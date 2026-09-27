Hoy en HBO Max la última gran serie de fantasía del streaming: 6 episodios que son precuela de 'Juego de Tronos'

La obra de George R.R. Martin no conoce límites y se está expandiendo en streaming más allá de 'Juego de Tronos'. Aunque la serie principal de Poniente sigue siendo la que adapta las páginas de 'Canción de hielo y fuego', HBO está explotando el imaginario del autor para explotar hasta el último rincón del Poniente.

Además de 'La casa del dragón', la compañía está arrasando también con 'El caballero de los Siete Reinos', una producción a cargo de Ira Parker, quien ejerce funciones de showrunner y guionista principal, que está arrasando en la pequeña pantalla en términos de audiencia.

Recientemente, la serie ha pasado también por los Emmy, con 9 nominaciones y 1 galardón en el bolsillo a Mejor actuación de especialista, y tiene su temporada 2 en postproducción y lista para llegar en la primera mitad de 2027.

Ahora, es el mejor momento para subirse al carro de esta potente aventura de fantasía que no solo deconstruye todo el mundo de 'Juego de Tronos', sino que presenta una nueva historia y establece su propia identidad para desmarcarse de sus series hermanas.

El último gran éxito de la fantasía

Sirviendo también como precuela de 'Juego de Tronos', ubicándose entre 'La casa del dragón' y la serie de David Benioff y D. B. Weiss, 'El caballero de los Siete Reinos' sigue las aventuras de un joven e ingenuo caballero errante llamado Ser Duncan el Alto (Dunk) y su pequeño escudero, Egg.

Ambos, descubren cómo es vivir realmente en el mundo de Poniente desde una perspectiva alejada de la realeza y la alta cuna, ganándose la vida por las calles y mediante batallas y justas con el objetivo de ascender paulatinamente a un mejor estatus.

Con Peter Claffey y Dexter Sol Ansell como protagonistas, como Dunk y Egg, respectivamente, la adaptación de Ira Parker es una visión diferente del universo de 'Juego de Tronos', sin tramas políticas como eje central ni tampoco con grandes casas y familias como motor.

'El caballero de los Siete Reinos' ha triunfado por encima del resto gracias a que, con valentía y acierto, rompe por completo con los esquemas establecidos por HBO con respecto a las páginas de George R.R. Martin, apostando por la comedia y el absurdo para mostrar esa "edad medieval" con un enfoque incluso más realista, sin dragones ni brujería.

Ahora mismo, HBO está preparando esa segunda temporada de este gran éxito, que ha sido considerado por muchos como la mejor serie del universo de 'Juego de Tronos', por encima incluso de esta. Realmente, sus seis episodios son oro y pueden ser vistos tanto por neófitos como por veteranos de 'Canción de hielo y fuego'.