con los que he crecido y que hoy encarnan nuestros cinco premiados: respeto a los demás, esfuerzo, excelencia, búsqueda del conocimiento, templanza, disciplina, constancia. También, capacidad para percibir la realidad y vivir con el entusiasmo propio de mi edad.

That is what I can see in Sabrine: her determination to succesfully build Kenya´s largest network for early childcare is truly inspiring.

I són valors que també projecta en Marc, quan es mostra orgullós dels seus inicis a terres gironines per ser ara professor a la universitat de Yale i un referent en la investigació d'un problema de salut pública gran: l'obesitat.

I encara em quedo sorpresa i impressionada amb la valentia d’en Rafel de llançar-se a fabricar satèl·lits que recopilen informació valuosa per afrontar reptes com el canvi climàtic. I la Silvia, que té la capacitat de curar emocions i alleujar el dolor quan una malaltia crònica i avançada ens roba qualsevol il·lusió.

Y con la historia de María, y su talento extraordinario con el violín, siento que el esfuerzo está siempre detrás de la excelencia.



Ya me dirán si no es emocionante compartir juntos una noche en la que estamos comprobando que varias generaciones de jóvenes ya han pasado a la acción y nos ofrecen lo mejor de sí mismos. Gracias, Silvia, Rafel, María, Sabrine y Marc por marcarnos el camino. Gracias a los jóvenes que confían en la Fundación Princesa de Girona para seguir creciendo, gracias a tantas empresas y entidades que nos apoyan. Gracias por permitirme aprender de todos vosotros. Y gracias por inspirarnos desde Girona a tantos jóvenes de mi generación que pretendemos vivir en una sociedad más comprometida con los demás. Muchas gracias.

