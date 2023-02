Letizia, cada vez más consciente de su enfermedad, estrena unos zapatos con tacón de azafata

Cuando te levantas una mañana y no sabes qué ponerte, la mejor opción es siempre tirar del armario y reciclar prendas con las que te sientes segura. Además, si te decantas por un color como el negro, que es el rey de la elegancia, tendrás un look perfecto para salir del paso. Eso es lo que ha debido pensar Letizia (50 años) este jueves, 2 de febrero, cuando se ha levantado en Zarzuela.

La Reina ha presidido el Día Mundial contra el Cárcer y ha optado por el clasicismo del black and white rescatando piezas del pasado que ya le había funcionado.

Lo único nuevo en el outfit de esta mañana estaba en sus pies, con unos salones negros. Un modelo más dentro de su zapatero que debe tener ya el tamaño de un campo de fútbol. Es un nuevo diseño que tiene el tacón a media altura y de un grosor considerable. Es lo que antiguamente se llamaba 'tacón de azafata'. Son unos zapatos mucho más cómodos que los stilettos, pero que le dan ese plus de altura que ella considera que necesita.

[El vestido comodín de Letizia: la Reina recurre por séptima vez a esta prenda de Sandro Paris]

Letizia ha apostado por un 'look' blanco y negro. Gtres

El resto del vestuario 'real' de esta mañana era reciclado, aunque la falda no se la hemos visto más que en una ocasión. Se trata de un diseño blanco plisado, tan de moda en la primavera de 2021, fecha en la que la estrenó, y que en esta temporada no son tan trendy. Es de la marca española Adolfo Domínguez, y seguro que, al lucirla sin medias -no sabemos la razón por la que odia esta prenda tan útil para dar calor-, ha tenido que pasar mucho frío. De corte midi, le da un toque juvenil al look. Letizia lo ha combinado con un jersey modo top de punto fino en color negro firmado por Hugo Boss y que usa como comodín en muchos de sus outfits diarios.

Como no podía faltar, la Reina ha puesto el punto con un cinturón ancho en color negro que le marca mucho, muchísimo la cintura, como ella le gusta.

Detalles del último estilismo de Letizia. Gtres

En cuanto a los complementos, la esposa de Felipe VI (55) parece que está buscando en el baúl de los recuerdos en lo que a pendientes se refiere. Si a principios de semana le veíamos un modelo de su primera etapa como Princesa de Asturias, este jueves ha elegido unos de Tous que tiene desde 2015. Hechos en oro blanco, diamantes y perlas cultivadas, pertenecen a la colección de diseños especiales creados por Rosa Tous. Entonces tenían un precio de 665 euros y por aquel momento no paraba de lucirlos.

En definitiva, un look para salir del paso, del que nos olvidaremos de forma rápida, pero que para el acto de este jueves ha hecho su función de forma correcta.

Letizia completó su 'look' con unos pendientes de Tous. Gtres

Archivado en Casa Real, Moda, Reina Letizia, Revistiendo a Letizia

Sigue los temas que te interesan