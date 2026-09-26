Más de 420 millones de horas vistas en Disney+ en tan solo un mes: Marvel prepara su mayor película tras 7 años

Marvel Studios ha batido récords de audiencia y horas vistas en Disney+ durante el pasado mes de agosto. El UCM se prepara para estrenar su mayor película hasta la fecha desde 'Vengadores: Endgame' y el público está repasando los principales acontecimientos de la narrativa para llegar con todo fresco a los cines.

'Avengers: Doomsday', que se estrena en salas comerciales de todo el mundo el 18 de diciembre, recupera a estrellas veteranas de la Casa de las Ideas como Robert Downey Jr. y Chris Evans conectando directamente con el mencionado clímax de la Saga del Infinito.

Los hermanos Russo, directores de ambos eventos, han establecido un puente desde su obra magna, una de las más taquilleras de la historia del cine con 2.799 millones de dólares en la taquilla, con la película que iniciará el cierre de la Saga del Multiverso, acabando con una de las etapas más controvertidas y fallidas de Marvel.

No son pocas las películas y series que hay que revisar para ponerse al día antes de 'Avengers: Doomsday', y los espectadores aprovecharon el mes de agosto, en plena temporada de vacaciones, para acumular hasta 420 millones de horas vistas en Disney+ con proyectos relacionados con el UCM: es el mejor mes para el proyecto de Kevin Feige.

Un récord que tiene sentido

Con ese acontecimiento cinematográfico en camino, y con el inminente estreno de 'Vengadores: Endgame Encore' para el 25 de septiembre, con metraje adicional para llevar al público a 'Avengers: Doomsday' con escenas adicionales, Marvel se dispone a realizar un reinicio parcial para iniciar una nueva era en los cines.

Mediante un elenco protagonista que combina actores del pasado con artistas totalmente nuevos, la Casa de las Ideas lo está disponiendo todo para que los mutantes, los X-Men, tomen el relevo de los Vengadores para establecerse como "el equipo titular" de los eventos que están por venir.

De hecho, su presentación ya se ha iniciado a través de la exitosa 'Spider-Man: Brand New Day', solamente por debajo de la mencionada 'Endgame' en la taquilla mundial, y su debut como conjunto será en 2028 con su primera película.

Antes, sin embargo, habrá que pasar por 'Avengers: Secret Wars', la continuación de 'Doomsday', para ver cómo queda el escenario del UCM tras el final del gran conflicto que reunirá a los principales superhéroes de la Tierra y el multiverso para frenar la amenaza de Doctor Doom, encarnado por Robert Downey Jr.