Cuenta atrás para el primer viaje oficial de Amalia de Holanda pese a las amenazas de la mafia: su ruta caribeña

Amalia de Holanda (19 años) tuvo que pausar sus proyectos profesionales tras recibir amenazas de un grupo mafioso de su país. Sin embargo, su agenda institucional, parece seguir su curso. Aunque en los últimos meses se ha mantenido en un perfil discreto, la heredera prepara todo para hacer su primer viaje oficial. Así, adquirirá una experiencia más en su formación como futura Reina.

La cuenta atrás ha comenzado, ya que según la agenda de la Casa Real el viaje iniciará en apenas una semana, el próximo viernes, 27 de enero, y se extenderá hasta el día 9 de febrero.

Durante más de 10 días, la princesa Amalia de Holanda visitará parte las islas caribeñas que formaron o forman parte del Reino de los Países Bajos. De acuerdo con la agenda, recorrerá sucesivamente Bonaire, Aruba y Curazao. Después, Saint Marteen, Saint Eustatius y Saba. No irá sola. Con ella viajarán sus padres, los reyes Guillermo (55) y Máxima (51).

[El enigmático cumpleaños de Amalia de Holanda: su futuro incierto tras recibir amenazas de la mafia]

El rey Guillermo de Holanda junto a su hija Amalia. Gtres

El objetivo de los monarcas es presentar a su hija ante los ciudadanos caribeños y mostrarle a ella otra parte del Reino holandés. Por ello, cada isla ha elaborado un plan con el que Amalia conocerá sus culturas, su naturaleza tropical, su pasado colonial y hasta las actividades deportivas que allí se practican.

La heredera y sus padres llegarán el 27 de enero a Bonaire, donde serán recibidos por el gobernador de la isla. Allí tienen previsto visitar las 'chozas de esclavos', que simboliza el pasado esclavo, la costa oeste y un parque cultural que forma parte del patrimonio histórico. También tendrán contacto directo con los habitantes y descubrirán todos los detalles del windsurf. Por otro lado, les espera un viaje en bote por la bahía y la zona de manglares, así como un paso por un mercado popular con productos de la gastronomía local.

El lunes 30 de enero la Familia Real se trasladará hasta Aruba, donde seguirán un programa similar. Además de acudir a algunas sedes del Gobierno, conocerán el lado artístico de la isla, su naturaleza y alguna empresa. También, la Universidad y una academia de fútbol. Pondrán fin a su estancia en Oranjestad con una visita al Museo de la Industria y su asistencia a un espectáculo callejero.

La princesa Amalia cuando comenzaba sus estudios universitarios. Gtres

La tercera parada será Curazao. Llegarán el 1 de febrero navegando desde Aruba y es la isla en la que permanecerán más tiempo. La agenda incluye compromisos con el Gobierno y diferentes visitas en la que conocerán de cerca el arte y el deporte local.

Para Amalia y para los Reyes este será, quizá, el lugar más especial. La Princesa será homenajeada con la melodía del Vals Amalia, compuesto especialmente para ella. Mientras que Máxima y Guillermo protagonizarán un momento especial el día de su 21 aniversario de bodas. El 2 de febrero, la Familia Real tiene prevista una cena en la Catedral de Doornen con 21 invitados significativos.

El lunes 6 de febrero pondrán rumbo a Saint Marteen. Las primeras horas la dedicarán a conocer el proceso de reconstrucción de la isla tras la devastación del huracán Irma en 2017. Una ruta cultural, así como una expedición de observación de aves, un encuentro con estudiantes y actividades para aprender sobre la naturaleza local, también forman parte de la agenda. Un torneo de béisbol y un posterior encuentro con los residentes pondrá fin a la travesía.

El recorrido caribeño continuará por San Eustaquio. La visita será breve, pero no por ello menos intensa. La princesa Amalia y los reyes Guillermo y Máxima conocerán el centro histórico y debatirán sobre el futuro de la isla con sus habitantes más jóvenes. Por otro lado, conocerán su naturaleza y las actividades agrícolas que allí se practican. La travesía terminará con la asistencia a un entrenamiento de baloncesto y la visita a un espacio de patrimonio cultural.

La princesa Amalia y Máxima de Holanda, en una imagen de archivo. Gtres

Saba será el último punto del recorrido. Recibirán información acerca del suministro energético y conocerán algunas de las tradiciones de la isla. Allí también mantendrán encuentros con los residentes y tienen previstas algunas visitas a lugares estratégicos.

[La Mocro Maffia, la banda criminal con conexión española que amenaza a la princesa Amalia de Holanda]

Amenazas de la mafia

Medios internacionales aseguran que el primer viaje oficial de la princesa Amalia no solo representa una gran experiencia en su formación como heredera. También lo consideran un gesto de valentía ante las amenazas que ha recibido de la Mocro Maffia y que han generado gran preocupación en la Casa Real.

"Esas amenazas tienen consecuencias importantes en su vida. No puede salir. Es muy difícil para ella. No hay vida estudiantil para Amalia, como la que tienen otros estudiantes", confesó en su viaje de Estado a Suecia el rey Guillermo, quien no dudó en alabar la enorme fortaleza con que la princesa lo está afrontando todo. "Estoy muy orgulloso de ella", concluyó.

Sigue los temas que te interesan