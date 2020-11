Letizia, la gran ausente de una lista que destaca la amabilidad y generosidad de las 'royals'

Desde que era Princesa, Letizia (48 años) ha estado involucrada en causas sociales. Su labor a favor del desarrollo profesional de la mujer, su trabajo con los niños y jóvenes en pro de su educación y su cercanía con los más necesitados -sobre todo, en temas de salud- siempre ha sido una constante en su figura de Reina. Sin embargo, la mujer de Felipe VI (52) no ha sido valorada por su generosidad. Al menos, recientemente.

El pasado viernes 13 de noviembre, con motivo del Día Mundial de la Amabilidad, HELLO!, la edición británica de la revista ¡HOLA!, presentó una lista en la que incluye a reconocidas personalidades que destacan por sus "actos de bondad". Músicos, estrellas de Hollywood, figuras de la televisión, deportistas, parejas de famosos, mujeres inspiradoras, personajes de la industria de la moda y miembros de la realeza forman parte de este grupo.

En el apartado de realeza, la revista destaca la labor de algunas royals, quienes "lideran con ejemplo y amabilidad". Se trata de un grupo de ocho mujeres, pertenecientes a diferentes casas reales, del que ha sido excluida la reina Letizia.

La primera en la lista royal es Isabel II (94) de Inglaterra, considerada, según la publicación, "una inspiración constante durante su reinado de 68 años". Más allá de su implicación con organizaciones benéficas y de servicio público, destacan de la monarca sus discursos de esperanza y su apoyo a los británicos en los momentos más difíciles. Tal es el caso de las palabras que pronunció el pasado mes de abril, durante una transmisión pública. "Aunque tengamos más que soportar, volverán días mejores. Estaremos con nuestros amigos nuevamente, estaremos con nuestras familias nuevamente, nos volveremos a encontrar", decía entonces.

Siguiendo con la Casa Real británica, en la lista aparece Kate Middleton (38), de quien resaltan su implicación en las causas sociales a favor de los niños. Sobre todo, en sus primeros años de vida. En cuanto a sus labores filantrópicas, la duquesa de Cambridge también ha estado muy involucrada en temas que abordan salud mental. De hecho, fue la protagonista de una campaña en 2017 que alentaba a los británicos a hablar de esta situación.

Sarah Ferguson (61), Sophie de Wessex (55) y Meghan Markle (39) son otras de las tres mujeres vinculadas a la Familia Real británica que aparecen en la lista de HELLO! por su generosidad. De la duquesa de York, la publicación destaca su apoyo a diferentes organizaciones benéficas y el valor de la solidaridad que le ha inculcado a sus hijas, Beatriz (32) y Eugenia (30).

En cuanto a Sophie de Wessex, mujer del príncipe Eduardo (56) y nuera de la reina Isabel, se hace notar su vinculación a más de 70 organizaciones benéficas. Su labor filantrópica ha estado dedicada, en gran medida, a las personas con discapacidad, a la prevención de la ceguera en países de desarrollo, la agricultura y la moda.

Aunque ya no es miembro activo de la Familia Real británica, sobre la mujer del príncipe Harry (36) hacen énfasis en el trabajo humanitario que comenzó cuando todavía no estaba casada. Y es que, desde que protagonizó la serie Suits viajó a varios países para concienciar sobre los problemas de las mujeres. Tras su boda con el hijo de Lady Di no perdió su enfoque y, a día de hoy se mantiene en la lucha por la igualdad de género y raza.

Dejando a un lado a quienes guardan relación con la Casa Real británica, el listado destaca el trabajo de otras tres homólogas de Letizia. La primera es Rania de Jordania (50), una defensora de la educación de los jóvenes. Además de presidir varias fundaciones a favor de esta causa, la mujer del rey Abdalá II (58) forma parte de la junta directiva de la Fundación de las Naciones Unidas.

Para terminar el ranking, HELLO! hace mención a Jetsun Pema de Bután (30) y a Victoria de Suecia (43). Sobre la primera, la actual Reina más joven del mundo, reseñan su trabajo con organizaciones como la Cruz Roja y su vinculación con causas que pretenden salvar al medioambiente. En cuanto a la heredera al trono sueco, la publicación hace referencia a su labor en los meses más críticos de la crisis del coronavirus.

Letizia y las causas sociales

En esta ocasión, la labor filantrópica de Letizia ha quedado a un lado. Sin embargo, desde que forma parte de la Familia Real, la Reina ha llevado a cabo trabajos similares a los realizados por las otras royals que figuran en el listado.

La madre de la princesa Leonor (15) ha puesto el foco en las mujeres y en todas aquellas causas destinadas a la salud. Desde hace varios años ha mostrado su implicación con investigaciones científicas que pretenden hacer frente a diversas enfermedades. En más de una ocasión ha sido vista en actos de la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y es presidenta de honor, con carácter permanente, de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). Este año, además, se ha volcado con las personas más vulnerables y su familia, a raíz de la crisis de la Covid-19.

Pese a cada una de sus implicaciones con causas humanitarias, hay un aspecto que sí diferencia a la reina Letizia de varias de sus homólogas. La Reina de España no tiene una fundación.

