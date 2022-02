Huw Thomas, el médico personal de la reina Isabel II que supervisa su salud tras dar positivo por Covid

Era el gran temor que se había extendido por Reino Unido en las últimas semanas, desde que su hijo, y heredero al trono, Carlos de Inglaterra (73 años), se contagiase por coronavirus: que la reina Isabel II (95) también cayera enferma. Parecía que al reanudar su agenda institucional, la monarca había sorteado con suerte a la Covid-19.

No obstante, este domingo 20 de febrero de 2022 se ha confirmado su contagio desde el Palacio de Buckingham: "Su Majestad está experimentando síntomas leves parecidos a los de un resfriado, pero espera continuar con tareas ligeras en Windsor durante la próxima semana. La reina continuará recibiendo atención médica y seguirá todas las normas apropiadas".

Esa atención médica para la Reina está dispensada, principalmente, por una persona de su máxima confianza, el Profesor Sir Huw Thomas, jefe de la Casa Médica y médico personal de la Reina. Cabe puntualizar que la Casa Real británica cuenta con sus propios doctores, profesionales que se muestran disponibles en todo momento para cualquier contratiempo que pueda surgir en torno a la figura de Isabel II.

La reina Isabel II en un acto institucional en octubre de 2021. Gtres

Huw Thomas es médico, pero también amigo de la monarca. Por lo que no es de extrañar que en estos momentos tan delicados de salud para Isabel II sea él quien esté a su cuidado y cargo. Tanta confianza y fraternización existe entre ellos que en noviembre de 2021, tras unas semanas de reposo, la Reina quiso condecorar a su médico en una ceremonia de investidura que tuvo lugar en el castillo de Windsor.

Este acto queda reflejado en el Circular de la Corte, el registro oficial de los compromisos ya celebrados de la Familia Real británica. Lo cierto es que Huw Thomas ya llevaba años al servicio de todos los miembros de la familia cuando en 2005 fue nombrado Jefe de la sección médica de la Casa Real. Eso sí, su gran ascenso no llegó hasta 2014, fecha en que Isabel II lo eligió como su médico personal.

No solamente ha atendido a la Reina, también se ha ocupado años atrás de importantes acontecimientos de la Casa. Sin ir más lejos, tal y como informa Express, el Profesor Sir Huw Thomas formó parte del equipo que trató a Kate Middleton (40) cuando alumbró al príncipe Louis en 2018. Además, también fue el doctor que certificó la muerte del duque de Edimburgo.

Profesor Sir Huw Thomas en una imagen oficial del hospital donde trabaja.

Huw Thomas no se prodiga en exceso en los medios de comunicación, dada es su discreción, pero en febrero de 2021 declaró ante la prensa que era "un gran honor ser el médico personal de la reina". Y añadió: "Es un papel muy agradable y gratificante, completamente diferente de lo que haría habitualmente. La naturaleza de este trabajo es de lo más interesante porque te permite ver cómo opera toda una organización, la de la Casa Real. Pasas a formar parte de esa organización y a convertirte en el médico personal de sus principales miembros, que son pacientes como cualquier otro".

El doctor Thomas, además de ser el responsable del descanso de la reina, también coordinó los exámenes médicos que le practicaron cuando estuvo hospitalizada por un día, y de los cuales el Palacio de Buckingham no ofreció detalles. Según el documento que emitió la Casa Real, el profesor Thomas ya fue nombrado caballero comendador de la Real Orden Victoriana en la lista de honores de Año Nuevo de 2021, pero la investidura en persona no tuvo lugar entonces.

Según reza el King Edward VII's Hospital, donde trabaja este profesional, Huw Thomas se graduó en Trinity College, Cambridge y The London Hospital. Se formó en gastroenterología y medicina general en The London, The Royal Free, St Mary's y St Mark's Hospitals en Londres. Realizó un doctorado en genética molecular del cáncer colorrectal en The Imperial Cancer Research Fund. Es gastroenterólogo consultor en St Mary's Hospital London y profesor de genética gastrointestinal en Imperial College London y St Mark's Hospital.

La vacunación de la Reina

Isabel II fue vacunada contra la Covid-19 en enero de 2021 con la primera dosis, en marzo de 2021 recibió la segunda, y la jefa del Estado recibió una tercera dosis, la de refuerzo, el pasado mes de octubre. Existe un gran temor por la salud de la Reina en su país, pues su monarca cumplirá 96 años el próximo mes de abril y su salud se ha resentido en los últimos meses.

Cabe recordar que el príncipe Carlos se reunió con su madre el pasado 8 de febrero, tan sólo dos días antes de dar positivo por coronavirus. La Reina había reanudado hace cinco días sus actividades oficiales -tras haber estado en contacto con Carlos- con una audiencia virtual en la que el embajador de España en el Reino Unido, José Pascual Marco, presentó sus credenciales ante la monarca.

El embajador acudió al Palacio de Buckingham, donde mantuvo la audiencia a distancia con la soberana, que permanece en su residencia del castillo de Windsor (unos 40 kilómetros al oeste de Londres), donde ha pasado gran parte de la pandemia de coronavirus. La monarca celebró hace dos semanas el 70 aniversario de su acceso al trono tras la muerte de su padre, Jorge VI, aunque las celebraciones oficiales del Jubileo de Platino tendrán lugar en junio.

[Más información: La reina Isabel II, positivo por coronavirus 10 días después de su hijo, el príncipe Carlos]

