El municipio español declarado Conjunto Histórico: tiene 9.000 habitantes e inspiró a Pedro Almodóvar en su juventud

Pedro Almodóvar mantiene una estrecha relación emocional con uno de los pueblos manchegos más conocidos. Un lugar que visitaba con frecuencia de joven y que se ha convertido en escenario recurrente de su cine, en títulos como Volver o La flor de mi secreto.

Aunque Almodóvar nació en Calzada de Calatrava, el cineasta señala Almagro “como si fuera su pueblo”. De hecho, la localidad le ha rendido homenaje con obras como la escultura de la Flor de Calatrava en uno de sus accesos.

Almagro, de unos 9.000 habitantes y situado en la provincia de Ciudad Real, es uno de los grandes símbolos culturales de Castilla-La Mancha gracias a su espectacular Plaza Mayor porticada y, sobre todo, a su Corral de Comedias.

Esta reliquia del Siglo de Oro español se levantó en 1628 sobre el antiguo Mesón del Toro por iniciativa del presbítero Leonardo de Oviedo, como una posada con escenario donde divertirse durante las largas rutas de viaje.

Su estructura de patio central, galerías de madera y disposición por clases sociales lo convierte en un documento vivo de cómo se disfrutaba entonces del teatro de Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca o Miguel de Cervantes.

El Corral de Comedias de Almagro. Festival Internacional de Teatro Clásico

Tras siglos de usos diversos, incluida su etapa como Mesón de la Fruta y Posada de las Comedias, el edificio quedó oculto hasta que, en la década de 1950, fue redescubierto, restaurado y declarado Conjunto Histórico en 1955.

Su recuperación propició el nacimiento del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, que cada mes de julio convierte la ciudad en capital mundial de la escena barroca y sigue llenando el corral de actores, focos y espectadores de todo el mundo.

Las Berenjenas de Almagro, el plato típico del pueblo manchego. Bon Viveur

Más allá del teatro, un paseo por Almagro invita a perderse por sus calles de casas encaladas, a visitar el Teatro Municipal, el mirador del Silo o los antiguos conventos y palacios que hablan de su pasado señorial.

La Plaza Mayor es el corazón de la vida local, con soportales llenos de tiendas de encaje, antiguas posadas y terrazas en las que alargar las tardes entre amigos.

Desde Almagro también es fácil organizar escapadas a enclaves cercanos como las Tablas de Daimiel o el castillo de Calatrava la Nueva, ideales para completar una escapada de fin de semana.

Berenjenas, el plato estrella

En el apartado gastronómico, como no podía ser de otra manera, Almagro presume de una arraigada cocina manchega.

En los bares no faltan el pisto, las gachas, los duelos y quebrantos, los asados de cordero y los torreznos, que muchos restaurantes de la zona reinterpretan junto a propuestas más creativas.

Imprescindibles son las mundialmente conocidas berenjenas de Almagro, que encontrarás como tapa o como entrante estrella en establecimientos de la Plaza Mayor.