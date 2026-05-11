Tensión entre Marc Giró y Nuria Roca en pleno directo por 'El Hormiguero': "Esto te va a traer algún dolor de cabeza"

Marc Giró revolucionó el plató de La Roca, el programa que presenta Nuria Roca los fines de semana en laSexta. Allí acudió este domingo el presentador para promocionar nuevamente Cara al show.

El formato, que este martes recibe a Gabriel Rufián, sufrió un bajón de audiencia con su segunda entrega (5,2%) después de empezar con un buen 8,5%, siendo el mejor estreno de laSexta desde Lo de Évole hace seis años.

La visita de Giró a La Roca dejó un reguero de zascas, a colación de su sonado paso por El Hormiguero de Pablo Motos.

"A ti te veo más de izquierdas aquí que allí. ¿Cuál es la Nuria real?", preguntó sin cortarse el catalán a la presentadora, aludiendo a su trabajo en la tertulia política de los jueves en el programa de Antena 3.

La valenciana fue ágil al cortar rápido a su nuevo compañero de cadena: "Estaba esperándola. Ha entrado directo", dijo primero para responder a Giró.

"¿Sabes lo que te pasa? Que no has visto una tertulia de El Hormiguero y opinas por los titulares. Y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza", comentó con una sonrisa Nuria.

"No podía decirlo, porque estaba en otra [cadena], pero yo veía El Hormiguero y veía la tertulia hasta el final. ¿Cuál es la Nuria real?", insistió el catalán.

Marc Giró deja caer a Nuria Roca en #LaRoca220 que cuando está en su programa es más de izquierda y en la tertulia de #ElHormiguero es más extrema derecha.



Uy, ¿le va a influir este comentario a Marc? Me temo que sí. pic.twitter.com/c09V1B88is — M 📺 (@casasola_89) May 10, 2026

Y ella contraatacó asegurando que su posicionamiento político no cambia en función de si está en una cadena u en otra.

"Si realmente vieras la tertulia, hay cosas que no podrías decir, querido. Cuando veas una tertulia de verdad, entonces opinas. Dime que yo haya dicho que sea de derechas, y que no sea meterme con Pedro Sánchez, porque puede ser que haya cosas que haga el presidente del Gobierno y no me gusten", dijo Nuria.

Como Giró no supo dar ningún ejemplo, este dio marcha atrás levemente: "Bueno, de centro, sea eso lo que sea, pero yo nunca he dicho que fuerais de derechas". Y volvió a deslizar: "Tú aquí estás...".

"Estoy exactamente igual en todas partes. Tú mira las tertulias y así podrás hablar con conocimiento de causa", zanjó Nuria la discusión que había iniciado medio en broma, medio en serio Marc Giró.