El Tribunal Supremo confirma que Antena 3 no puede emitir 'Pasapalabra' con 'El Rosco'

Rosa Rodríguez el día que ganó más de 2,7 millones de euros en 'Pasapalabra'.

Duro revés para Antena 3 y, en concreto, para Pasapalabra, uno de los pilares de su programación diaria, al ser telonero de las noticias de Vicente Valles.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona en el litigio que enfrentaba a MC&F y Atresmedia, con la intervención de ITV Studios, por la emisión del programa Pasapalabra con El Rosco, su prueba estrella.

La resolución desestima íntegramente los recursos interpuestos por Atresmedia e ITV Studios, así como el presentado por MC&F, y confirma en todos sus términos la sentencia recurrida.

El alto tribunal ratifica que el Rosco constituye una obra protegida por la legislación de propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

"El Rosco es una creación original de sus autores Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, cuyos derechos corresponden a MC&F y la explotación de la obra por parte de Atresmedia, constituye una infracción de esos derechos", concluyen los magistrados en la resolución que se ha conocido este jueves, 21 de mayo.

Por eso, "la emisión que contenga un juego basado en ese formato, así como cualquier acto de reproducción, distribución o comunicación pública, supone una infracción de los derechos de propiedad intelectual".

En otras palabras: la justicia considera que el Rosco se trata de una pieza independiente con autoría propia, por lo que su explotación requiere de la autorización de sus titulares.

¿Dejará de emitirse 'Pasapalabra'?

¿Quiere decir que Antena 3 tendrá que dejar de emitir Pasapalabra, como ocurrió hace unos años con Telecinco?

No, la cadena principal de Atresmedia podrá continuar ofreciendo el concurso que presenta Roberto Leal. Eso sí, de acuerdo a la resolución del Alto Tribunal tendrá que hacerlo sin el Rosco, salvo que la productora ITV llegue a un acuerdo con MC&F.

Conviene explicar que los intereses de ITV van más allá del ámbito español, pues la compañía produce Pasapalabra en numerosos países de todo el mundo, donde por el momento no existe ningún procedimiento abierto relacionado con la autoría de El Rosco.

La resolución obliga así a Antena 3 a cesar la explotación del rosco sin la autorización del titular. De continuar con su emisión, se podrían imponer otras condenas de indemnización.

Manu Pascual y Rosa Rodríguez, en el rosco de los 2.716.000 euros de 'Pasapalabra'.

La sentencia refleja que la cadena de San Sebastián de los Reyes deberá indemnizar a MC&F por los daños y perjuicios morales causados por la infracción, si continúa la emisión de la prueba desde la notificación de la misma, con 50.000 euros.

Según ha sabido EL ESPAÑOL, a esta hora de la tarde, el departamento jurídico de Antena 3 se encuentra analizando la resolución , por lo que se desconoce todavía si la cadena podrá ofrecer este mismo jueves el Rosco de Pasapalabra, así como todas las entregas que se encuentran grabadas.

Roberto Leal, presentador de 'Pasapalabra'.

Recorrido judicial

La disputa judicial enfrentaba a la productora holandesa MC&F, que dice ser titular de los derechos del formato 21x100, un concurso que equivaldría a El Rosco, y a ITV, propietaria de los derechos de Pasapalabra, junto con Atresmedia, grupo que emite el concurso desde el año 2000.

Hay que recordar que Pasapalabra empezó a emitirse en Antena 3 después de que una sentencia del Tribunal Supremo obligara a Mediaset a dejar de emitir el programa, precisamente, por cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual del mismo.

Por entonces, el Tribunal Supremo consideró que ITV era la legítima propietaria de Pasapalabra, entendiendo el concurso como un formato único e indivisible, en el que no cabía separar El Rosco del resto de sus pruebas.

Fue entonces, cuando la holandesa MC&F, que hasta entonces no había entrado en juego en esta batalla judicial, reclamó la autoría de El Rosco, iniciando un nuevo litigio.

Atresmedia trató de frenar la demanda al entender que el asunto ya había sido juzgado en un proceso que duró nueve años entre Gestevisión Telecinco e ITV y que concluyó con la sentencia del Supremo.

En febrero de 2021, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Barcelona rechazó las pretensiones de MC&F.

Sin embargo, en noviembre de 2022, la Audiencia de Barcelona revocó esa decisión y dio la razón a la compañía holandesa, reconociendo como autores de la prueba a Reto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, quienes cedieron sus derechos a MC&F.

De ahí, que Atresmedia e ITV recurrieran la sentencia ante el Supremo, aunque ahora este ha ratificado la decisión de la Audiencia de Barcelona de 2022.