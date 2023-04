La princesa Leonor empieza sus vacaciones de 'Spring break': 10 días libre y el misterio de su agenda

La princesa Leonor (17 años) comienza sus vacaciones de primavera este jueves, 6 de abril. Un período conocido como Spring break en territorios anglosajones, que coincide con la Semana Santa y que tendrá una duración de 10 días. Según el calendario del UWC Atlantic College, la heredera reanudará sus clases el próximo 16 de abril.

Será una semana y media de descanso escolar de la que no se conocen detalles. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Casa Real, pero comentan que no manejan información al respecto. Por otro lado, en la agenda prevista para la próxima semana, del 10 al 14 de abril, no consta ningún acto de la Princesa de Asturias.

Según lo previsto, sólo los Reyes deberán cumplir con una variada agenda tras volver de sus vacaciones privadas de Semana Santa. Por cuarto año consecutivo, ni Sus Majestades ni sus hijas estarán en Palma de Mallorca, como mandaba la tradición.

[Las vacaciones privadas de los Reyes en Semana Santa: cuarto año sin una foto oficial de la familia en Palma]

La princesa Leonor en su última aparición pública, en diciembre de 2022. Gtres

La primogénita de Letizia (50) y Felipe VI (55) no disfrutaba de un período de descanso desde las vacaciones de Navidad, cuando estuvo 25 días sin compromisos escolares. Entonces voló a España, pero como suele ser habitual en la vida privada de la Familia Real, su paso por nuestro país estuvo marcado por la discreción. Su única y última aparición pública hasta el momento se produjo el 15 de diciembre, cuando acudió en solitario a la sede de la Cruz Roja para conocer su actividad y charlar con jóvenes voluntarios.

Desde entonces no ha vuelto a aparecer públicamente. Leonor sólo se dejó ver en la felicitación navideña difundida por Casa Real, en la que compartía protagonismo con su hermana, la infanta Sofía (15).

Por otro lado, han trascendido sus próximos planes, previstos para cuando finalice sus estudios en el UWC Atlantic College. El pasado 14 de marzo se dio a conocer que la futura Reina comenzará su formación militar tras las vacaciones de verano. Serán tres años en los que Leonor pasará por la Academia del Ejército de Tierra, en Zaragoza; la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra; y la Academia General del Aire de San Javier, en Murcia.

La Familia Real en los Premios Princesa de Asturias 2022.

Con su vuelta a Gales, Leonor de Borbón asumirá su último mes como estudiante del UWC Atlantic College, donde también estudiará la infanta Sofía a partir del próximo verano. La primogénita de Felipe VI y Letizia terminará su período escolar y a su vez, sus estudios de bachillerato internacional, el próximo 20 de mayo.

Según el calendario del UWC Atlantic College, está previsto que el último día de enseñanza de los alumnos de segundo de bachillerato sea al 21 de abril. Pero ni Leonor ni sus compañeros dejarán el campus hasta un mes más tarde. El 20 de mayo, a las 23 horas, todos los estudiantes del último curso saldrán del colegio y se trasladarán al Aeropuerto de Heathrow en Londres.

Viajes de ida y vuelta

Desde que comenzó sus estudios en Gales, en agosto de 2021, la princesa Leonor ha viajado a España en varias ocasiones. En su October break, también conocidas como vacaciones de otoño, Leonor siempre ha vuelto a nuestro país. Y es que este período, casualmente, coincide con uno des compromisos reales más relevantes hasta la fecha: los Premios Princesa de Asturias.

La princesa Leonor en el taller de 'Juventud y Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad', en abril de 2022. Gtres

Tanto en las vacaciones de Navidad como en la de Spring break de 2022, Leonor también ha vuelto a nuestro país. En este tiempo sus apariciones han sido menores y sus planes privados apenas han trascendido. Hace un año, en esta misma época, cumplió con dos actos públicos. Primero acudió a un centro de acogida a los refugiados ucranianos en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, acompañada de sus padres y su hermana. Días más tarde, en solitario, participó con los alumnos de un instituto de Leganés en los talleres de 'Juventud y Ciberseguridad: Disfruta de Internet con Seguridad.

Pero Leonor no sólo ha volado a Madrid en sus días de vacaciones. Según informó Vanitatis, el pasado enero, coincidiendo con el 55 cumpleaños de Felipe VI, la heredera aterrizó en la capital en secreto con la intención de darle una sorpresa al monarca. Un año antes era el soberano quien se desplazaba a Gales para soplar las velas al lado de su primogénita. Según pudo conocer EL ESPAÑOL, en aquella celebración británica también estuvo la reina Letizia y la infanta Sofía.

Sigue los temas que te interesan