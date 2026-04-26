El refugio de Antonio Resines (71 años) en un pueblo de Cantabria: iglesia del S. XVIII, Parque Natural y 150 habitantes

Cantabria se erige como un destino perfecto para encontrar la paz. Sus playas, rodeadas de acantilados, y sus verdes praderas, invitan a pasear sin prisas y respirar aire puro.

Pueblos como Santillana del Mar, Comillas o Suances ofrecen al turista lo imprescindible para olvidarse de la vorágine de las ciudades y de la rutina.

Mucho sabe de esto Antonio Resines. El actor, natural de Torrelavega, municipio situado a pocos kilómetros de Santander y conocido por ser uno de los puntos industriales más importantes, tiene su refugio en Trasvía.

Se trata de una pequeña y pintoresca aldea que pertenece a Comillas. Ubicada a tan solo dos kilómetros de la 'casa' de Gaudí y de apenas 150 habitantes, Trasvía conserva un aire rústico y tranquilo, propio de los pueblos marineros cántabros.

Trasvía está rodeado de naturaleza. Elevado 60 metros sobre el nivel del mar, la aldea se encuentra inmersa en tierras del Parque Natural de Oyambre, espacio declarado Reserva Ecológica de Europa por su biodiversidad y por ser paso obligado de las aves migratorias.

El origen de Trasvía data del siglo XIV, que fue cuando los marineros naturales de San Vicente de la Barquera y Comillas se dedicaban a la pesca de la ballena.

Para realizar sus operaciones, estos utilizaban el puerto natural formado por la bahía de la playa de Oyambre, a la altura del Cabo de Gerra. En el extremo contrario, justo sobre la desembocadura de la Ría de la Rabia, levantaron una atalaya.

Es sobre estos terrenos donde se asienta hoy el pueblo de Trasvía.

El núcleo urbano combina casas de piedra tradicionales y tejados rojizos con algunas edificaciones más modernas manteniendo un aspecto compacto y ordenado, algo muy típico de las aldeas cantábricas.

Destaca su iglesia parroquial del siglo XVIII, con torre campanario, que sirve como referente arquitectónico en el caserío.

Además, Trasvía se ha integrado en la red de albergues y rutas del Camino de Santiago (del Norte), recibiendo peregrinos en la etapa que une Comillas y Colombres.

Trasvía, por lo tanto, se erige como un punto estratégico para visitar la costa occidental de Cantabria, San Vicente de la Barquera, Santillana del Mar o los Picos de Europa, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos.

Como se decía líneas más arriba, esta pequeña pedanía se ha convertido en el refugio de Antonio Resines. De hecho, aquí se compró una casa.

El verano pasado, por ejemplo, Resines disfrutó de unos días de vacaciones junto a Maribel Verdú, en compañía de sus parejas, Ana-Pérez Lorente y Pedro Larrañaga.