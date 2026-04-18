El pueblo español perfecto para recorrer a pie: monasterio del siglo XVI, Conjunto Histórico-Artístico y a 1 hora de Madrid

El monasterio de Uclés, popularmente conocido como 'El Escorial de la Mancha'.

Son muchas las opciones que existen alrededor de Madrid para hacer una escapada con la familia o con los amigos.

A pocos kilómetros de la capital, existen lugares tan emblemáticos como Segovia, Ávila o Toledo, pero también rincones menos conocidos.

Es el caso de Uclés. Se trata de un municipio ubicado en la provincia de Cuenca, muy cerquita de Tarancón.

Llegar en coche desde Madrid es francamente fácil, porque se encuentra próximo a la A3, la autovía de Valencia. Está a apenas 1 hora.

Su origen se remonta a tiempos muy pasados, pues se sabe que este lugar ya estaba poblado desde la Prehistoria.

En la época romana fue un enclave fundamental en las comunicaciones entre Segóbriga -las ruinas están también muy cerca- y Alcalá de Henares.

Después, bajo el dominio andalusí, la fortaleza de Uqlish se convirtió en un bastión defensivo clave frente a los reinos cristianos en plena Reconquista.

Paisaje nocturno del pueblo de Uclés, con su monasterio en lo alto. iStock

Uclés pasó definitivamente a Castilla en el siglo XII, cuando Alfonso VIII donó la villa y el castillo a la Orden de Santiago, que instala aquí su casa madre y lo convierte en capital administrativa de un amplio territorio de encomiendas.

Su monasterio es la gran joya de la corona de este pueblo, cuyas calles van a parar a él. El majestuoso edificio se alza sobre una colina que domina todos los campos de su alrededor.

Conocido popularmente como 'el Escorial de La Mancha', su construcción empezó en 1529, si bien esta se alargó durante los dos siglos posteriores.

Por eso, están representados los tres estilos de la arquitectura española: el herreriano, el plateresco y el churrigueresco.

Tres estilos

De estilo herreriano es la iglesia, cuyo responsable fue Francisco de Mora, discípulo de Juan Herrera. Destaca también el retablo de Francisco García (el actual es una réplica), que está presidido por un cuadro de Francisco de Ricci, pintor de cámara de Felipe VI, representando a Santiago en la batalla de Clavijo.

El platerescose aprecia en el ala este del monasterio, sobre todo, en el artesonado del techo del antiguo refectorio. Por su parte, la fachada principal se ajusta al estilo churrigueresco.

El claustro del monasterio de Uclés. GTRES

Tampoco se puede pasar por alto el claustro (ver en la imagen de arriba). De estilo barroco, cuenta con dos alturas.

Por la escalera principal, también barroca, se sube al piso superior y a otras dependencias. En el centro se halla un aljibe.

El monasterio de Uclés fue declarado Monumento Nacional el 3 de junio de 1031, quedando así protegido por la normativa estatal de patrimonio.

Fue en 2003 cuando se amplió la protección a su entorno, y se configuró el conjunto urbano y monumental de Uclés como Conjunto Histórico-Artístico.

Gestión privada

Hay que decir que, desde 2019, el monasterio está gestionado por una empresa privada que se encarga de poner en marcha exposiciones, eventos gastronómicos, bodas y espectáculos.

De hecho, en este entorno tan mágico se celebran dos conciertos en el mes de junio.

El día 20 cantará Pablo López, mientras que una semana más tarde, el sábado 26, será el turno de Raphael.

En su interior, por cierto, es completamente recomendable entrar en la tienda, donde se venden productos típicos de la zona.

Raphael en uno de sus conciertos. GTRES

A unos escasos metros del monasterio, el turista puede ver los restos de la muralla y del castillo. En sus antiguas caballerizas hoy se siguen utilizando para diferentes eventos. En Navidad, por ejemplo, se instaló una pista de patinaje.

Imperdible también es dar un paseo por sus calles medievales y sus plazas, o bien por disfrutar de la paz por la bonita Senda de las Huertas, a la orilla del río que atraviesa Uclés.

Para comer tienes varias opciones. Casa Palacio Uclés que, por cierto, fue protagonista de una de las entregas del programa de laSexta Batalla de restaurantes; Wine Victim, un local dedicado a los vinos de Denominación de Origen del lugar y Bar Perico en la misma plaza.