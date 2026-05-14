David Bisbal se rompe junto a Motos: "Mi padre aparece cada mañana en mi mente y en mi corazón. Es una sensación real"

David Bisbal con la imagen de su padre 'Pepe' de fondo en 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

David Bisbal volvió a demostrar en su visita a El Hormiguero este miércoles que es un animal televisivo. El de Almería se entregó por completo en un programa hecho a su medida, como ocurre cada vez que visita a Pablo Motos.

Tan pronto reía, que bailaba o lloraba. Hasta se prestó para hacer una cámara oculta en un parque de atracciones y cantar en karaoke con algunas fans que habían acudido como público al programa.

Y si Bisbal es un icono es por una naturalidad que traspasa la pantalla. Comparte lo bueno y lo menos bueno. Pero siempre es generoso en televisión.

El cantante acudió al formato de Antena 3 para presentar su versión de la mítica canción de Camilo Sesto Vivir así es morir de amor.

El tema será el primer single del que será su próximo disco de versiones de grandes artistas de la historia de la música, y que llevará Eternos como título.

Tras hacer un breve repaso a sus próximos compromisos profesionales, el momento más emotivo de la entrevista ocurrió cuando Pablo Motos le preguntó por su padre Pepe.

Fue entonces cuando el presentador dio paso a la conmovedora escena del documental que lanzó Movistar Plus+ sobre su vida, y en la que Bisbal se encuentra con su progenitor, ya en una fase de Alzheimer avanzada.

"Cada mañana aparece en mi corazón y en mi mente", @davidbisbal recuerda a su padre #BisbalEH pic.twitter.com/ZqqfWv8QsK — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 13, 2026

Con los ojos llorosos, pero sin llegar a romperse, David visionó el emocionante momento. Y Pablo Motos le abrazó. La secuencia dio una de las confesiones más personales del artista.

"¿Sabes qué es lo más fuerte de todo esto? Es verdad que mi padre se fue hace poco y yo me acordaba de mi padre todas las semanas, pero no todos los días", dijo.

"Y ahora, desde que él se fue, cada mañana aparece en mi mente y en mi corazón. Es absolutamente muy fuerte. No sé si a alguien más le ha sucedido, esa sensación de que están contigo es una sensación real", reveló.

Pablo Motos recogió el guante inmediatamente. "Lo sé", asintió. "Yo he perdido a mis padres, y es muy curioso. Es como que ahora tengo mi fuerza y la de mi padre. Y mi sonrisa y la de mi madre".

Pablo Motos se sinceró sobre la muerte de sus padres junto a Bisbal.

"Me gusta recordarles en momentos alegres porque me ayuda mucho a saber cómo eran", dijo emocionando el valenciano. "Supongo que le pasa a mucha gente", agregó para darse un nuevo abrazo con Bisbal.

Fue el pasado 10 de febrero, cuando trascendió el fallecimiento del progenitor del cantante a los 84 años en Almería, donde vivía, tras una larga etapa luchando contra el alzhéimer que padecía.